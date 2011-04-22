Главное на 22 апреля (вечер)

Финансы

«Родовид Банк» в I квартале сократил убыток в 8 раз

«Родовид Банк» (г. Киев) в I квартале 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократил убыток в 8 раз – до 392,971 млн. грн. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка в отчетном периоде сократились на 5% и на 1 апреля 2011 года составили 9,938 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 0,6%, до 4,417 млрд. грн., обязательства – на 1,6%, до 9,178 млрд. грн. Уставный капитал банка в отчетном периоде оставался на уровне 8,409 млрд. грн., собственный капитал сократился на 34% - до 760,076 млн. грн.

Напомним, 30 марта 2011 года Кабинет министров Украины принял решение о докапитализации «Родовид Банка» на 3,95 млрд. грн. и «Ощадбанка» на 604 млн. грн.

Средства будут использованы для проведения выплат вкладчикам «Родовид Банка» путем их перевода в «Ощадбанк».

Справка УНИАН. «Родовид Банк» зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупных банков Украины.

В 2010 году «Родовид Банк» увеличил чистый убыток на 1% по сравнению с 2009 годом – до 4,209 млрд. грн.

С 16 марта 2009 года в «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

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ПУМБ сократил чистую прибыль в 3 раза

«Первый украинский международный банк» (ПУМБ, г. Киев) в I квартале 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократил чистую прибыль в 3 раза – до 8,436 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка за отчетный период увеличились на 10,5% и на 1 апреля 2011 года составили 20,002 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 3,6%, до 14,105 млрд. грн., обязательства - на 12%, до 17,122 млрд. грн.

Размер уставного капитала банка за указанный период не изменялся и составляет 2,523 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 1% - до 2,881 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, г. Киев) основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

В 2010 году ПУМБ получил чистую прибыль в размере 234,584 млн. грн.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций. Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.

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ГНСУ инициирует снижение ставки единого налога для самозанятого населения

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) инициирует снижение ставки единого налога для самозанятого населения.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства со ссылкой на слова председателя ГНСУ Виталия ЗАХАРЧЕНКО.

«Для предпринимателей, которые занимаются ремесленничеством и бытовым обслуживанием населения, налоговая предлагает установить сверхнизкую ставку единого налога – в пределах 1-10% минимальной зарплаты», - отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.

По его словам, данное нововведение будет касаться тех, кто не имеет наемных работников и у кого объем дохода от деятельности не превышает 150 минимальных зарплат в год (около 150 тыс. грн.).

«Сегодня рабочей группой по реформированию упрощенной системы налогообложения дорабатывается концепция, и мы принимаем в этом активное участие. Малые предприниматели будут разделены на категории, и самое лояльное отношение будет к тем, кто занимается предоставлением населению жизненно необходимых бытовых услуг», - сказал В.ЗАХАРЧЕНКО.

Напомним, на сегодняшний день в Министерстве финансов продолжается работа над проектом закона о реформировании упрощенной системы налогообложения.

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ТЭК

«Укрэнерго» и Kalpataru подписали контракт по строительству ЛЭП Ривненская АЭС - ПЭС «Киевская»

НЭК «Укрэнерго» и компании Kalpataru (Индия) подписали контракт «Строительство ЛЭП 750 кВ Ривненская АЭС – «ПЭС Киевская» стоимостью 129,6 млн. евро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, подписание документа состоялось сегодня в Киеве в присутствии представителей Минэнерго и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Контракт будет реализовываться в рамках общего проекта ЕБРР и Европейского инвестиционного банка «Строительство воздушной линии 750 кВ Ривненская АЭС – Киевская».

Реализация данного контракта будет осуществляться одновременно с контрактом «Строительство ЛЭП 750 кВ Хмельницкая АЭС – Чернобыльская АЭС на ПС "Киевская", который был заключен 31 марта 2011 г. с компанией Dalekovod d.d., Загреб (Хорватия). Стоимость контракта – 59,2 млн. евро.

Внедрение проекта «Строительство воздушной линии 750 кВ Ривненская АЭС – ПЭС "Киевская».

Как сообщал УНИАН, НЭК «Укрэнерго» выбрала генеральным подрядчиком строительства линий электропередач 750 кВ РАЭС – ПЭС «Киевская» компанию Kalpataru (Индия)

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» 31 марта подписала с компанией Dalekovod d.d. Zagreb (Хорватия) контракты на модернизацию подстанции 330 кВ «Бар» (Винницкая обл.), а также на строительство захода ЛЭП 750 кВ «Хмельницкая АЭС - Чернобыльская АЭС» на ПС «Киевская».

