Реализация соглашений с РФ не будет зависеть от того, войдет ли Украина в ТС - Грищенко

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заверяет, что реализация ранее заключенных двусторонних соглашений между Украиной и Россией не будет зависеть от того, войдет ли Украина в Таможенный союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.ГРИЩЕНКО заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос, не помешает ли реализации соглашений в сфере авиастроения и в космической отрасли тому, что Украина не намерена вступать в Таможенный союз.

«Относительно совместных украинско-российских проектов, то они реализуются в рамках соглашений и контрактов на двусторонней основе и не связаны с тем, пойдем мы в Таможенный союз, или нет», - добавил министр.

В то же время, по словам К.ГРИЩЕНКО, Украине необходимо вести консультации и договариваться с государствами-участниками Таможенного союза (Россия, Беларусь и Казахстан) о создании благоприятных условий для осуществления промышленной корпорации и реализации масштабных проектов, “о которых мы договаривались на двусторонней основе”.