Главное на 21 апреля (вечер)

Энергетика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает возможности перехода на рубли при расчетах за российский газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Черкассах.

При этом он подчеркнул, что это целесообразно делать, если в комплексе будет рассматриваться вопрос относительно снижения цены на газ для Украины.

«Переход в рублевый эквивалент – это для нас вопрос вполне приемлемый. Мы можем пойти на этот путь, но мы считаем, что наши российские партнеры при этом должны применить понижающий коэффициент в цене», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, подчеркнув, что Украина предложила России обсудить этот вопрос, и сейчас прсходят соответствующие переговоры на уровне экспертов и специалистов и национальных банков.

«Это вопрос ближайшей перспективы. Но как оно будет – покажет время. Мы не стоим на месте, мы ищем», - сказал Президент, при этом добавив, что Украина имеет на сегодняшний день рубли, и может рассчитываться за газ ими. Но все равно, заметил Президент, цена будет приравнена к курсу доллара, поэтому чем платить, по его мнению, не существенно с точки зрения экономии финансов.

Украина сможет добывать газ и нефть в промышленных объемах на шельфе Черного моря минимум через 10 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на семинаре с представителями региональных СМИ.

Он также сообщил, что в ближайшее время будет подписано мировое соглашение с компанией Vanco Prykerchenska Ltd., которая будет работать на шельфе.

«Мы сейчас ведем переговоры – мировое соглашение будем заключать. И придет эта компания, и пройдет лет десять, прежде чем мы добудем в промышленных объемах газ и нефть на нашем шельфе. Лет десять в лучшем случае, я это как специалист говорю», – сказал Н.АЗАРОВ.

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ утверждает, что без подписания «харьковских соглашений» Украина потеряла бы не только промышленность, но и страну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Черкассах.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что еще год назад во время своего первого визита в Россию он говорил, что газовые договоренности, достигнутые в январе 2009 года, были для Украины, мягко говоря, неприемлемы, поскольку Украина получила для себя неподъемную базовую цену в 450 долл.

«Это цена для Украины неподъемная, и она некорректная, и несправедливая», - сказал Президент, заметив, что именно поэтому Украина будет делать все, чтобы решить эту проблему так, чтобы это удовлетворило и Украину, и Россию.

«И ища путь к снижению цены на газ, мы сделали первый шаг в прошлом году, подписав газовые соглашения («харьковские соглашения» - УНИАН), и мы снизили цену на газ на 100 дол. за тысячу кубических метров. Если бы мы этого не сделали, я тогда говорил и сейчас говорю, сознательно говорю, мы потеряли бы не только промышленность, а мы потеряли бы страну», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он объяснил, что без подписания «харьковских соглашений» Украина вынуждена была бы остановить все базовые отрасли промышленности, что повлияло бы и на все остальное.

«Год мы прожили с этой ценой. Что дальше? Дальше мы видим, что ситуация на грани. Мы платим сегодня эту цену на газ, но это очень дорого. Очень. И наша промышленность находится на грани конкурентоспособности», - сказал Президент, добавив, что Украина будет искать пути для пересмотра цены на газ, и один из таких путей – это переход на расчеты в рублях.

Уровень расчетов предприятий ТКЭ с ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный природный газ в течение отопительного периода 2010-2011 гг. (с 01.10.10) вырос на 1 п.п., по сравнению с данным показателем по итогам отопительного периода 2009-2010 гг., – до 53%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал директор ДК «Газ Украины» Эдуард ШВЫДКИЙ, сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Даже при условии новых цен на природный газ и тарифов на коммунальные услуги, уровень расчетов предприятий ТКЭ в течение отопительного периода 2010-2011 годов вырос до 53%», – сказал он.

Подводя итоги отопительного периода 2010-2011 гг., Э.ШВЫДКИЙ отметил его стабильное прохождение и общий рост платежей и уровня оплаты потребленного природного газа. Однако, для надлежащей подготовки к новому отопительному периоду 2011-2012 гг., компания требует от руководителей местных органов власти и предприятий ТКЭ срочно провести расчеты за потребленный с 01.10.10 природный газ.

В то же время он отметил, что уровень расчетов предприятий ТКЭ должен быть значительно выше. Общая задолженность теплопоставляющих предприятий (включая АЭК «Киевэнерго») за отопительный период 2010-2011 гг. составляет 7,8 млрд. грн.

Как отмечено в розданном в ходе пресс-конференции релизе компании, согласно данным оперативного мониторинга, по состоянию на 18.04.11, значительной остается задолженность предприятий ТКЭ г. Киева (включая АЭК «Киевэнерго» - 1,7 млрд. грн.), Донецкой (1,07 млрд. грн.), Днепропетровской (853 млн. грн.), Харьковской (841 млн. грн.), Луганской (364 млн. грн.), Запорожской (323 млн. грн.), Одесской (306 млн. грн.), Львовской (230 млн. грн.), Киевской (226 млн. грн.), Полтавской (191 млн. грн.), Житомирской (141 млн. грн.) областей, а также АР Крым (281 млн. грн.).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 01.10.10 природный газ - у теплопоставляющих предприятий Закарпатья (30%), АР Крым (37%), г. Севастополь (40%), Донецкой (45%), Луганской (46%), Житомирской (49%), Харьковской (50%), Днепропетровской, Ивано-Франковской, Кировоградской (по 52%) областей.

