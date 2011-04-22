Гостаможслужба создала мониторинговый центр
Государственная таможенная служба Украины создала мониторинговый центр для оперативного реагирования на обращения и жалобы субъектов внешнеэкономической деятельности.
Об это сообщается на официальном сайте Кабинета министров.
Работники центра принимают сообщения о проблемах и задержках во время таможенного контроля и оформления, очереди в пунктах пропуска через границу Украины, предложения и замечания относительно организации работы таможенных органов, а также к нормативно-правовым актам по вопросам таможенного дела.
Основное задание мониторингового центра – организация работы телефона доверия Гостаможслужбы, обеспечение обработки информации, поступающей по нему, а также применение соответствующих мер реагирования.
Срок проработки сообщения не может превышать восьмичасовой рабочий день. В отдельных случаях срок рассмотрения может быть продлен по решению руководства службы с обязательным определением конечного срока.
Письменное обращение по почтовому адресу Гостаможслужбы будет рассмотрено в соответствии с требованиями Закона «Об обращениях граждан».
Контактная информация центра размещена на стендах в таможенных органах и их подразделениях, а также в пунктах пропуска через границу Украины.