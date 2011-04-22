Главное на 22 апреля (день)

Энергетика

С 15 по 22 апреля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,6-2,0% (в среднем на 1,1%). Средняя по Украине розничная цена на бензин А-95 впервые превысила 10 грн./литр.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 15 по 22 апреля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-80 – увеличились на 1,2% - с 9,23 грн./литр до 9,34 грн./литр; бензин А-92 – увеличились на 1,1% - с 9,63 грн./литр до 9,74 грн./литр; бензин А-95 – увеличились на 1,6% - с 9,89 грн./литр до 10,05 грн./литр; дизельное топливо – увеличились на 1,8% - с 9,55 грн./литр до 9,72 грн./литр.

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» согласовала проведение планово-профилактических и ремонтных работ на ГТС в 2011 году с европейскими партнерами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что ДК «Укртрансгаз» приняла участие в диспетчерском совещании компаний-транзитеров природного газа в страны Юго-Западной Европы, проходившем с 11 по 14 апреля в Абано Терме (Италия). Кроме украинской компании в мероприятии принимали участие представители таких европейских компаний, как Eustream (Словакия), OMV (Австрия), TAG (Австрия) и Snam Rete Gas (Италия).

Ключевым вопросом диспетчерского совещания было обсуждение и согласование между сторонами сроков проведения планово-профилактических и ремонтных работ на национальных газотранспортных системах на 2011 год, а также сроков и объемов сокращения транспортировки газа во время их выполнения.

«Его решение обеспечит минимальное сокращение транзита газа через ГТС при проведении профилактических и ремонтных работ за счет синхронизации их графиков», – сказано в сообщении.

Также во время рабочей встречи стороны обменялись информацией о результатах работы в 2010 году и планах на последующие годы.

Так, представители Eustream (Словакия) проинформировали о проведении программы «Реинжениринг», которая предусматривает установку новых агрегатов, превышающих по своим экологическим и экономическим показателям существующие газоперекачивающие агрегаты, и вывод из эксплуатации устаревшего оборудования. В перспективе компания планирует ввести в действие к 2014 году новое подземное хранилище газа на западе страны.

Австрийские коллеги проинформировали, что в 2011 году будут завершены работы по подключению перемычек для возможности подачи газа в реверсном режиме - со стороны Италии в Австрию и транспортировки в Венгрию и Словакию. Также была предоставление информация о строительстве новых цехов на компрессорных станциях и установке парогенераторной установки на компрессорной станции (КС) Вайтендорф.

Представители Snam Rete Gas (Италия) тоже поделились планами на 2011 год. Ожидается, что объемы отбора газа потребителями Италии со стороны ГИС Травизо (ужгородский газотранспортный коридор) в 2011 году будут расти, что связано с ростом потребления природного газа внутренними потребителями и прекращением подачи газа из Ливии с 23 февраля 2011 года.

Специалисты диспетчерских подразделений Snam Rete Gas в своем выступлении обратили внимание на планы компании по модернизации системы управления и мониторингу работы газотранспортной системы Италии. Было отмечено, что на сегодня ведутся работы по замене существующей системы SCADA на современную на базе Telvent Oasys DNA Scada, что позволит в режиме реального времени контролировать газовые потоки в рамках региональной и национальной ГТС.

В результате встречи подписан соответствующий протокол, а также отмечена высокая эффективность проведения данных мероприятий, их важная роль в обеспечении надежности и бесперебойности транзита газа европейским потребителям.

Во многих странах мира сегодня отмечается День Земли, цель которого - привлечь внимание общества к экологическим проблемам.

День Земли отмечается в 41-й раз, сообщает радио «Свобода».

В этом году он проходит под девизом "Миллиард "зеленых" дел".

Как пояснил представитель организаторов глобального Дня Земли Чед ЧИТВУД, речь идет о так называемых "малых делах", приносящих пользу окружающей среде, которые в этот день могут совершить люди - например, использовать велосипед вместо автомобиля.

Финансы

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно ареста активов, которые связаны с финансированием терроризма и касаются финансовых операций, остановленных в соответствии с решением, принятым на основании резолюций Совета безопасности ООН, и определения порядка доступа к таким активам».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 274 из 367 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом вносятся изменения в Кодекс административного судопроизводства Украины. Изменениями предусмотрено, что производство по делах о наложении ареста на активы, которые связаны с финансированием терроризма и касаются финансовых операций, остановленных в соответствии с решением, принятым на основании резолюций Совета безопасности ООН, снятии ареста с таких активов и предоставлении доступа к ним осуществляется на основании представления председателя Службы безопасности Украины или его заместителя.