С целью усиления дисциплины газопотребления ДК «Газ Украины» до и в течение отопительного сезона на постоянной основе проводила ряд организационных мероприятий, в частности, выезды специалистов Компании в области и совещания при участии руководителей местных органов власти, предприятий ТКЭ, предприятий по газоснабжению и газификации.

Кроме того, в течение отопительного периода 2010-2011 гг. ДК «Газ Украины» постоянно контролировала исполнение предприятиями ТКЭ требований постановления Кабинета Министров Украины от 03.12.2008 № 1082 (об осуществлении расчетов за использованный природный газ исключительно через счета со специальным режимом использования). В случае выявления фактов нарушения предприятиями ТКЭ требований постановления КМУ №1082 ДК «Газ Украины» направляла соответствующие материалы в правоохранительные органы.

По предоставленным компанией материалам правоохранительные органы возбудили уголовные дела относительно отдельных руководителей ТКЭ в Волынской, Днепропетровской, Луганской, Сумской областях. Сейчас проводится проверка материалов по аналогичным фактам нарушений требований постановления №1082 отдельными предприятиями ТКЭ в Днепропетровской, Донецкой, Черновицкой и других областях; готовятся к передаче в правоохранительные органы соответствующие материалы еще по 10 предприятиям ТКЭ.

С целью существенного усиления контроля за перечислением средств, которые поступают в оплату потребленной тепловой энергии, и предотвращения правонарушений со стороны предприятий ТКЭ, Компания инициирует внесение ряда изменений и дополнений в действующее законодательство Украины.

Финансы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в прошлом году Украина увеличила свой золотовалютный резерв на 15 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на открытии областной детской больницы в Черкассах.

По словам Президента, увеличить золотовалютный резерв Национального банка Украины удалось благодаря значительному улучшению сальдо внешней торговли.

Также В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украине удалось повысить рейтинги в мировых финансовых организациях, за счет чего сегодня Украине кредитов дают намного больше и на лучших условиях.

Украине в этом году придется уплатить по внешним долгам 80 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая сегодня на открытии областной детской больницы в Черкассах.

При этом он напомнил, что бюджет страны составляет 267 млрд. грн.

«В этом году мы еще будем платить долги за прошлый популизм, который преобладал над здравым смыслом, когда вместо развития страны мы вкладывали в проедание», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он заметил, что в будущем году Украина должна будет уплатить 35 млрд. грн., и, таким образом, на 40 млн. грн. увеличатся ресурсы, которые можно будет направить на потребности государства.

Также глава государства подчеркнул, что в прошлом году внутренний валовой продукт впервые увеличился более чем на 1 трлн. грн., а в этом году он уже превысит 1 трлн. 100 млн. грн. По мнению главы государства, это даст возможность увеличивать социальные расходы.

При этом Президент подчеркнул, что государство планирует поддерживать тех, кому тяжело живется, а остальным обеспечивать такие условия, чтобы они могли зарабатывать достойную заработную плату.

Чистый сальдированный убыток украинских банков в I квартале 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократился в 21 раз – до 210,763 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Доходы банков выросли на 5,5% и составили 34,4 млрд. грн., расходы сократились на 6,6% - до 34,6 млрд. грн.

Кабинет министров Украины создал Межведомственную комиссию по вопросам обеспечения ценовой стабильности на основные социально значимые товары и услуги.

Текст соответствующего постановления КМУ (№421 от 6 апреля т.г.) размещен на сайте правительства.

Комиссию возглавил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли.

В ее состав вошли первые заместители министров: аграрной политики и продовольствия, энергетики и угольной промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры, социальной политики, а также представители Минздрава, Антимонопольного комитета, ГНСУ, НКРС, НКРЭ, начальник Госинспекции по вопросам защиты прав потребителей, представитель НБУ.

Япония

Японские власти запретили доступ в 20-километровую зону вокруг поврежденной АЭС “Фукусима-1”. Как пишет Би-Би-Си, о таком шаге сообщил японский премьер Наото КАН, находясь в северо-восточной Японии.

Запрет вступает в силу в полночь по местному времени.

Несмотря на то, что правительство сразу после землетрясения объявило об опасности пребывания в 20-километровой зоне, закон не запрещал в нее доступ, и полиция обнаружила там около 60 семей.

Власти хотят контролировать доступ в зону, чтобы ограничить влияние радиации на людей и предотвратить мародерство.

Жителям разрешат доступ в зону в течение двух часов, чтобы они могли забрать свое имущество, которое должны проверить на радиацию. Детальнее в теме: ЯПОНИЯ: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ-АВАРИИ НА АЭС.

(УНИАН)