Модернизация ПС 330 кВ "Бар" вместе со строительством ЛЭП 330 кВ "Днестровская ГАЭС - ПС "Бар" обеспечит выдачу мощности строящейся Днестровской гидроаккумулирующей электростанции (Новоднестровск, Черновицкая обл.), а также создаст необходимые условия для работы ГАЭС как в насосном, так и в генераторном режимах.

В свою очередь строительство захода ЛЭП 750 кВ «ХАЭС – ЧАЭС» на подстанцию "Киевская" обеспечит выдачу мощностей АЭС западного региона, увеличит пропускную способность сечения "Запад - Винница" и повысит надежность энергоснабжения потребителей центрального региона Украины и Киева.

Модернизация ПС «Бар» выполняется в рамках проекта «Передача электроэнергии», финансируемого МБРР. Строительство ЛЭП 750 кВ "Ривненская АЭС - подстанция "Киевская" частично финансируется за счет кредитных средств ЕБРР и ЕИБ.

Напомним, в конце 2010 года "Укрэнерго" подписала контракт с Dalekovod о строительстве одноцепной ЛЭП 330 кВ "Днестровская ГАЭС – подстанция "Бар".

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На Запорожской АЭС построят станции сейсмологического контроля

На Запорожской АЭС построят станции сейсмологического контроля.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской областной государственной администрации.

«Сейсмическая ситуация на территории ЗАЭС является достаточно стабильной, но, учитывая ситуацию на японской АЭС, сегодня проводится оценка сейсмоактивности на промышленной площадке Запорожской станции», - отмечается в сообщении.

При этом, по данным пресс-службы, директор Запорожской АЭС Вячеслав ТИЩЕНКО заверил председателя Запорожской ОГА Бориса ПЕТРОВА, что «в ближайшее время на ЗАЭС будет построены специальные станции контроля, которые будут оценивать сейсмическую обстановку на промышленной площадке АЭС, состояние самой площадки, грунтов и т.д.».

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Кабмин планирует уменьшить энергоемкость ВВП на 20%

Правительство планирует в течение 2013-2015 годов уменьшить на 20% энергоемкость внутреннего валового продукта (ВВП).

Это определено вторым этапом программы развития инвестиционной и инновационной деятельности в Украине, одобренной Кабинетом Министров (постановление №389 от 2 февраля т.г.), текст которого размещен на сайте правительства.

Также планируется привлечь инвестиции для развития высокотехнологичных базовых отраслей экономики, в частности аэрокосмической, внедрения информационно-коммуникационных технологий, био- и нанотехнологий, создания современных материалов, фармацевтической продукции и медицинской техники.

Кроме того, планируется привлечь инвестиции для модернизации и реконструкции энергетического оборудования, внедрения энергоэффективных и энергосберегающих технологий; создать систему финансовой поддержки инвестиционной и инновационной деятельности, в частности, определить механизм удешевления кредитов и поощрений коммерческих банков при кредитовании инвестиционных и инновационных проектов.

На первом этапе (2011-2012 гг.) предусматривается создать благоприятные условия для привлечения инвестиций с целью усовершенствования материально-технической базы вузов; создания малых инновационных предприятий; обеспечения развития и оптимизации инновационной инфраструктуры, инновационных предприятий (инновационных центров,

технопарков, технополисов, инновационных инкубаторов бизнеса), научных парков, центров трансфера технологий и промышленных кластеров; формирования государственного реестра договоров относительно трансфера технологий.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины определил 163 инвестиционно-инновационных проекта на общую сумму 368 млрд. грн. для реализации до 2015 года.

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Россия не видит оснований для пересмотра формулы цены на газ для Украины - Язев

Москва. Россия не видит оснований для пересмотра формулы цены на газ для Украины.

Об этом заявил президент Российского газового общества, вице-спикер Госдумы России Валерий ЯЗЕВ, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Сегодня позиция «Газпрома» и российского правительства заключается в том, что оснований нет для пересмотра этих цен сегодня. Особенно, когда в Европе цена на газ растет в связи с аварией на «Фукусиме» и ростом потребностей газа во всем мире», - сказал В.ЯЗЕВ.

Он уверен, что в такой ситуации «все меньше и меньше» оснований пересматривать базовую цену для газа, поставляемого в Украину.

