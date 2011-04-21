Янукович: Украина будет надежным мостом между Евросоюзом и Россией

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина будет надежным мостом между Евросоюзом и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на открытии Черкасской областной детской больницы.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что международная политика Украины остается неизменной - это внеблоковая страна, которая будет проводить политику национального прагматизма. «Мы будем строить с нашими партнерами в мире взаимовыгодные отношения, мы станем государством, которое обеспечит безопасность на евразийском континенте», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ пообещал, что украинская внешняя политика будет удовлетворять и Европу, и Россию. «Мы будем надежным постом между этими двумя большими регионами», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что евроинтеграция для Украины является защитой национальных интересов. «Европейская интеграция – это способ, за счет которого мы будем реформировать нашу жизнь и доводить наши стандарты (жизнь) до уровня европейских», - сказал Президент.

В то же время он подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет развивать отношения с Российской Федерацией. Он обратил внимание, что в прошлом году удалось увеличить товарооборот. В частности, если в 2009-ом было 13 млрд. долларов, то в 2010-ом товарооборот составлял 41,8 млрд. долларов.