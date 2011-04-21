Главное на 21 апреля (день)

Финансы

Уже к лету инфляция в Украине может достичь 11-12% - эксперт

Годовые темпы прироста инфляции в Украине могут ускориться с 7,7% в марте до 11-12% уже к лету, если власть не начнет проводить гибкую монетарную политику.

Об этом сообщил УНИАН руководитель аналитического подразделения группы компаний «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр ВАЛЬЧИШЕН.

Он объяснил, что украинская экономика характеризуется высокой степенью открытости, а гривня фактически привязана к доллару. Поэтому экономика страны подвергается рискам от событий, происходящих в глобальной экономике.

По его словам, «поступил тревожный сигнал от международного рейтингового агентства Standard & Poor`s о понижении прогноза по долгосрочным рейтингам США со "стабильного" на "негативный". "Это указывает на то, что США необходимо в экстренном порядке принимать меры по планомерному снижению бюджетного дефицита и государственного долга. В то же время экономика США еще нуждается в господдержке из-за недостаточно быстрого роста занятости после обвала ряда отраслей, таких как финансы и недвижимость", - отметил А.ВАЛЬЧИШЕН. Таким образом, по его словам, монетарная политика США, скорее всего, будет направлена на поддержание спроса за счет удержания низких процентных ставок в экономике США.

По мнению аналитика ICU, ФРС будет удерживать ставки в диапазоне 0-0,25% до конца третьего квартала и, возможно, в течение четвертого квартала 2011 года.

«Это будет способствовать дальнейшему перетоку капиталов из стран с низкими процентными ставками в страны, где ставки повышаются", - отметил А.ВАЛЬЧИШЕН. Таким образом, по его словам, обменный курс евро, китайского юаня, российского рубля и ряда валют развивающихся стран могут и далее усилиться по отношению к доллару США. Такое приращение обменных курсов будет одним из наилучших решений проблемы долга США, так как будет происходить перебалансировка спроса в глобальной экономике. В этой конструкции гривня с ее текущей привязкой к доллару США будет ослабевать против валют стран основных торговых партнеров, что повысит инфляционное давление в экономике Украины.

По мнению А.ВАЛЬЧИШЕНА, на фоне инфляционных ожиданий, удорожания кредитных ресурсов и замедления роста экономики Украины может возрасти потребность в дополнительном финансировании госбюджета, что приведет к удорожанию стоимости финансирования для правительства.

«Еще одним негативным последствием ослабления гривни станет задержка структурных изменений в экономике, которая за счет стабильного курса предоставляет экспортоориентированным отраслям (ГМК, АПК) преимущества по сравнению с другими секторами экономики», - добавил аналитик.

А.ВАЛЬЧИШЕН считает, что для того, чтобы преодолеть эти экономические риски, украинская власть должна проводить гибкую монетарную политику, при которой номинальный обменный курс определяется спросом и предложением на рынке и валютными интервенциями НБУ только с целью сглаживания «шоковых» скачков обменного курса.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте 2011 года по сравнению с февралем 2011 года составила 1,4%, против декабря 2010 года – 3,3%.

Справка УНИАН. В госбюджете Украины на 2011 год уровень инфляции (декабрь к декабрю) составляет 8,9%.

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ВР упростила процедуру регистрации юридических лиц

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения принципа государственной регистрации юридических лиц на основании модельного устава».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 244 из 396 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом разрешается создание юридического лица на основании модельного устава, что связано с необходимостью упрощения процедуры их государственной регистрации, а также уменьшения соответствующих материальных расходов учредителей - юридических лиц.

В законе отмечено, что модельный устав – это нормативно-правовой акт, утвержденный Кабинетом министров Украины, для создания и деятельности юридических лиц соответствующих организационно-правовых форм ведения хозяйства, который регламентирует и закрепляет установленные законом правила, регулирующие правовой статус, права, обязанности и отношения, связанные с созданием, управлением и хозяйственной деятельностью соответствующих юридических лиц. Модельный устав не является учредительным документом.

