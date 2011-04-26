ГЛАВНОЕ на 26 апреля (день)

Основные экономические события первой половины сегодняшнего дня

Соцполитика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что государство приложит все усилия для улучшения жизни ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом глава государства заявил в обращении ко дню Чернобыльской трагедии, обнародованном на его сайте.

“Четверть века мы несем в сердцах и душе боль, нанесенную сокрушительной катастрофой на Чернобыльской АЭС. Четверть века в Украине и мире существует зловещее измерение времени: до и после Чернобыля. До 26 апреля 1986 года мир имел иллюзию собственной безопасности. После этой даты никто и нигде не может быть уверенным в безопасном завтрашнем дне. И события на японской АЭС «Фукусима-1» только подтвердили эту горькую правду жизни”, - напомнил Президент.

По его словам, сегодня Украина чествовала память тех, кто положил жизнь в борьбе с радиацией. “Вспомним пожарников, милиционеров, военных, авиаторов, энергетиков... Эти герои по зову сердца в первые дни прибыли в Чернобыль и практически голыми руками закрыли жерло разрушенного реактора. Они спасли мир от значительно более масштабной катастрофы и мы благодарны им за это. Вечная им память”, - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, также украинцы чествовали героев-ликвидаторов. “Мне больно от того, что государство не может достойно отблагодарить вас за вашу победу. Но, поверьте, мы делаем все возможное, чтобы облегчить и улучшить вашу жизнь”, - заверил Президент.

“Украина, как никто, приложила много усилий, чтобы Чернобыль перестал быть для мира фактором страха и нестабильности. Мы заплатили за спокойствие планеты жизнями и здоровьем тысяч соотечественников. Мы потратили на ликвидацию последствий катастрофы десятки миллиардов бюджетных гривен. Мы вывели действующие мощности Чернобыльской АЭС из эксплуатации и этим явили миру добрую волю. Но ни одна, даже самое мощное, государство не способны самостоятельно преодолеть катастрофу такого масштаба. И Украина – не исключение”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он напомнил о необходимости строительства нового укрытия над разрушенным реактором, хранилища для отработанного ядерного топлива, о необходимости проведения дезактивации загрязненных территорий. “Только выполнив эти и другие мероприятия, ЧАЭС станет экологически безопасной системой”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент сказал, что Чернобыль стал вызовом планетарного масштаба, и достойный ответ на этот вызов может дать только объединенное мировое сообщество.

Он также напомнил, что в апреле в Киеве состоялась международная донорская конференция, участники которой сформировали Чернобыльский фонд размером около 550 млн. евро.

“Кроме того, мы имеем договоренности с партнерами о дополнительном финансировании всех запланированных мероприятий. Предоставленные Украине гарантии дают возможность построить безопасное укрытие над четвертым реактором до 2015 года”, - добавил Президент.

Обращаясь к участникам ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что они спасли Украину и мир от страшной беды.

“Склоняю голову перед вашим мужеством, чувством долга и преданностью Украине. Желаю доброго здоровья, семейного уюта и благополучия”, - сказал Президент.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ разрешил министерствам и ведомствам на протяжении месяца присваивать воинские и специальные звания участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

В частности, Президент разрешил Министерству обороны Украины, Министерству внутренних дел Украины, МЧС, Службе безопасности Украины, Государственной пенитенциарной службе Украины и Государственной налоговой администрации Украины присвоить военнослужащим, лицам рядового и начальственного состава органов внутренних дел, органов и подразделений гражданской защиты, уголовно-исполнительной службы, лицам начальственного состава налоговой милиции, уволенным в запас или отставку (кроме уволенных по служебному несоответствию, в связи с систематическим невыполнением условий контракта военнослужащим, в связи с обвинительным приговором суда, который вступил в законную силу, за нарушение дисциплины), которые являются участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, очередные воинские и специальные звания до полковника (капитана 1 ранга) включительно.

Указ вступает в силу со дня его опубликования и действует до 26 мая 2011 года.

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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ исключает отмену льгот чернобыльцам после принятия закона о выполнении государством решений судов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н. АЗАРОВ заявил сегодня журналистам на брифинге.