В тоже время, В.ЯЗЕВ отметил, что возможность пересмотра цены заложена в договоры.

«Если украинская сторона как-то замотивирует, вполне возможно какое-то видение переговоров», - сказал он.

В.ЯЗЕВ считает, что об этом можно говорить в случае полномасштабного сотрудничества газовых отраслей Украины и РФ, «Нафтогаза» И «Газпрома».

«В этом случае можно было бы говорить о какой-то корректировки цены на газ, когда это становиться совместным бизнесом. Когда мы продавцы, а Вы покупатели, каждый будет говорить «цена большая», а другой – «цена маленькая», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля в ходе встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития Томасом МИРОВЫМ премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что в решении вопроса по пересмотру формулы цены на газ, закупаемый в России, «процесс начался».

«У нас состоялись переговоры с вице-премьер-министром России СЕЧИНЫМ. Пока еще рано говорить о каких-то результатах, но процесс этот начался», - сказал премьер.

При этом он напомнил, что недавно обсуждал вопрос о необходимости изменить формулу образования цены на газ с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

20 апреля министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил, что Украина и Россия договорились о создании рабочей группы по вопросам поставок газа.

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Агро

Минагропрод разработал стратегию возрождения украинского коневодства

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины разработало стратегию возрождения и развития украинского коневодства.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК во время официального визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на Жашковский конный завод, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«На сегодня нами разработана стратегия возрождения отрасли. Ее ключевой составляющей является масштабный проект реконструкции всех ипподромов, которые сейчас заросли сорняками. Однако завтра, при условии партнерства государства и частного бизнеса, при участии инвесторов, мы сможем превратить их в оазисы красоты, силы и гордости за страну», – отметил руководитель Минагропрода.

По его словам, что за последние 20 лет в стране разграбили 14 конезаводов, а разведение коней практически прекратилось. «Ситуацию удалось переломить. Государственное предприятие «Коневодство Украины» уже вернуло государству 50 тыс. га земли, предназначенной сугубо для развития коневодства», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Относительно концепции возрождения и реформирования отечественного коневодства министр отметил, что она «позволит ликвидировать бесхозяйственность в отрасли, возродить традиции конных соревнований, селекцию скакунов и создать сеть детских реабилитационных клиник для больных ДЦП».

«Целью проекта является объединение под эгидой государства конезаводов и ипподромов и их реконструкция», – подчеркнул Н.ПРИСЯЖНЮК.

По данным министерства, сегодня в Украине насчитывается 443,4 тыс. голов коней, из которых 5776 голов – племенные. С 2003 по 2010 годы поголовье уменьшилось в полтора раза, с 683 тыс. до 443,3 тыс. голов.

Разведением племенных коней занимаются 24 конных завода, 84 племенных репродуктора, 4 заводские конюшни. Испытанием коней занимаются 5 ипподромов и 14 трендепо. На территории Украины разводится 13 пород коней.

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Правительство намерено утвердить список платных услуг Госземагентства

Правительство намерено утвердить перечень платных услуг, которые предоставляются Государственным агентством земельных ресурсов Украины.

Об этом говорится в проекте постановления Кабмина, размещенном на сайте Госземагентства.

В частности, согласно перечню платных услуг, предлагается, что стоимость предоставления выдержки из Госреестра оценщиков по экспертной денежной оценке земельных участков составит 86 грн., предоставления ведомостей из Госфонда документации по землеустройству, содержащихся в документации по землеустройству, – 59-107 грн. за лист, госрегистрации земельного участка – 93 грн., госрегистрации госакта на право собственности на землю, госакта на право постоянного пользования землей – 102 грн., госрегистрации договора аренды земельного участка из земель государственной и коммунальной собственности – 129 грн., выдачи госакта на право собственности на землю или на право постоянного пользования земельным участком взамен утраченного – 182 грн., предоставления выдержки из Поземельной книги – 71 грн., предоставления выдержки из Государственного реестра земель – 174 грн., изготовления техпаспорта земельного участка, который выставляется на торги, – 319 грн.

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Транспорт/Связь

АМК разрешил Hanky Marketing LTD опосредованно приобрести контрольный пакет МАУ

Антимонопольный комитет Украины предоставил компании «HANKY MARKETING LTD» (г. Род-Таун, Британские Виргинские острова) разрешение на опосредованное приобретение акций ЗАО «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (г. Киев).

