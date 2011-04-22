Украина потребует у Молдовы кусок территории на трассе Одесса-Рени

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заверяет, что Украина поднимет перед Молдовой вопрос о передаче нашей стране участка в селе Паланка в районе трассы Одесса-Рени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос депутатов о действиях власти для урегулирования данной проблемы.

По словам К.ГРИЩЕНКО, этот вопрос он неоднократно обсуждал со своим молдавским коллегой, когда тот находился с визитами в Киеве.

«Мы фактически исходим из того, что это является просто естественным первым шагом для того, чтобы могли перейти вместе к обсуждению тех возможностей, которые реально существуют как в торгово-экономической сфере, так и во многих других, в чем заинтересована молдавская сторона”, - сказал министр.

По словам К.ГРИЩЕНКО, позиция Украины предельно четкая и всем понятная. “Это обязательство молдавской стороны, которое они должны были выполнить еще много лет тому назад, 10 лет или 12. И любые промедления, любые аргументы, они сегодня украинской стороной не воспринимаются. Мы исходим из того, что сразу после проведения местных выборов в Молдове мы должны провести, я думаю, очень углубленную дискуссию на межправительственном уровне, скажем, на уровне министров иностранных дел, для определения всего комплекса наших взаимоотношений”, - подчеркнул он.

Как сообщалось, в 1999 году между Украиной и Республикой Молдова была достигнута договоренность об обмене территориями, согласно которой Украина предоставила Молдове участок берега на Дунае для строительства Джурджулештского речного порта, а Молдова, в свою очередь, обязывалась передать Украине участок автодороги возле села Паланка и земельный участок, по которому проходит автотрасса.

Однако фактически молдавская сторона до сих пор полностью не выполнила свои обязательства. 7-километровый участок автодороги «Одесса-Рени» официальный Кишинев передал Киеву, а передача земельного участка под ней не выполнена до сих пор, хотя в феврале 2010 года тогдашний руководитель МИД Украины Петр ПОРОШЕНКО заявил, что Молдова, вероятно, в месячный срок завершит передачу Украине земельного участка под автотрассой.

Заместитель главы Одесской облгосадминистрации Иван ЧЕРБАДЖИ, который принимал участие в перманентных переговорах сторон относительно обмена территориями, заявил 17 марта, что фактически Молдова отказывается выполнять обязательство по передаче Украине участка под автотрассой, прикрываясь «интересами жителей села Паланка», а также «трудностями», которые якобы могут возникнуть при пересечении границы.

В связи с этим И.ЧЕРБАДЖИ обнародовал позицию украинской стороны, которая выразила готовность «ввести для жителей этого села упрощенный механизм пересечения госграницы».