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Парламент внес изменения в процедуру учреждения предпринимательства

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении процедуры учреждения предпринимательства»

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 246 из 399 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом вносятся изменения в Хозяйственный кодекс Украины. Изменения предусматривают, что уставный капитал государственного коммерческого предприятия образуется уполномоченным органом, к сфере управления которого оно принадлежит. Размер уставного капитала государственного коммерческого предприятия устанавливается отмеченным уполномоченным органом.

Уставный капитал государственного коммерческого предприятия подлежит уплате до истечения первого года после государственной регистрации такого предприятия.

Кроме того, предусмотрено, что уставный капитал коммунального унитарного предприятия образуется органом, в сферу управления которого оно входит. Размер уставного капитала коммунального унитарного предприятия определяется соответствующим местным советом.

Уставный капитал коммунального унитарного предприятия подлежит уплате до истечения первого года после государственной регистрации такого предприятия.

Кроме того, данным законом вносятся изменения в Гражданский кодекс Украины. Ими предусмотрено, что подписанные председателем и членами комиссии по прекращению юридического лица и утвержденные учредителями (участниками) юридического лица или органом, который принял решение о прекращении юридического лица, экземпляры передаточного акта и распределительного баланса передаются в орган, который осуществляет государственную регистрацию юридического лица, которое прекращается, по месту его государственной регистрации, а также в орган, который осуществляет государственную регистрацию юридического лица правопреемника, по месту его государственной регистрации.

Также законом предусмотрено, что заявленный уставный капитал общества с ограниченной ответственностью состоит из взносов его участников. Размер уставного капитала равен сумме стоимости таких взносов.

Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, которое гарантирует интересы его кредиторов.

Заявленный уставный капитал общества с ограниченной ответственностью подлежит уплате участниками общества до истечения первого года после государственной регистрации общества.

Если участники до истечения первого года после государственной регистрации общества не уплатили (не полностью уплатили) свои взносы, общее собрание участников принимает решение об: исключение из состава общества тех участников, которые не уплатили свои взносы, и об определении порядка перераспределения долей в уставном капитале; уменьшении уставного капитала и об определении порядка перераспределения долей в уставном капитале; ликвидации общества.

Изменения в устав, связанные с изменением размера уставного капитала и/или с изменением состава участников, подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

Решение об уменьшении размера уставного капитала общества отправляется по почте всем кредиторам общества не позже трехдневного срока с даты его принятия.

Кроме того, вносятся изменения в Закон Украины “О хозяйственных обществах” и в Закон Украины “О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей”. Ими предусмотрено, что в случае внесения изменений в учредительные документы, которые связаны с изменением состава учредителей (участников) юридического лица, кроме документов, которые предусмотрены частью первой этой статьи, дополнительно подается экземпляр оригинала (ксерокопия, нотариально засвидетельствованная копия) одного из таких документов: решения о выходе юридического лица из состава учредителей (участников); заявления физического лица о выходе из состава учредителей (участников); заявления, договора, другого документа о переходе или передаче доли участника в уставном капитале общества; решения уполномоченного органа юридического лица о принудительном исключении учредителя (участника) из состава учредителей (участников) юридического лица, если это предусмотрено законом или учредительными документами юридического лица.

Предусмотрено, что данный Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

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Государственное регулирование фонда оплаты труда предприятий-монополистов ликвидировано

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины ”О внесении изменения в статью 8 Закона Украины „Об оплате труда”.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало 257 из 396 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено усовершенствовать государственное регулирование деятельности предприятий-монополистов путем отмены уплаты в бюджет сумм, в связи с превышением расчетной величины фонда оплаты труда. Закон ликвидирует государственное регулирование фонда оплаты труда предприятий-монополистов путем исключения из части первой статьи 8 Закона Украины „Об оплате труда” слов „регулирование фондов оплаты труда работников предприятий-монополистов согласно перечню, который определяется Кабинетом министров Украины”.

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ТЭК

«Ливела» сохранила право на ввоз нефтепродуктов без уплаты акциза и НДС

Высший административный суд Украины (ВАСУ) отказал Государственной налоговой инспекции в г. Полтава в пересмотре Верховным судом Украины решения ВАСУ от 22 декабря 2010 года, которым он оставил в силе налоговые льготы для компании «Ливела» (Полтавская обл.).