Как сообщает пресс-служба комитета, приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины подписал 25 февраля т.г. с учредителями ЧАО "Авиакомпания МАУ" договоры купли-продажи 61,58% госпакета акций авиакомпании за 287 млн. 229 тыс. грн. Так, в соответствии с подписанными договорами, UIA Beteiligungsgesellschaft mbH приобрело дополнительно 36,09% акций ЧАО "МАУ", UIA Holding GmbH - 15,91%, Capital Investment Project - 9,58%.

Таким образом, после покупки этих акций UIA Веtеiligungsgesellschaft mbH владеет 58,6% МАУ, UIA Ноlding GmbH – 25,8%, Capital Investment Project – 15,55%.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800». Авиакомпания соединяет Украину с 35 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ.

Базовыми аэропортами МАУ являются международные аэропорты Киева – «Борисполь» (КВР) и Львова – «Львов» (LWO).

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Мининфраструктуры рассчитывает на 12 млн. евро первого транша от ЕС во 2-м квартале

Министерство инфраструктуры рассчитывает, что первый транш финансирования Европейским Союзом программы «Поддержка внедрения транспортной стратегии Украины» в размере 12 млн. евро поступит во втором квартале этого года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры по результатам встречи представителей украинских министерств-бенефициаров и Европейской комиссии. Отчитываться о выполнении общегосударственного бюджета в транспортном секторе будут Министерство инфраструктуры и МВД, которые являются бенефициарами проекта.

По данным Мининфраструктуры, Украина успешно выполнила все условия по предоставлению первого транша финансирования Европейским Союзом программы «Поддержка внедрения транспортной стратегии Украины».

Напомним, в рамках указанной программы Европейский союз предоставит Украине финансовую помощь в размере 65 млн. евро для внедрения транспортной стратегии. Предусмотрено предоставление четырех траншей на протяжении 2011-2014 годов.

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Доходы предприятий отрасли связи снизились на 0,3% - до 11,6 млрд. грн.

Доходы предприятий отрасли связи Украины от оказанных услуг в январе-марте 2011 года снизились на 0,3% по сравнению с январем-мартом 2010 года и составили 11 млрд. 612,2 млн. грн. (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

За указанный период доходы предприятий отрасли связи от предоставленных услуг населению составили 4 млрд. 373,2 млн. грн., что на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Лидерами по доходам в отрасли в январе-марте 2011 года являются операторы сотовой мобильной связи - доходы операторов от этого вида связи в январе-марте т.г. составили 6 млрд. 987,1 млн. грн. (падение на 2,6%), из них 2 млрд. 201,7 млн. грн. получены за услуги сотовой мобильной связи, оказанные населению (рост 4%).

На второй позиции в отраслевом рейтинге по объемам доходов за отчетный период находится компьютерная связь. Объем доходов от услуг по результатам января-марта 2011 года вырос на 19,4% и составил 1 млрд. 156,5 млн. грн., из них 678,1 млн. грн. составили доходы от услуг населению (рост на 32,4%). При этом доходы предприятий связи, полученные в этом виде связи только от услуг доступа в Интернет, составили за отчетный период 1 млрд. млн. грн. (рост 23%), из них 676,6 млн. грн. – населению (рост 32,4%).

Объем доходов от услуг местной телефонной связи за отчетный период составил 1 млрд. 61,1 млн. грн. При этом объем доходов от услуг местной городской телефонной связи в январе-марте 2011 года составил 992,8 млн. грн. (из них населению – 648 млн. грн.), что на 1,3% меньше (для населения меньше на 0,9%), чем за аналогичный период 2010 года. Объем доходов от услуг местной сельской телефонной связи в январе-марте 2011 года составил 68,3 млн. грн. (из них населению – 60,3 млн. грн.), что на 1,4% меньше (для населения меньше на 1%), чем за январь-март 2010 года.

Объем доходов от услуг междугородной и международной телефонной связи в январе-марте 2011 года составил 867,1 млн. грн. (из них 243,6 млн. грн. – от предоставления услуг населению). Объем доходов в этом виде связи в январе-марте 2011 года снизился на 10,7% (от услуг населению – падение на 43,4%) по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Пятую строчку в отраслевом рейтинге занимает почтовая связь. Объем доходов от услуг почтовой связи в январе-марте 2011 года вырос по сравнению с доходом в январе-марте 2010 года на 7,6% и составил 729,7 млн. грн., из них населению было предоставлено услуг на сумму 142,7 млн. грн. (рост на 3,7%).