«Прежде всего, никогда не надо обманывать людей. Никогда ради своей политической выгоды нельзя лгать и обманывать простых людей. Это самое главное. Не гнаться ни за рейтингами, ни за имиджами. Никогда правительство не пойдет и не инициирует отмену этих льгот», - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время он подчеркнул отсутствие возможности на 100% оплачивать эти льготы. «Мы сейчас делаем все возможное для того, чтобы все что нужно, отдать на это благородное дело. Все что можно», - сказал премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины подал в парламент законопроект, предусматривающий новую процедуру исполнения решений национальных судов, ответственность за выполнение которых несет государство.

Проекту закона «О гарантиях государства относительно исполнения решений суда» предусматривает устранение проблемы неисполнения решений суда и вводит механизм погашения задолженности по решениям, ответственность за выполнение которых несет государство, и которые накопились по состоянию на 1 января 2012 года.

Кроме того, этим законопроектом предусматривается предоставление правительству права самостоятельно определять размеры и механизмы выделения социальной помощи.

Международные отношения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет политическим заявление премьер-министра России Владимира ПУТИНА относительно вступления Украины в Таможенный союз.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал в интервью The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что в последние недели Москва усилила давление на Украину с целью ее присоединения к Таможенному союзу. Так, В.ПУТИН во время последнего визита в Киев заявил, что членство в Таможенном союзе принесет Украине выгоды в размере почти 9 млрд. долларов в год.

В интервью The Wall Street Journal В.ЯНУКОВИЧ назвал такие предложения "политическими заявлениями", и заявил, что "Украина не получала никаких конкретных предложений".

Президент исключил возможность полного членства Украины в Таможенном союзе, что сделало бы невозможным подписание соглашения с Европейским Союзом о свободной торговле.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что вместо этого Украина предлагает сотрудничество с постсоветскими странами в рамках Таможенного союза в формате "3+1".

Издание замечает, что Президент Украины отказался говорить обстоятельно о форме этих отношений, заявив, что это будет "гаданием на кофейной гуще", поскольку переговоры еще не начались.

Финансы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утвердил Положение о Государственной финансовой инспекции Украины.

Текст соответствующего указа от 23 апреля размещен на сайте главы государства.

Кабинету министров Украины поручено в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с этим указом.

Как сообщал УНИАН, в связи с проведением административной реформы Государственная финансовая инспекция Украины заменила Главное контрольно-ревизионное управление.

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Дата очередного визита миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украину пока не согласована.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня сообщил глава представительства Международного валютного фонда в Украине Макс АЛЬЕР.

«Обычно если уже согласованы между руководством страны и МВФ даты и сроки визита миссии, то вы всегда получите пресс-релиз из моего офиса. Так как его пока не было, то это означает, что даты еще не согласованы» - сказал М.АЛЬЕР.

Как сообщал УНИАН, ранее директор Департамента управления государственным долгом и международного сотрудничества Министерства финансов Украины Сергей МАКАЦАРИЯ сообщил, что 10-20 мая ожидается визит миссии МВФ.

Справка УНИАН. Новая программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.

Банки

"БТА Банк" (г. Киев) не будет выплачивать дивиденды за 2010 год.

Как сообщила УНИАН пресс-служба банка, соответствующее решение было принято на собрании акционеров финансового учреждения 22 апреля.

«Принято решение капитализировать годовую прибыль "БТА Банка" в размере 5,925 млн. грн., направив ее в резервный фонд банка. Дивиденды не выплачивались», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. ПАО «БТА Банк» (ранее ОАО «Украинский кредитно-торговый банк») создано в 1992 году. Банк по объему активов занимает 38-е место среди 175 банков Украины.

Активы банка на 1 января 2011 года составляли 3,834 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 2,173 млрд. грн., обязательства - 2,299 млрд. грн., уставный капитал - 1,5 млрд. грн., собственный капитал - 1,536 млрд. грн.

«БТА Банк» в 2010 году увеличил чистую прибыль против показателя 2009 года почти в 2 раза – до 5,888 млн. грн.

Единственным акционером ПАО «БТА Банк», владеющим более 10% акций, является казахстанское АО «БТА Банк», которому принадлежит 49,9883% акций.

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ПАО «VAB Банк» в первом квартале 2011 года сократило чистый убыток на 23%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 82,414 млн. грн.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, с начала года активы банка выросли на 9,5% и на 1 апреля 2011 года составили 7,294 млрд. грн., обязательства – на 2,6%, до 6,546 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 11,8%, до 5,473 млрд. грн., собственный капитал – в 2,6 раза, до 747,362 млн. грн.