Об этом сказано в определении суда от 22 марта 2011 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

В резюмирующей части решения ВАСУ говорится, что оно окончательное и обжалованию не подлежит.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2010 года ВАСУ своим решением оставил в силе налоговые льготы для ДП «Ливела», в частности на безналоговый ввоз в Украину нефтепродуктов и нефти.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявил, что из-за ввоза нефтепродуктов без уплаты акциза и НДС компанией «Ливела» государственный бюджет в 2010 году потерял около 3 млрд. грн.

ДП «Ливела» начало безналоговый импорт нефтепродуктов в августе 2010 года. С 24 ноября 2010 года, по данным Гостаможни, безналоговый импорт товаров не осуществляется.

В начале декабря 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил АМКУ расследовать ситуацию с безналоговым ввозом нефти и нефтепродуктов предприятием «Ливела» в Украину.

В конце 2010 года АМКУ начал такое расследование.

Справка УНИАН. ДП «Ливела» является дочерним предприятием украинско-польского совместного предприятия ООО «Тайстра», которое в судебном порядке добилось права на импорт нефти и нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, а также электроэнергии без уплаты НДС, акцизного сбора и ввозной пошлины.

Безналоговый импорт стал возможен согласно решению Автозаводского районного суда г. Кременчуга (Полтавская обл.) от 19 января 2004 года и определению Харьковского апелляционного суда от 31 мая 2010 года.

Принимая данные решения, суды руководствовались нормами закона «О защите иностранных инвестиций», принятого в 1992 году, согласно которому предприятия с иностранными инвестициями имеют гарантии государства, действующие на момент осуществления инвестиций.

Поскольку в 1992 году в Украине не было законов об НДС и акцизном сборе, то практически 100% нефтепродуктов, ввозимых в страну до 2003 года, не облагалось налогами. В 2003 году Закон «О защите иностранных инвестиций» утратил силу, однако «Тайстра» опротестовала лишение льгот самой компании и ее дочерних предприятий независимо от даты создания.

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НКРЭ повысила прогнозную оптовую цену на электроэнергию

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила прогнозную оптовую цену на электроэнергию на май по сравнению с апрелем на 3,2% - до 596,48 грн. за МВт/ч (без НДС).

Об этом УНИАН сообщили в комиссии со ссылкой на постановление регулятора №645 от 15 апреля.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ прогнозирует, что в 2011 году оптовая цена электроэнергии на Оптовом рынке электроэнергии в Украине вырастет на 15-17%.

Справка УНИАН. Прогнозная оптовая рыночная цена электроэнергии рассчитывается с учетом предполагаемой структуры ее производства и объемов дотационных сертификатов. Энергоснабжающие компании учитывают прогнозную рыночную цену электроэнергии при расчете розничных тарифов.

В 2010 году уровень прогнозной оптовой цены вырос на 13,8% – с 441,4 грн., установленных для января, до 502,5 грн. за МВт/ч (без НДС) в декабре.

За 2009 год уровень прогнозной оптовой цены вырос на 8,7% – с 395,17 грн., установленных для января, до 428,55 грн за МВт/ч (без НДС) в декабре.

Прогнозная оптовая цена электроэнергии в 2008 году выросла на 46,3% – с 270,12 грн., установленных для января, до 395,17 грн. за МВт/ч (без НДС) в декабре.

В 2007 году прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию выросла на 20,9% – до 264,82 грн. за МВт/ч (без НДС).

Прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию в 2006 году выросла на 16,05% – с 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/ч (без НДС).

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Первый этап модернизации украинской ГТС начнется уже летом - Клюев

Первый этап модернизации украинской газотранспортной системы начнется уже летом.

Об этом сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ на встрече с членом Еврокомиссии по вопросам развития Андрисом ПИБАЛГСОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера.

В частности, по словам А.КЛЮЕВА, Украина перешла от политических заявлений к конкретным действиям, и первый этап модернизации ГТС начнется уже этим летом.

Также в ходе встречи первый вице-премьер-министр заявил, что в Украине положительно оценивают прогресс в переговорном процессе относительно заключения Соглашения об ассоциации с ЕС.