Доход предприятий отрасли связи от услуг передачи и приема телевизионных и радиопрограмм (радиосвязи) в январе-марте 2011 года составил 501,7 млн. грн., что на 5,5% превысило показатель за аналогичный период 2010 года, при этом доходы предприятий от услуг кабельного телевидения составили 358,2 млн. грн. (из них населению – 352,1 млн. грн.), что на 5,7% больше, чем за январь-март 2010 года.

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Строительство

Госземагентство намерено сократить срок отвода земли для градостроительных нужд

Государственное агентство земельных ресурсов Украины разработало законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно сокращения срока отвода земельных участков для градостроительных нужд.

Согласно тексту законопроекта, размещенному на сайте ведомства, документ разработан во исполнение Закона «О регулировании градостроительной деятельности», которым предусматривается сокращение до 60 дней срока отвода земельных участков для градостроительных нужд.

В частности, планируется внести изменения в ст. 123 Земельного кодекса, которыми определить, что орган исполнительной власти или местного самоуправления в пределах своих полномочий в 10-дневный срок (ранее – месячный срок) рассматривает ходатайство и дает разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка или предоставляет мотивированный отказ в его предоставлении.

При этом условия и сроки разработки проектов землеустройства по отводу земли определяются договором, заключенным заказчиком с исполнителем этих услуг в соответствии с типовым договором. Срок разработки данной документации по землеустройству не должен превышать месячный срок с момента заключения договора. Типовой договор на разработку проекта землеустройства утверждается Кабинетом министров.

Срок выдачи заключения комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с согласованием документации по землеустройству, органу исполнительной власти или органу местного самоуправления относительно согласования или отклонения в согласовании предлагается сократить с трех до одной недели.

Вместе с тем, орган исполнительной власти или орган местного самоуправления в 10-дневный (вместо двухнедельного) срок со дня получения проекта землеустройства по отводу земельного участка (если не требуется проведение обязательной государственной экспертизы) принимает решение о предоставлении земельного участка в пользование.

Кроме того, предлагается внести изменения в ст. 151 Земельного кодекса, которыми сократить с месячного до недельного срока согласование места расположения объекта в случае изъятия органами исполнительной власти участков государственной собственности в пределах населенного пункта.

Также законопроектом предлагается проводить сессии местных советов по вопросам отвода земельных участков не реже одного раза в 10 дней.

Изменениями в ст. 28 Закона «О землеустройстве» планируется вменить в обязанности разработчику документации по землеустройству выполнять работы по составлению проекта землеустройству по отводу земельных участков в срок, предусмотренный договором. Максимальный срок составления данной документации по землеустройству не должен превышать 30 дней с момента заключения договора.

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Украина полностью укладывается в графики подготовки к Евро-2012 – Колесников

Украина полностью укладывается в графики подготовки основных инфраструктурных объектов, необходимых для проведения в нашей стране чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ во время Национального семинара журналистов региональных СМИ, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, уже практически готов главный стадион Украины – НСК «Олимпийский». «На данный момент нет большого опасения относительно готовности стадиона. 25 мая будет принято решение о его открытии», – отметил он, добавив, что сейчас рассматриваются две возможные даты его открытия: 24 августа и конец октября.

Б.КОЛЕСНИКОВ также подчеркнул, что огромную работу пришлось проделать в течение последнего года для того, чтобы выровнять положение дел по подготовке львовского стадиона. «Мы были с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ десять дней назад во Львове. Стадион практически будет готов осенью», – заверил он.

Анализируя ситуацию с подготовкой аэропортов в Украине, вице-премьер отметил, что сроки тоже будут выдержаны. Так, в декабре текущего года будет сдан в эксплуатацию терминал «D», который сможет принимать 12 млн. пассажиров в год, что в два раза превышает сегодняшний пассажиропоток в «Борисполе».

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, почти все реставрационные работы во Львовском аэропорту выполнены и сейчас проводятся внутренние работы.

Вице-премьер-министр также отметил, что Донецкий аэропорт является вторым по площади в Украине. Он может принимать любые существующие в мире самолеты. Сейчас на объекте заканчивается строительство новой взлетно-посадочной полосы: она будет сдана в эксплуатацию в июле 2011 года. До конца года будет открыт и терминал аэропорта.

Также, по его словам, согласно графику ведутся работы в Харьковском аэропорту.