В соответствии с законом, постановление по существу заявленных требований принимается судом в закрытом судебном заседании не позже следующего рабочего дня со дня поступления представления с сообщением с участием только заявителя. Владелец активов, которые связаны с финансированием терроризма и касаются финансовых операций, остановленных в соответствии с решением, принятым на основании резолюций Совета безопасности ООН, на которые налагается или с которых снимается арест или к которым предоставляется доступ, не извещается о рассмотрении дела судом.

Судебные решения о наложении ареста на активы, которые связаны с финансированием терроризма и касаются финансовых операций, остановленных в соответствии с решением, принятым на основании резолюций Совета безопасности ООН, о снятии ареста с таких активов и предоставлении доступа к ним являются окончательными и подлежат немедленному исполнению.

Также внесены изменения в Закон Украины “О Службе безопасности Украины”. Данными изменениями предусмотрено, что СБУ может инициировать согласно закону вопрос наложения на неопределенный срок ареста на активы, которые связаны с финансированием терроризма и касаются финансовых операций, остановленных в соответствии с решением, принятым на основании резолюций Совета безопасности ООН, снятия ареста с таких активов и предоставления доступа к ним по обращению лица, которое может документально подтвердить потребности в покрытии основных и чрезвычайных расходов.

Кроме того, вносятся изменения в Закон Украины “О борьбе с терроризмом”.

Предусматривается, что в случае выявления субъектами, которые непосредственно осуществляют борьбу с терроризмом и/или привлечены к борьбе с терроризмом, финансовых операций или какие-либо активов лиц, включенных в перечень лиц, которые связаны с осуществлением террористической деятельности или к которым применены международные санкции, такие субъекты безотлагательно подают информацию о выявленных финансовых операциях или террористических активах в Службе безопасности Украины.

Наложение ареста на активы, которые связаны с финансированием терроризма и касаются финансовых операций, остановленных в соответствии с решением, принятым на основании резолюций Совета безопасности ООН, и снятие ареста с таких активов проводится по решению суда.

В соответствии с законом доступ к активам, которые связаны с финансированием терроризма и касаются финансовых операций, остановленных в соответствии с решением, принятым на основании резолюций Совета безопасности ООН, осуществляется по решению суда для покрытия основных и чрезвычайных расходов, включая оплату продуктов питания, аренды жилья, ипотечного кредита, коммунальных услуг, лекарств и медицинской помощи, уплаты налогов, страховых взносов, или исключительно для осуществления по обычной цене расходов по оплате услуг специалистов и возмещению расходов, связанных с предоставлением юридических услуг, уплаты сборов или внесения в соответствии с законодательством платы за предоставление услуг по текущему хранению или обеспечению сохранности средств, финансовые операции по которым остановлены, других финансовых активов и экономических ресурсов.

В случае возникновения потребности в покрытии основных или чрезвычайных расходов за счет активов, которые связаны с финансированием терроризма и касаются финансовых операций, остановленных в соответствии с решением, принятым на основании резолюций Совета безопасности ООН, председатель Службы безопасности Украины или его заместитель обращаются в Министерство иностранных дел Украины с представлением о необходимости получения доступа к таким активам.

Министерство иностранных дел Украины в течение трех рабочих дней с даты получения такого представления обращается в Комитет Совета Безопасности ООН для получения разрешения на доступ к активам, которые связаны с финансированием терроризма и касаются финансовых операций, остановленных в соответствии с решением, принятым на основании резолюций Совета безопасности ООН, для покрытия основных или чрезвычайных расходов.

Национальный банк Украины в первом квартале 2011 года увеличил активы на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 436,591 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Урядовий кур’єр» от 22 апреля 2011 года.

Согласно сообщению, средства и депозиты в иностранной валюте увеличились на 4% – до 127,943 млрд. грн., ценные бумаги нерезидентов – на 5,5%, до 159,991 млрд. грн. Объем авуаров НБУ в специальный правах заимствований вырос на 30% – до 82 млн. грн. Монетарное золото выросло на 1% – до 7,270 млрд. грн. Портфель ценных бумаг Украины увеличился на 1% – до 55,419 млрд. грн. Объем кредитов банкам и другим заемщикам сократился на 6% – до 57,224 млрд. грн., взносы в счет квоты МВФ увеличились – на 3%, до 17,315 млрд. грн.

Обязательства Нацбанка за отчетный период увеличились на 1,5% – до 340,744 млрд. грн., в том числе банкноты и монеты в обороте сократились на 2,4% – до 195,296 млрд. грн., обязательства перед МВФ выросли на 3% – до 79,026 млрд. грн.

Уставный капитал НБУ в отчетный период оставался на уровне 100 млн. грн., а собственный капитал увеличился на 7% – до 95,847 млрд. грн.

Фонды и другие резервы за первый квартал т.г. увеличились на 40% – до 8,497 млрд. грн., резервы переоценки иностранной валюты, монетарного золота и банковских металлов выросли на 4,5% – до 97,537 млрд. грн. Также Нацбанк снизил на 14,382 млрд. грн. стоимость финансовых активов к их справедливой стоимости в результате коррекции.

