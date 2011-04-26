ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» в публикации «Кувейт дал $177 млн. на войну с Каддафи» пишет - власти Кувейта перечислят ливийским повстанцам, сражающимся против войск Муамара Каддафи, $177 млн.

http://delo.ua/world/kuvejt-dal-177-mln-na-vojnu-156440/

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Также «Дело» подает материал «Нефтянные компании бьют рекорды прибыли», в котором пишет – в 2011 году нефтяные компании могут побить рекорды прибыли 2008 года. В первом квартале доходы российских компаний с каждого барреля увеличились примерно на 30%. По итогам года прибыль может вырасти в среднем на 40%…

http://delo.ua/business/neftjannye-kompanii-bjut-rekord-156445/

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Издание «Экономические известия» в публикации «Павлюк боится приватизации» пишет – планируемая приватизация портового комплекса, явные указания на которую содержатся в поправках к проекту закона о морпортах, устраивает не всех. Руководство Одесского порта выступило с инициативой преобразования его из государственного предприятия в муниципальное…

http://state.eizvestia.com/full/pavlyuk-boitsya-privatizacii

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«Экономические известия» в публикации «После трех месяцев работы Налогового кодекса депутаты взялись за его усовершенствование» пишут – введение Налогового кодекса не обеспечило благоприятных условий для развития предпринимательства и переход к цивилизованным стандартам налогообложения. Многие нормы документа стали причиной правовых коллизий…

http://state.eizvestia.com/full/posle-treh-mesyacev-raboty-nalogovogo-kodeksa-deputaty-vzyalis-za-ego-usovershenstvovanie

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Газета «Сегодня» в публикации «Стиральные порошки хотят запретить» пишет - экологи называют их ядом, а врачи советуют после стирки мыть руки с мылом…

http://www.segodnya.ua/news/14244898.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «В России не хватает бензина» пишет – как минимум в десяти регионах России есть проблемы с топливом - либо у заправщиков, либо уже у простых автомобилистов. Руководитель ФАС Игорь Аретмьев подозревает российских нефтяников в картельном сговоре. Если подозрения подтвердятся, компаниям грозит наказание вплоть до уголовной ответственности…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1261274/nehvatka_benzina_otmechena_uzhe_v_neskolkih_regionah_rossii

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Также «Ведомости» в публикации «Правила займа» пишут – Высший арбитражный суд РФ собирается запретить банкам брать лишние проценты за досрочное погашение кредита и, возможно, признать незаконными комиссии в кредитных договорах…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/259217/pravila_zajma

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Издание «Известия» в публикации «Люди саркофага» пишет – Чернобыльская авария стала самой страшной техногенной и экологической катастрофой в истории цивилизации. За четверть века после аварии многое сделано, чтобы устранить ее последствия. Но остаются вечные, нерешенные и самые больные вопросы…

http://www.izvestia.ru/special/article3154550/

(УНИАН)