По словам А.КЛЮЕВА, это подтверждают последние раунды переговоров, которые состоялись недавно в Брюсселе. Он также отметил, что у Украины есть четкая политическая воля - завершить переговоры до конца 2011 года.

Первый вице-премьер-министр Украины надеется, что в переговорах, в частности по созданию зоны свободной торговли, Евросоюз, как и Украина, будет занимать максимально конструктивную позицию, направленную на достижение взаимовыгодного компромисса.

А.КЛЮЕВ сообщил, что в ближайшее время правительством Украины будет утвержден План первоочередных мер относительно евроинтеграции на 2011 год, которым предусмотрены задачи, направленные на создание условий для функционирования зоны свободной торговли с ЕС.

Кроме того, А.КЛЮЕВ выразил благодарность Еврокомиссии за вклад в реализацию Чернобыльских проектов и за усилия, направленные на сбор средств в Фонд «Укрытие» и на Счет ядерной безопасности. Он назвал бесспорным позитивом подписание Соглашения о финансировании ежегодной Программы действий по вопросам ядерной безопасности (часть ІІ). Первый заместитель главы украинского правительства выразил надежду, что эксперты в ближайшее время завершат подготовку Меморандума о взаимопонимании между правительством Украины и Европейской комиссией по вопросам выполнения Программ сотрудничества в сфере ядерной безопасности и физической защиты, и он также будет подписан в ближайшее время.

А.КЛЮЕВ также отметил, что завершается подготовка соглашений с ЕС о финансировании программы "Поддержка совместной инициативы по сотрудничеству в Крыму" и проекта "Местное развитие, ориентированное на общину, этап ІІ", которые стороны смогут подписать в ближайшее время.

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Агро

ЕБРР готов финансировать повышения урожайности зерновых в Украине до 60 млн. тонн в год

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов предоставлять средства для повышения урожайности зерновых в Украине до 60 млн. тонн в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент ЕБРР Томас МИРОВ в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ, сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

Н. АЗАРОВ, по словам его пресс-секретаря, в ходе встречи сообщил, что урожай в 60 млн. тонн зерна в год является ориентиром для Украины на будущие годы.

Премьер-министр также отметил, что в стране увеличиваются посевы кормового и продовольственного зерна за счет сокращения посевов технических культур.

На сегодняшний день в Украине, по словам Н.АЗАРОВА, 7 млн. гектаров пашни не заняты посевами, и эти площади будут освоены в ближайшие годы.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует урожай зерна в 2011 году на уровне 42 млн. тонн.

В 2010 году в Украине хозяйствами всех категорий получено 39,2 млн. тонн зерна в весе после доработки, из них зерна продовольственных культур – 17,7 млн. тонн (45%), фуражных зерновых – 21,5 млн. тонн (55%).

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Водка может подорожать в полтора раза, а пиво – в два

Минимальная стоимость водки в Украине устанавливается государством, и уже в ближайшее время она может повыситься в полтора раза - с 17,96 до 28,0 грн. за традиционные пол-литра, пишет журнал WEEKLY.UA.

Такого подорожания не было за всю историю госрегулирования цен на этот традиционный вид алкоголя, отмечает издание.

Поднять цены на горькую требуют крупнейшие участники алкогольного рынка. «Водочные короли» уже написали письмо в Минэкономики и первому вице-премьер-министру Андрею КЛЮЕВУ с просьбой решить вопрос. Под документом стоят подписи руководителей ассоциации «Укрводка» и семи компаний-производителей: ТД «Мегаполис», ликеро-водочного завода (ЛВЗ) «Прайм», Национальной водочной компании, Nemiroff, Золотоношского ЛВЗ «Златогор», Кременчугского ЛВЗ и Крымской водочной компании.

