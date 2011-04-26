Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении Кучмы

Генеральная прокуратура Украины завершила расследование уголовного дела в отношении бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ.

Как сообщила УНИАН адвокат вдовы журналиста Георгия Гонгадзе Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО, сегодня следователи Генпрокуратуры пригласили потерпевшую сторону на 15.00 для начала ознакомления с материалами дела.

В то же время В.ТЕЛИЧЕНКО заметила, что в рамках расследования дела об убийстве журналиста больше никаких уголовных дел не возбуждалось.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура в марте возбудила в отношении Л.КУЧМЫ уголовное дело согласно ч. 3 ст.166 Уголовного кодекса Украины. Он подозревается в превышении власти, даче незаконных распоряжений руководству МВД, приведших к убийству журналиста Г.ГОНГАДЗЕ.

Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.