Украина намерена взаимодействовать с Таможенным союзом вне рамок формального членства в нем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Он отметил, что именно так расшифровывается взаимодействие Украины с Таможенным союзом по формуле “3+1”.

Как сказал министр, «мы не находимся в переговорном процессе с Таможенным союзом как таковым».

«Никаких условий со стороны РФ официальных относительно вступления Украины в Таможенный союз не выдвигалось, высказывались лишь желания видеть нашу страну в этом объединении», - сказал К.ГРИЩЕНКО, и напомнил, что соглашения о зоне свободной торговли, хотя с определенными изъятиями и ограничениями, существуют с каждым отдельным государством – членом Таможенного союза. Он также напомнил, что заключен ряд секторных соглашений в отдельных отраслях.

Как отметил министр, для Украины «крайне важно, чтобы условия торговли с Россией, Беларусью и Казахстаном не ухудшились в связи с формированием Таможенного союза, поскольку существует угроза, что действующие защитные мероприятия, которые применяются в торговле с одной страной, будут после принятия соответствующего решения комиссией Таможенного союза распространяться на единую территорию Таможенного союза».

К.ГРИЩЕНКО подчеркнул, что Украина готова к проработке вопроса заключения соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Таможенным союзом.

По его словам, такое соглашение должно было бы предусматривать «обоюдную отмену или постепенное уменьшение таможенных тарифов». «В идеале такое соглашение должно стать полным и всеобъемлющим», - отметил он.

К.ГРИЩЕНКО не исключил, что при сотрудничестве с Таможенным союзом будут заключены секторные соглашения, которые представляют взаимный интерес.

К.ГРИЩЕНКО также отметил, что Таможенный союз имеет право заключать договоры с другими странами, международными организациями. Он подчеркнул, что на сегодняшний день обнародована информация, по которой в перспективе Таможенный союз планирует заключить соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом, и «само это намерение свидетельствует о том, что наши усилия на обоих направлениях не являются противоречивыми».

Как заметил министр, европейская интеграция остается главным приоритетом для Украины.

К.ГРИЩЕНКО еще раз заявил: «Мы не ведем переговоры о вступлении в Таможенный союз».

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении бывшего председателя Шевченковского районного совета и райгосадминистрации столицы Виктора ПИЛИПИШИНА, который обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, причинивших ущерб обществу на сумму свыше 15 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, 21 апреля В.ПИШИПИШИНУ было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

Проводятся первоочередные следственные действия.

Виктор ПИЛИПИШИН попал в тяжелом состоянии в реанимацию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе общественного движения „Кияни передусім!!”, председателем которого является В.ПИЛИПИШИН.

По их данным, В.ПИЛИПИШИН попал в реанимацию после того, как сегодня ночью правоохранители пытались арестовали его в больнице.

“Сегодня ночью в 23.00 30-40 спецназовцев ворвались в помещение клиники “Медиком” (ул. Кондратюка, 8). Целью такого „маски-шоу” был арест лидера общественного движения „Кияни передусім!” Виктора ПИЛИПИШИНА, который уже неделю лечится в этой больнице от гипертонического криза”, - говорится в сообщении.

По данным общественного движения, “около 15 человек вошли в палату В.ПИЛИПИШИНА, предъявили какое-то постановление о возбуждении уголовного дела, и прямо в палате сразу начали допрос”. “При этом так называемые «правоохранители» не приняли во внимание отсутствие адвоката, нарушив элементарные правовые нормы”, - добавили в пресс-службе.

В ходе таких следственных действий врачи заявили, что дальнейший допрос угрожает не только здоровью, но и жизни В.ПИЛИПИШИНА. В результате, его в тяжелом состоянии забрали в реанимацию, подчеркивается в сообщении.

При этом, по данным движения „Кияни передусім!!”, возле палаты В.ПИЛИПИШИНА и во дворе больницы дежурят правоохранители.

“Очевидно, УБОП решил, что больной человек на кровати может быть угрозой обществу. К палате приставили охрану, а во дворе постоянно дежурит наряд „правоохранителей”, - отмечается в сообщении.

Общественное движение „Кияни передусім!” считает, что “такой дикарский сценарий направлен на запугивание как самого Виктора ПИЛИПИШИНА, так и людей, которые его поддерживают”.

Общественное движение, которое возглавляет В.ПИЛИПИШ, протестует против таких методов ведения следствия.

“Украина не должна скатываться до огульных арестов и ночных „черных воронков”, ведь тем самым нарушается базовый правовой принцип демократических стран – презумпция невиновности. Если сегодня так поступили с известным политиком, человеком, который всегда отстаивал интересы киевлян, то завтра от такого произвола не будет застрахован любой обычный гражданин”, - отмечается в сообщении.

(УНИАН)