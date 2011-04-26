В Украине объем рекламных услуг в І кв. вырос на 60% - до 1,6 млрд. грн.
14:54, 26 апреля 2011Разное
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Объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине в январе-марте увеличился на 60,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 1 млрд. 613,8 млн. грн.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.
В сообщении отмечается, что в марте объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) увеличился на 81,1%, по сравнению с мартом 2010 года, - до 703,4 млн. грн.
Как сообщал УНИАН, в 2010 году объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине увеличился на 26,5%, по сравнению с 2009 годом, - до 5 млрд. 494,4 млн. грн.
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