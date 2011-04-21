Янукович считает, что реформы проводить нужно немедленно

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что реформы в государстве проводить нужно немедленно, а не ожидать удобного времени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления на открытии областной детской больницы в Черкассах.

Президент подчеркнул, что на протяжении последних 20 лет украинцам жилось очень непросто.

«Я вам скажу, как человек, который 20 лет ходил по этой земле. Я работал сначала на предприятиях разных руководителем, потом попал во власть, позже в политику, руководил правительством дважды. И сейчас украинский народ возложил на меня обязанности Президента», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, на протяжении 20 лет в стране не проводились комплексные реформы, а изменения делались «кусками». При этом политики вместо того, чтобы помогать, боролись за власть.

«Они вели сокрушительную борьбу за власть как на уровне регионов, так и на уровне страны. Среди политиков стало модным, как говорят, кто лучше скажет – тот лучший политик, кто больше наврет – тот умнее и лучше, и в конце концов, на Украину начали смотреть как на непонятного партнера», - сказал Президент, отметив, что это снизило уровень доверия к государству.

Также он отметил, что политики довели народ своими ссорами, что люди перестали верить власти. По его словам, не верят они ей и сегодня.

«Последние выборы засвидетельствовали, что дальше жить так нельзя», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Поэтому мы приняли решение не ждать, когда придет удобное время, его не дождешься, и начать немедленно реформы, навести порядок в стране», - сказал он.