Добиваясь повышения цен, крупные алкогольные компании пытаются повлиять и на расстановку сил на смежных рынках, в частности, на рынке пива. Уже сейчас звучат заявления о том, что нужно установить минимальную стоимость пива на уровне 20 грн. за литр. Подоплека этого понятна: согласно маркетинговым исследованиям, как только цена пива преодолеет отметку 9–10 грн. за бутылку, потребитель переориентируется на более крепкий алкоголь, бутылка которого обойдется ему, в конечном итоге, дешевле, чем несколько бутылок пива. Вот и неудивительно, что громче всех о вреде пива и пивном алкоголизме, который якобы страшнее водочного и винного, трубят как раз производители водки, отмечает журнал.

Представители мелких украинских водочных компаний считают, что крупные игроки просто хотят вытеснить их с рынка и увеличить собственные продажи. Ведь небольшие компании не тратят миллионы долларов на рекламу и прочие представительские нужды, поэтому и могут держать цены на свою продукцию на меньшем уровне и тем самым отбирать часть покупателей у водочных гигантов.

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Украина ввела лицензирование импорта мяса птицы и сала

Украина ввела лицензирование импорта мяса птицы и сала.

Соответствующее постановление Кабинета министров №420 от 11 апреля 2011 г. опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, импорт свежего, охлажденного или мороженого мяса и съедобных субпродуктов домашней птицы, сала без постных частей, свиного жира и жира домашней птицы в Украину в 2011 году подлежит лицензированию.

Лицензии будут выдаваться по согласованию с Министерством аграрной политики и продовольствия.

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Фондовый рынок

ВР внесла изменения в законодательство о раскрытие информации на фондовом рынке

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины “О ценных бумагах и фондовом рынке” относительно раскрытия информации на фондовом рынке».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 247 из 401 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено, что эмитент подает в Государственную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку заявление и документы, необходимые для регистрации выпуска и проспекта эмиссии ценных бумаг, не позднее чем на протяжении 60 дней после принятия решения о размещении ценных бумаг органом эмитента, уполномоченным принимать соответствующее решение.

Законом также предусмотрено, что Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку после поступления заявления и документов, необходимых для регистрации выпуска и проспекта эмиссии ценных бумаг, осуществляет одновременно регистрацию выпуска и проспекта эмиссии ценных бумаг или отказывает в регистрации на протяжении:

- 10 рабочих дней - в случае наличия зарегистрированного базового проспекта эмиссии и нахождения ценных бумаг эмитента в биржевом реестре организатора торговли;

- 20 рабочих дней - в случае наличия зарегистрированного базового проспекта эмиссии и отсутствия ценных бумаг эмитента в биржевом реестре организатора торговли;

- 25 рабочих дней – в случае отсутствия зарегистрированного базового проспекта эмиссии.

Данным законом предусмотрено, что основанием для отказа в регистрации выпуска и проспекта эмиссии ценных бумаг является несоответствие поданных документов требованиям законодательства, недостоверность информации в поданных документах и/или нарушение установленного законодательством порядка принятия решения о размещении ценных бумаг.

В случае выявления недостоверной информации в зарегистрированном базовом проспекте эмиссии ценных бумаг Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку направляет эмитенту распоряжение о необходимости устранения такого несоответствия, регистрации и публикации соответствующих изменений к отмеченному проспекту.

Также законом предусмотрено, что после регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг эмитент не менее чем за 10 дней до начала открытого (публичного) размещения ценных бумаг:

- публикует проспект в официальном печатном издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в установленном ею объеме;

- размещает проспект в общедоступной информационной базе данных Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о рынке ценных бумаг в полном объеме.

В сроки, установленные Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, эмитент:

- в случае открытого (публичного) размещения ценных бумаг размещает зарегистрированный проспект эмиссии ценных бумаг на собственном веб-сайте и веб-сайте организатора торговли, через которого планируется осуществить размещение ценных бумаг соответствующего выпуска;

- в случае закрытого (частного) размещения ценных бумаг не обнародует зарегистрированный проспект эмиссии ценных бумаг, а предоставляет его лицам, являющимся участниками такого размещения согласно соответствующему решению эмитента.

В случае изменения информации, которая содержится в проспекте эмиссии ценных бумаг, эмитент на протяжении 20 рабочих дней со дня внесения таких изменений обязан в установленном Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку порядка подать указанные изменения для регистрации.

