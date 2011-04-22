ДАЙДЖЕСТ СМИ за 22 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» в публикации «Депутаты хотят создать следственную комиссию по «Ливеле» пишет - в Верховной Раде обсуждают возможность создания следственной комиссии, которая должна выяснить, кто стоит за скандальным импортером нефтепродуктов – компанией «Ливелой»…

http://delo.ua/ukraine/deputaty-hotjat-sozdat-sledstv-156303/

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Также «Дело» подает материал «Где Нацбанк хранит золотовалютные резервы», в котором пишет – около 40% международных резервов Украины размещены на депозитах и текущих счетах в иностранных банках…

http://delo.ua/finance/gde-nacbank-hranit-zolotovaljut-156267/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Таможня делится контролем » пишет – Кабмин хочет сократить на 70% количество разрешительных документов, необходимых для прохождения таможенного оформления. С лета сертификаты и лицензии будут проверяться контролирующими органами внутри страны. Это усилит давление на субъектов внешнеэкономической деятельности, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1626541

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Beeline собрался на отдых» пишет – крупнейший мобильный оператор VimpelCom Ltd отменил тарифы для туристов под ТМ "Киевстар" и повысил стоимость этой услуги для Beeline. Остальные операторы пока не сообщают свои тарифы, но отмечают, что в этом сегменте важнее лояльность потребителей к бренду, чем стоимость услуги…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1626555

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Евросоюз пустит к себе украинских баранов» пишет – Как стало известно изданию, объем беспошлинной квоты на импорт в Евросоюз украинской баранины превысит нынешний уровень производства мяса и будет увеличиваться на 10% в год. Перспектива поставок баранины в ЕС может посодействовать восстановлению отрасли, считают в Минэкономразвития. Однако без господдержки фермеры не смогут существенно нарастить производство и конкурировать по цене с производителями ЕС, отмечают участники рынка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1626540

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Газета «Сегодня» в публикации «За биометрический паспорт каждый украинец выложит 700 грн.» пишет - безвизовый режим с Европой для краткосрочных поездок каждый будет устанавливать для себя лично, даже после подписания Договора о режиме безвизовых поездок. Если украинец приобретет для себя биометрический паспорт, ему не нужно будет идти в посольство страны получать визу, не приобретет - будет, как и раньше, стоять в очередях…

http://www.segodnya.ua/news/14244300.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Рублевая» политика, или В газовых переговорах новый фигурант» пишет - власть не исключает возможность перехода при расчетах за российский газ на рубли. В данный момент подобные действия выгодны исключительно России, только при профицитном торговом балансе Украина будет в плюсе, считают эксперты...

http://economics.unian.net/rus/detail/86060

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Сколько стоит пасхальная корзинка...» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://economics.unian.net/rus/detail/86003

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Нас не отмоют!» пишет – прокуратура Швейцарии расследует уголовное дело о легализации преступных доходов, в котором могут быть замешаны российские чиновники. Поводом стало обращение юркомпании Brown Rudnick, действующей в интересах фонда Hermitage Билла Браудера. В заявлении Hermitage сообщает, что подозревает бывшего руководителя 28-й налоговой инспекции Москвы Ольгу Степанову и двух ее замов — Елену Анисимову и Ольгу Цареву в том, что они сначала участвовали в хищении миллиардов рублей из российского бюджета, а потом отмыли часть этих денег через швейцарский банк Credit Suisse и купили на них себе недвижимость…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/259069/nas_ne_otmoyut

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Ткже «Ведомости» в публикации «Жертвы беззакония» пишут – за девять лет с начала пенсионной реформы российские чиновники не успели согласовать закон о том, как выплачивать накопительную часть пенсии. Пока получить выплаты можно только через суд…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/259073/zhertvy_bezzakoniya

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Издание «Известия» в публикации «Геологический оптимизм» пишет – нефть по-прежнему остается основой российского бюджета и даже сделала его бездефицитным. "Известия" выясняли, надолго ли РФ хватит этого ресурса…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3154437/

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Также «Известия» в публикации «Атака на Касперского» пишут – сына Евгения Касперского, создателя знаменитой антивирусной программы, похитили неизвестные. Они требуют за 20-летнего Ивана Касперского выкуп в 3 млн евро. Официально в правоохранительных органах эту информацию не подтверждают. Однако источники "Известий" заявили: это правда…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3154439/

(УНИАН)