Уставный капитал банка в январе-марте 2011 года вырос на 79% и составляет 1 млрд. 248,6 млн. грн.

Справка УНИАН. «VAB Банк» на финансовом рынке Украины работает с 1992 года. С октября 2006 года входит в универсальную финансовую группу VAB Group.

Крупнейшими акционерами банка на 1 января 2011 года являлись: TBIF Financial Services N.V. (Нидерланды) (прямое участие – 71,2586%), ООО «Бауман-Трейд» (Киев) (прямое участие – 16,0849%), Сергей МАКСИМОВ (прямое участие – 11,2304%, опосредованное – 16,2573%) и Людмила МАКСИМОВА (прямое участие – 0,0421%, опосредованное – 11,2304%).

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ПАО «Донгорбанк» в январе-марте 2011 г. увеличило чистую прибыль против аналогичного периода 2010 г. на 22% - до 1,234 млн. грн.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

С начала года активы банка уменьшились на 8% и на 1 апреля 2011 года составили 9,308 млрд. грн., обязательства – на 8,5%, до 8,651 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 3,8%, до 4,11 млрд. грн., собственный капитал – на 0,9%%, до 656,671 млн. грн.

Уставный капитал банка в январе-марте 2011 г. не изменился и составляет 771,65 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Донгорбанк» – правопреемник «Акцептбанка» (г. Донецк).

По данным банка, на 1 января 2011 года 100% акций ПАО "Донгорбанк" принадлежали ООО «СКМ Финанс».

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9670/7,9720, к 12:00 цены поднялись до 7,9700/7,9730 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2862/0,2865, к 12:00 цены повысились до 0,2864/0,2866. В России курс доллар-рубль незначительно понизился, и к 12:00 установился на уровне 27,8360 (-0,0142).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4603/1,4605, изменяясь в достаточно узком диапазоне.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,6215/11,6295, к 12:00 цены ушли вверх 11,6505/11,6575.

Фондовый рынок

Общее собрание акционеров ЧАО «Фондовая биржа ПФТС» одобрило изменение типа Частного акционерного общества «Фондовая биржа ПФТС» на Публичное акционерное общество и утвердило Принципы (кодекс) корпоративного управления общества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

На общем собрании были рассмотрены и утверждены изменения в устав, положение о Наблюдательном совете, положение о Ревизионной комиссии, положение об исполнительном органе биржи, положение об общем собрании акционеров общества, а также определен порядок распределения прибыли ЧАО «Фондовая биржа ПФТС» за 2010 г.

Акционерами был одобрен отчет председателя Наблюдательного совета ФБ ПФТС Александра ПОТЕМКИНА о деятельности НС и выполнении Плана первоочередных действий по развитию ФБ ПФТС в 2010 г.

После рассмотрения отчета Ревизионной комиссии ФБ ПФТС за 2010 г., на собрании была избрана РК общества в составе: Ольга ГОРДИЕНКО (ЗАО «ММВБ»), Вадим КОВАЛЕНКО (ООО «Столица-Групп»), Оксана ПАРАСКЕВА (ПАО «Марфино БАНК»), Владимир СУХАЧЕВ (ЗАО «ММВБ»), Анатолий ТЕЛЕГА (ООО «ФК« Меридиан»).

Справка УНИАН. Фондовая биржа ПФТС является организатором торговли ценными бумагами, имеет соответствующую лицензию Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР). На сегодня членами биржи является 171 профессиональный участник рынка ценных бумаг. Общий объём торгов ПФТС в 2010 г. - 61,3 млрд. грн., доля рынка - 46,6%. По результатам торгов рассчитывается и публикуется индекс ПФТС.

ТЭК

Средневзвешенная цена реализации украинской нефти 22 апреля на аукционных торгах №152 на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) увеличилась на 16,7%, или на 1 044 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, до 7 311 грн. за тонну (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВБ.

В сообщении отмечается, что на торгах было реализовано 184,761 тыс. тонн нефти на общую сумму 1 млрд. 350 млн. 787,671 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средневзвешенная цена реализации украинской нефти 23 марта на аукционных торгах №151 на УМВБ увеличилась на 2,2%, или на 137 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, до 6 267 грн. за тонну (с НДС).

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.

Согласно ст. 3 Закона «О Государственном бюджете Украине на 2010 год», стартовая цена реализуемой на аукционах украинской нефти и газового конденсата должна определяться на основании таможенной стоимости нефти согласно данным Гостаможслужбы за 15 дней, предшествующих дате регистрации заявок на проведение биржевых торгов.

