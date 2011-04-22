Анонс на 26 апреля

* В Чернобыльской зоне при участии Президента Украины состоятся мероприятия, приуроченные к 25-й годовщине аварии на ЧАЭС.

* В Музее «Чернобыль» состоится пресс-конференция и презентация книги «Чорнобыль.

* К 25-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС возле памятного знака «Автомобилистам и дорожникам - участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС» дорожники и автомобилисты Украины, участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, ветераны дорожной и автомобильной отраслей проведут митинг памяти. Участники: председатель Укравтодора Владимир Демишкан, директор Госдепартамента автомобильного транспорта Сергей Доброход, президент Ассоциации Международных Автомобильных Перевозчиков Украины Леонид Костюченко, председатель ЦК профсоюза работников автомобильного транспорта и путевого хозяйства Украины Олег Хмарный.

* В информационном агентстве УНИАН в рамках Лаборатории "Сделай себя сам" пройдет мастер-класс по построению системы продаж и их ведению: "5 секретов успешных продаж". Ведущий мастер-класса – директор по развитию проектов и соучредитель ООО «Укрспецконсалтинг» Николай АРТЮХ. Время проведения семинара – 26 апреля, вторник, 19.00-21.00. Адрес – г. Киев, ул. Крещатик, 4. Более подробно о записи на семинар можно узнать здесь: http://press.unian.net/ukr/seminars-109550.html

* Состоится научно-практическая конференцию на тему: «Современные подходы к моделированию пространственного инновационно-инвестиционного развития территорий». Организатор: Украинская академия наук совместно с ВОГ «Ассоциация жителей общежитий Украины». Докладчик - академик УАН Ю.Сенюк. Содокладчик - президент ВОГ «Ассоциация жителей общежитий Украины» А.Будник.

* Состоятся публичные дебаты на тему: «Свободный рынок земли - угроза украинскому селу». Организатор - Фонд «Эффективное управление» в партнерстве с компанией Intelligence Squared (Лондон, Великобритания). Спикеры: Джозеф Попп, министр иностранных дел 1998-1999гг., директор Научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства, Венгрия; Леонид Козаченко, президент ВОО «Украинская аграрная конфедерация»; Виктор Пинзеник, экс-первый вице-премьер-министр Украины, экс-министр финансов; Владимир Лавренчук, глава правления «Райффайзен Банк Аваль»; Мишель Терещенко, президент компании Украина-Агри, ATS Украина, группы «Linen of Desna», Украина-Франция; Лора Рубченко, фермер, глава ООО «Гладкивщинское хлебоприемное предприятие», Черкассы. Модератор – журналист и телеведущий Мустафа Найем.

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