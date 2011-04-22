Днепропетровская ОГА и «АрселорМиттал Кривой Рог» подписали меморандум

Сегодня в Днепропетровске председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр ВИЛКУЛ и генеральный директор ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Ринат СТАРКОВ подписали меморандум о социальном сотрудничестве до 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно меморандуму металлургический комбинат в течение 3 лет выделит равными долями 120 млн. грн. на решение социальных проблем Днепропетровской области.

По словам Р.СТАРКОВА, в частности, предусматривается финансирование программ правового образования, культуры и медицины, в том числе для развития, обслуживания, строительства и ремонта отдельных объектов социальной сферы.

А.ВИЛКУЛ заявил, что подписание меморандума с ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» свидетельствует о реализации положений Глобального договора ООН о социальной ответственности бизнеса, к которому Днепропетровская область присоединилась первой в Украине.