АПК

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утвердил Положение о Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Текст соответствующего указа от 23 апреля размещен на сайте главы государства.

Документом устанавливается, что Министерство аграрной политики и продовольствия является правопреемником Министерства аграрной политики Украины.

Кабинету министров Украины поручено в двухмесячный срок привести свои решения в соответствие с этим указом.

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Специалисты Министерства аграрной политики и продовольствия Украины завершили анализ балансов зерновых.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ведомства, по результатам анализа до конца 2010-2011 маркетингового года имеются остатки в размере 2 млн. тонн кукурузы, что позволит отменить ее квотирование уже в ближайшее время. Именно с таким предложением Минагропрод обратился к правительству Украины.

«Проанализировав баланс запасов зерновых, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины приняло коллегиальное решение рекомендовать Кабинету министров Украины упразднить квоты на экспорт кукурузы. До конца маркетингового года имеем остатки в размере 2 млн. тонн кукурузы. Квотирование экспорта остальных зерновых планируется отменить после завершения весенне-полевых работ и посевной кампании – с 1 июля», - сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

Также министр отметил, что в этом году площади под посевы кукурузы увеличены до 3, 1 млн. га, всей зерновой группы – до 15, 5 млн. га.

При этом Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что позиция Минагропрода по защите интересов отечественного производителя сельхозпродукции и обеспечению продовольственной безопасности граждан Украины остается неизменной и будет ключевой в совместных усилиях аграрного министерства, международных объединений зернотрейдеров и их представителей.

«Между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины достигнута договоренность с Американской торговой палатой и Европейской бизнес ассоциацией относительно согласованных правил торговли зерновыми на международном рынке с учетом национальных интересов и потребностей в обеспечении продовольственной безопасности», - добавил министр.

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Антимонопольный комитет Украины обязал ООО «Кернел-Трейд», ДП с иностранными инвестициями «Сантрейд» и ЗАО «Пологовский масло-экстракционный завод» осуществлять прозрачную политику по формированию цен относительно каждого из видов продукции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Антимонопольного комитета Украины, в частности, речь идет о постатейном расчете себестоимости каждого вида товара.

Следовательно, предприятия должны отдельно выделить расходы на изготовление бутылированного подсолнечного масла. Это позволит предприятиям формировать справедливые оптово-отпускные цены на продукцию.

О результатах рассмотрения требований АМК предприятия должны сообщить в десятидневный срок.

Как известно, на сегодняшний день цены на подсолнечное масло снижены, и остаются стабильными.

Вместе с тем, поддержка этого положительного общественного эффекта требует проведения соответствующей ценовой политики со стороны основных поставщиков продукции в розничную сеть. Именно прозрачное формирование экономически обоснованной стоимости масла и призвано обеспечить стабильную ситуацию на этом рынке", - говорится в сообщении АМК.

Как сообщалось, 21 февраля с.г. АМК дал разрешения 14 участникам рынка подсолнечного масла на согласованные действия, направленные на восстановление равновесия внутреннего рынка и снижение стоимости продукции для украинских потребителей. Основные производители и экспортеры масла обязались ежемесячно наполнять отечественный рынок до 20 тыс. тонн масла и реализовывать продукцию по средней оптово-отпускной цене 12 грн. 15 коп.

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Цены на овощи и фрукты в Украине во время Пасхальных праздников установили новый рекорд - за прошедшую неделю плодоовощная продукция подорожала на 14,8%.

По данным «АПК-Информ: овощи и фрукты», на прошлой неделе был установлен новый рекорд роста цен на овощи и фрукты за год.

В целом же, плодоовощная корзина среднестатистического украинца за первые три недели апреля подорожала уже почти на 19%. Но, по мнению аналитиков «АПК-Информ: овощи и фрукты», она может снизиться уже на этой неделе.

Наибольший вклад в рост стоимости плодоовощной корзины на прошлой неделе внес картофель, который вырос в цене сразу на 22%. Тепличные овощи подорожали еще значительнее (на 27% за неделю), но благодаря более низкому удельному весу в потреблении влияли на ситуацию несколько меньше.

Также отмечается подорожание всего борщового набора на прошлой неделе – впервые за этот год цены выросли на все без исключения традиционные овощи. А весь набор за неделю подорожал на 16,6%.

