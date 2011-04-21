Произведение белорусской писательницы победило в конкурсе «Страна уплаченных налогов» на лучший сценарий мультфильма

Победителем конкурса на лучший сценарий детского мультфильма «Страна уплаченных налогов» стала писательница из Беларуси Людмила БОГДАНОВА (творческий псевдоним - Ника РАКИТИНА), сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ. Конкурс проводился ГНА в Донецкой области по инициативе заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Александра КЛИМЕНКО.

Работа Л.БОГДАНОВОЙ под названием «О славных деяниях налогового инспектора Тараса Лелеко» единогласно была признана жюри лучшей. Автору вручен подарочный сертификат на сумму 100 тыс.грн.

А.КЛИМЕНКО сообщил, что, как и было запланировано, по произведению победителя конкурса будет снят мультфильм. «В каждой стране свои методы воспитания, однако, везде отношение к уплате налогов как к гражданскому долгу воспитывается у граждан с раннего возраста», - подчеркнул А.КЛИМЕНКО.

По его словам, официальный трейлер и саундтрек к мультфильму будут готовы в июне, а полная версия (13 минут) - выйдет в октябре 2011 года. У мультфильма уже есть рабочее название - «Город мечты». В произведении белорусской писательницы главный герой - налоговый инспектор - вместе с детьми спасает свой город от злодеев-неплательщиков.

Справочно. Конкурс «Страна уплаченных налогов» стартовал в декабре 2010 года. Всего за время проведения конкурса поступило 343 сценария. Участниками творческого проекта стали профессиональные мультипликаторы и любители из Украины, России и Беларуси. Возраст участников не ограничивался, потому самому молодому автору - 6 лет, самому старшему - 65. При этом многие авторы предоставили работы на украинском языке.

Людмила БОГДАНОВА - белорусская писательница, проживает в Гомеле. В 2008 году был опубликован первый его роман - «Погоня». За это произведение на европейском фестивале «Еврокон» Л.БОГДАНОВА получила награду «Лучший дебют» - медаль, вручаемую лучшим молодым писателям. Также в 2008 году ей вручили «Пальму первенства» от донецкого Клуба любителей фантастики.