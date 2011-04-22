Анонс на 22 апреля

10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Кто получит украинские цифровые частоты?". По поводу возможных негативных последствий для граждан и медиа в связи с объявленным Национальным Советом по вопросам телевидения и радиовещания конкурсом на цифровое телевидение. Участники: Екатерина Мясникова, исполнительный директор Независимой Ассоциации телерадиоВещателей; Ольга Большакова, председатель правления Восточноевропейского института проблем медиа. Во время пресс-конференции будет обнародовано официальное Обращение к Президенту Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 254 55 56, 093 599 66 68.

* Пресс-конференция ко Всемирному дню Земли на тему: «Состояние плодородия и загрязнения украинских почв». В работе примет участие директор ГУ «Институт экономики природопользования и стабильного развития» НАНУ Михаил Хвесик. Приглашены также директор Центргосплодородия Валерий Греков и представитель Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Земельная реформа: развал или стабилизация?». В работе примет участие Сергей Гордиенко, народный депутат Украины (КПУ).

* Состоится заседание клуба политологов на тему: «Политические последствия Чернобыльской катастрофы». Участники: Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования; Константин Матвиенко, глава корпорации стратегического планирования "Гардарика", Владимир Фесенко, руководитель центра прикладных политических исследований «Пента»; Евгений Копатько, социолог Холдинга Research & Branding Group; Игорь Жданов, президент аналитического центра "Открытая политика"; Виталий Портников, обозреватель радиостанции «Свобода».

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