Менее всего выросли цены на фрукты, но по причине резкого роста цен на яблоко и банан фруктовая корзина украинского потребителя за неделю прибавила в цене на 3,7%.

Единственным продуктом, который продолжал уверенно дешеветь, была земляника садовая (клубника), которая снизилась в цене на 18% за неделю. Однако ее потребление оставалось крайне низким и не оказывало существенного влияния на общую картину цен на плодоовощную продукцию.

Строительство

По состоянию на 1 января т.г. в Украине количество незавершенных объектов строительства сократилось на 3,8% по сравнению с 1 января 2010 г. - до 18,3 тыс. объектов.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

Согласно сообщению, большинство незавершенных объектов сосредоточено в Донецкой (8,7% от общего количества в стране), Харьковской (5,9%) и Житомирской (5,7%) областях, меньше всего – в Севастополе и Черновицкой области (соответственно 1,5% и 1,9%).

На 1 января т.г. из общего количества незавершенных объектов 6,5 тыс. (35,4%), находились в стадии строительства, а на 11,8 тыс. (64,6%) строительство временно прекращено или законсервировано. При этом на территории 21 региона страны количество временно прекращенных или законсервированных объектов превышало количество строящихся объектов. В частности, в Житомирской, Кировоградской, Винницкой и Сумской областях доля таких объектов составляла 87,3 - 81,1%. Основной причиной прекращения строительства, как отмечают застройщики, является отсутствие финансирования.

Среди объектов незавершенного строительства насчитывалось 12 519 зданий и 5 742 инженерных сооружения, строительство большинства из них временно прекращено или законсервировано (соответственно 65,5% и 62,6% от общего количества).

Почти треть (4 089 объектов) зданий незавершенного строительства - это жилые здания (общей площадью 15,8 млн. кв. м), из которых в стадии строительства находилось 1 363 (площадью 10 млн. кв. м), а строительство 2 726 зданий (5,8 млн. кв. м) временно прекращено или законсервировано.

В Госстате отметили, что весомой является доля жилых зданий, строительство которых осуществлялось в Тернопольской (82,9% от общего количества жилых зданий в регионе), Ривненской (80,9%), Ивано-Франковской (78,7%) областях и Киеве (70,3%), в то же время в Житомирской и Кировоградской областях она составляла лишь 3,3% и 4,9% соответственно. Из общего количества незавершенных нежилых зданий 2 958 (35,1%) продолжали возводить, строительство 5 472 (64,9%) временно прекращено или законсервировано.

Более четверти от общего количества нежилых зданий, находящихся в состоянии незавершенного строительства, составляют здания для публичных выступлений, заведений образовательного, медицинского и оздоровительного назначения, среди которых: общеобразовательные и дошкольные учебные заведения (соответственно на 216,3 тыс. ученических мест и на 21,5 тыс. мест), больницы на 29,4 тыс. койко-мест, поликлиники, пункты медицинского обслуживания и консультации на 50 тыс. посещений в смену, санатории, профилактории и центры функциональной реабилитации на 12,1 тыс. коек, клубные заведения на 74,1 тыс. мест и др.

Среди незавершенных инженерных сооружений преобладают трубопроводы, коммуникации и линии электропередачи (3 655 объектов, или 63,7% от общего количества сооружений), а также транспортные сооружения (1 106, или 19,3%).

По данным Госстата, строительство 1 369 объектов с высоким уровнем строительной готовности (91-99%) временно прекращено или законсервировано. Больше всего таких объектов в Донецкой (160), Волынской (130) и Житомирской (124) областях.

Криминал

Генеральная прокуратура Украины завершила расследование уголовного дела в отношении бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ.

Как сообщила УНИАН адвокат вдовы журналиста Георгия Гонгадзе Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО, сегодня следователи Генпрокуратуры пригласили потерпевшую сторону на 15.00 для начала ознакомления с материалами дела.

В то же время В.ТЕЛИЧЕНКО заметила, что в рамках расследования дела об убийстве журналиста больше никаких уголовных дел не возбуждалось.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура в марте возбудила в отношении Л.КУЧМЫ уголовное дело согласно ч. 3 ст.166 Уголовного кодекса Украины. Он подозревается в превышении власти, даче незаконных распоряжений руководству МВД, приведших к убийству журналиста Г.ГОНГАДЗЕ.

Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

(УНИАН)