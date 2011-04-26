Путин намерен вернуться на пост Президента России – Касьянов

Премьер-министр России Владимир ПУТИН намерен вернуться на пост Президента России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сопредседатель российской оппозиционной Партии народной свободы, экс-премьер-министр России Михаил КАСЬЯНОВ заявил вчера вечером, выступая в Международном центре Карнеги в Москве.

«Для меня совершенно очевидно, что еще три года В.ПУТИН принял решения снова сесть в кресло Президента», - сказал М.КАСЬЯНОВ.

По его мнению, инициативы Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА не имеют отношения к реальной политике.

М.КАСЬЯНОВ считает, что никакая борьба между В.ПУТИНЫМ и Д.МЕДВЕДЕВЫМ не ведется. «Никакой борьбы нет. Борьбы за то, кто будет выдвигаться, не существует. Существует только один вопрос – оставляет ли В.ПУТИН Д.МЕДВЕДЕВА на следующий срок. Мое понимание такое что нет. Даже если В.ПУТИН передумает садиться в кресло Президента РФ, на этот пост будет выдвинут кто-то третий», - сказал М.КАСЬЯНОВ.

М.КАСЬЯНОВ уверен, что действующий Президент, как и действующее правительство, нелегитимны, поскольку не были избраны законным путем.

Он не исключает, что будущее выборы в Госдуму РФ и выборы Президента РФ в 2012 году будут «еще более жесткой имитацией» по сравнению с прошлыми выборами.