В случае внесения изменений в проспект эмиссии ценных бумаг, относительно которых принято решение:

- об открытом (публичном) размещении – эмитент осуществляет их регистрацию и обнародует соответствующую информацию на протяжении 30 дней со дня опубликования проспекта эмиссии, но не позднее, чем за 10 дней до начала размещения;

- о закрытом (частном) размещении – эмитент осуществляет их регистрацию до начала размещения и предоставляет лицам, которые в соответствии с решением о закрытом (частном) размещении ценных бумаг являются участниками такого размещения.

Основанием для отказа в регистрации изменений к проспекту эмиссии ценных бумаг является несоответствие поданных документов требованиям законодательства, недостоверность информации в поданных документах и/или нарушение установленного законодательством порядка принятия решения о внесении таких изменений.

В законе определено, что эмитент не имеет права:

- вносить изменения в проспект эмиссии после начала размещения ценных бумаг;

- осуществлять размещение ценных бумаг до регистрации изменений в проспект эмиссии ценных бумаг, а в случае открытого (публичного) размещения - также до опубликования соответствующей информации.

Эмитент имеет право оформить проспект эмиссии ценных бумаг (кроме паевых), которые подлежат открытому (публичному) размещению, двумя частями (базовый проспект эмиссии и проспект эмиссии ценных бумаг соответствующего выпуска), которые подлежат регистрации Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку в установленном ею порядке.

Закрытое (частное) размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом самостоятельно или через андеррайтера, который заключил с эмитентом договор об андеррайтинге. Особенности закрытого (частного) размещения акций определяются законом, регулирующим вопрос образования, деятельности и прекращения деятельности акционерных обществ, и законодательством об институтах общего инвестирования.

Каждый инвестор в ценные бумаги должен оплатить стоимость ценных бумаг в полном объеме до утверждения результатов размещения соответствующего выпуска ценных бумаг.

Количество размещенных путем закрытого (частного) размещения ценных бумаг не может превышать количества ценных бумаг, определенного в проспекте их эмиссии, но может быть меньше, чем количество ценных бумаг, определенное в проспекте их эмиссии.

Данный закон вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.

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ВР установила обязательность проведения аудита эмитентов ценных бумаг и производных

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменения в статью 8 Закона Украины «Об аудиторской деятельности».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 245 из 395 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено, что должно быть обязательное проведение аудита эмитентов ценных бумаг и производных (деривативов), а также при получении лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

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Транспорт/Связь

Киевское метро на Пасху будет работать дольше

В ночь с 23 на 24 апреля режим работы Киевского метрополитена будет изменен по случаю празднования Христова Воскресенья и с целью обеспечения нормальной работы в праздничный день.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП “Киевский метрополитен”.

Так, в ночь с 23 на 24 апреля работа метрополитена будет продолжена на один час.

Кроме того, утром 24 апреля станции Киевского метрополитена откроются для пассажиров на один час раньше.

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"АэроСвит" 2 мая начинает полеты из Киева в Краснодар

Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" 2 мая 2011 года приступает к выполнению полетов из Киева в Краснодар (РФ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Согласно сообщению, в Киеве полеты в Краснодар будут состыкованы с другими рейсами "АэроСвита".

Со 2 мая т.г. "АэроСвит" будет выполнять полеты в Краснодар в понедельник, с 11 мая их дополнят рейсы по средам, а с 5 июня – по воскресеньям. Таким образом, в течение месяца авиаперевозчик увеличит частотность рейсов на линии с 1 до 3 в неделю.

Кроме Краснодара, "АэроСвит" также осуществляет собственные регулярные рейсы в еще 6 городов России: Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Новосибирск (с 23 апреля), Нижневартовск, а совместно с российской компанией "Донавиа" обслуживает линию Киев – Ростов-на-Дону.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии", созданная в 1994 году, является крупнейшим украинским авиаперевозчиком. В летний период 2011 года "АэроСвит" расширит сеть до 80 международных маршрутов в 33 страны, включая 5 трансконтинентальных линий в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок.

Совместно с компаниями-партнерами "АэроСвит" также обеспечивает доставку пассажиров в региональные административные центры Украины.

УНИАН