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Соцполитика

Кабмин утвердил порядок использования средств для обеспечения жильем инвалидов 1-й группы

Кабинет министров Украины утвердил Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения жильем инвалидов Великой Отечественной войны 1-й группы, которые на протяжении длительного срока находятся в очереди на получение жилья.

Соответствующее постановление от 20 апреля № 437 обнародовано на Правительственном портале.

Согласно документу, бюджетные средства направляются на приобретение квартир на вторичном рынке, в жилых домах, введенных в эксплуатацию, в объектах незавершенного жилищного строительства со сроком введения в эксплуатацию в 2011 году на условиях паевого участия при условии, что в квартирах, которые будут приобретаться, будут выполнены внутренние отделочные работы, а также на погашение бюджетной кредиторской задолженности, которая возникла по состоянию на 1 января 2011 года по программе “Обеспечения жильем инвалидов 1-й группы Великой Отечественной войны, которые длительное время находятся в очереди на получение жилья”, взятых на учет органами Государственной казначейской службы.

Квартиры предоставляются исходя из нормы не более 21 кв. м общей площади жилья на одного члена семьи и дополнительно 10,5 кв. м на семью. В случае предоставления однокомнатной квартиры общая площадь такой квартиры не может превышать 50 кв. м. Закупка товаров, работ и услуг за счет бюджетных средств осуществляется в установленном законом порядке.

Во время определения общей стоимости жилья учитываются расходы, связанные с оформлением права собственности и уплатой предусмотренных законодательством налогов и сборов (обязательных платежей). Операции, связанные с использованием бюджетных средств, проводятся в порядке, установленном Государственной казначейской службой.

Распределение и предоставление квартир инвалидам Великой Отечественной войны 1-й группы, которые на протяжении длительного срока находятся в очереди на получение жилья, осуществляются в соответствии с законодательством.

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Международные отношения

Украина потребует у Молдовы кусок территории на трассе Одесса-Рени

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заверяет, что Украина поднимет перед Молдовой вопрос о передаче нашей стране участка в селе Паланка в районе трассы Одесса-Рени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос депутатов о действиях власти для урегулирования данной проблемы.

По словам К.ГРИЩЕНКО, этот вопрос он неоднократно обсуждал со своим молдавским коллегой, когда тот находился с визитами в Киеве.

«Мы фактически исходим из того, что это является просто естественным первым шагом для того, чтобы могли перейти вместе к обсуждению тех возможностей, которые реально существуют как в торгово-экономической сфере, так и во многих других, в чем заинтересована молдавская сторона”, - сказал министр.

По словам К.ГРИЩЕНКО, позиция Украины предельно четкая и всем понятная. “Это обязательство молдавской стороны, которое они должны были выполнить еще много лет тому назад, 10 лет или 12. И любые промедления, любые аргументы, они сегодня украинской стороной не воспринимаются. Мы исходим из того, что сразу после проведения местных выборов в Молдове мы должны провести, я думаю, очень углубленную дискуссию на межправительственном уровне, скажем, на уровне министров иностранных дел, для определения всего комплекса наших взаимоотношений”, - подчеркнул он.

Как сообщалось, в 1999 году между Украиной и Республикой Молдова была достигнута договоренность об обмене территориями, согласно которой Украина предоставила Молдове участок берега на Дунае для строительства Джурджулештского речного порта, а Молдова, в свою очередь, обязывалась передать Украине участок автодороги возле села Паланка и земельный участок, по которому проходит автотрасса.

Однако фактически молдавская сторона до сих пор полностью не выполнила свои обязательства. 7-километровый участок автодороги «Одесса-Рени» официальный Кишинев передал Киеву, а передача земельного участка под ней не выполнена до сих пор, хотя в феврале 2010 года тогдашний руководитель МИД Украины Петр ПОРОШЕНКО заявил, что Молдова, вероятно, в месячный срок завершит передачу Украине земельного участка под автотрассой.

Заместитель главы Одесской облгосадминистрации Иван ЧЕРБАДЖИ, который принимал участие в перманентных переговорах сторон относительно обмена территориями, заявил 17 марта, что фактически Молдова отказывается выполнять обязательство по передаче Украине участка под автотрассой, прикрываясь «интересами жителей села Паланка», а также «трудностями», которые якобы могут возникнуть при пересечении границы.

В связи с этим И.ЧЕРБАДЖИ обнародовал позицию украинской стороны, которая выразила готовность «ввести для жителей этого села упрощенный механизм пересечения госграницы».

УНИАН