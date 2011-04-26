Главное на 26 апреля (вечер)

Финансы

Для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда Украина должна выполнить еще четыре требования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР, выступая в ходе «круглого стола», посвященного перспективам получения Украиной средств МВФ.

Он отметил, что первым требованием Фонда является проведение в Украине пенсионной реформы в соответствии с положениями, прописанными в программе сотрудничества.

«Во-первых, это пенсионная реформа и приведение ее в соответствие с теми требованиями, которые были прописаны в меморандумах, подписанных еще в июле и декабре», – сказал М.АЛЬЕР.

По его словам, украинская сторона попросила дополнительное время для проведения консультаций по данному вопросу.

Второе требование, как сообщил М.АЛЬЕР, касается корректировки тарифов на газ и теплоснабжение.

По словам главы представительства МВФ в Украине, третье требование связано с предыдущим и обусловлено тем, что Фонд согласился на менее значительное повышение тарифов, при этом отметив необходимость поиска дополнительных финансовых ресурсов.

«Дело в том, что мы договаривались, что те доходы, которые не будут получены из-за введения более низких тарифов, чем мы ожидали, будут компенсированы другими мерами, и это поможет собрать дополнительные средства. То есть третье требование – это именно те меры, которые помогли бы нам покрыть эту разницу... Требованием является то, что дефицит «Нафтогаза» будет не более 3% ВВП», – сказал М.АЛЬЕР.

Четвертое требование Фонда связано с деятельность Нацбанка, в частности, с необходимостью отмены требования обязательного выкупа рекапитализационных облигаций, которое по мнению МВФ, снижает независимость НБУ.

«Такое требование предписывалось в антикризисном законе, который был принят в 2008 году и должен был закончить свое действие в конце 2010 года. Но поскольку можно говорить о приближении завершения кризиса... то мы считаем, что это требование надо отменять, а не продлевать, потому что оно ограничивает независимость НБУ», – сказал АЛЬЕР.

При этом он отметил, что сроки получения Украиной очередного транша кредита МВФ зависят исключительно от того, насколько быстро украинские власти смогут выполнить перечисленные требования.

«Мы будем подавать нашему Совету директоров на пересмотр программу с Украиной после того, как Украина выполнит эти четыре требования», – подчеркнул М.АЛЬЕР.

Национальный банк Украины намерен либерализовать осуществление торгов валютой на межбанковском валютном рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Юрий КОЛОБОВ.

«В программе с МВФ у нас есть ряд позиций, которые мы должны либерализовать. Это отмена норм только покупать или только продавать валюту. Документ уже подготовлен, постановление уже подписано. Банки смогут в ближайшее время спокойно покупать и продавать в рамках валютной позиции», — сказал Ю.КОЛОБОВ.

Кроме того, он сообщил, что Нацбанк намерен ввести на рынок инструмент — валютный своп. Срок действия договоров 1 год.

«Также мы вводим такой инструмент как валютный своп. Постановление уже завизировано, все отработано. В ближайшее время этот механизм будет включен в рынок», — сообщил КОЛОБОВ.

Что касается прогнозов курса национальной валюты на ближайшую перспективу, то он лишь отметил, что на сегодня курс гривни определяется рыночной конъюнктурой, при этом официальный курс гривни незначительно отличается от курса на межбанковском валютном рынке. При этом НБУ не намерен удерживать курс нацвалюты на каком-то определенном уровне.

«Мы не видим оснований держать курс гривни на каком-то ограничении» - подчеркнул Ю.КОЛОБОВ.

Кроме того, он сообщил, что НБУ на сегодня не видит оснований для изменения как учетной ставки, так и ставки рефинансирования.

«Сейчас мы не видим оснований менять учетную ставку, так как у нас сегодня больше привязка к ставке рефинансирования» - говорит Ю.КОЛОБОВ. - «На сегодня ставка 9,25% (ставка рефинансирования - УНИАН). По программе с МВФ она у нас она должна быть чуть больше чем инфляция, а инфляция у нас меньше чем 9,25%, поэтому мы ставку не меняем».

В Украине задолженность по выплате заработной платы в марте 2011 года сократилась на 6,4% и на 1 апреля т.г. составила 1,324 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

Согласно сообщению, с начала года задолженность выросла на 8,7%.

Самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 апреля т.г. зафиксирован в трех областях Украины и Киеве. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 апреля т.г. составила 244,584 млн. грн. (в марте 2011 года сократилась на 15,8%, с начала года выросла на 4,8%), в Харьковской – 158,573 млн. грн. (в марте выросла на 3,5%, с начала года – на 24%), в Луганской – 111,325 млн. грн. (в марте сократилась на 9,5%, с начала года выросла на 1,1%), в Киеве – 139,676 млн. грн. (в марте сократилась на 7,5%, с начала года выросла на 22,1%).

В Госкомстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован в 15 областях Украины, а также в Севастополе, Киеве и АР Крым.

Сокращение задолженности с начала года наблюдалось в 9 областях. В частности, самый низкий уровень задолженности по зарплате на 1 апреля т.г. зафиксирован в Ривненской области – 2,893 млн. грн. (в марте сумма задолженности снизилась на 63,2%, с начала года – на 65,2%), а также в Черновицкой – 3,023 млн. грн. (в марте снизилась на 9,2%, с начала года – на 4,1%) и Ивано-Франковской – 7,496 млн. грн. (в марте снизилась на 3,7%, с начала года – на 6,4%).

Бывшему председателю Шевченковской районной в г. Киеве государственной администрации Виктору ПИЛИПИШИНУ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Об этом сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении напоминается, что прокуратурой столицы расследуется уголовное дело об обвинении бывшего председателя Шевченковской районной в г. Киеве государственной администрации В.ПИЛИПИШИНА в превышении служебных полномочий при передаче в частную собственность одному из обществ зданий на проспекте Победы общей площадью более 3220 кв. м, чем нанесен ущерб общине на сумму более 15 млн. грн. В том числе частной структуре было незаконно передано здание действующей вечерней школы № 5, где до последнего времени проводились занятия.

В связи с поступлением информации о намерении В.ПИЛИПИШИНА уклониться от следствия, следователем прокуратуры было принято решение о его временном задержании по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, а также о привлечении в качестве обвиняемого.

Голосеевским районным судом 22 апреля 2011 года вынесено постановление о задержании и доставке В.ПИЛИПИШИНА в суд для рассмотрения представления об избрании ему меры пресечения – взятии под стражу.

Однако по указанным решениям следователя и суда В.ПИЛИПИШИН не задерживался, поскольку находился на лечении в медицинском заведении, а на данное время находится в Национальном научном центре «Институт кардиологии им. академика Н. Д. Стражеско».

Учитывая состояние здоровья обвиняемого В.ПИЛИПИШИНА, следователем прокуратуры 25 апреля ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

На данное время проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств дела.

Энергетика

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ инициирует разработку новых международных норм безопасности атомных электростанций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в заявлении для прессы во время посещения Чернобыльской АЭС.

По словам Д.МЕДВЕДЕВА, техногенные катастрофы, которые произошли в мире в последние годы, показали, что мир обязан предпринять дополнительные усилия, чтобы ядерная энергетика была по настоящему мирной.

По мнению Д.МЕДВЕДЕВА, необходимо подготовить новую нормативную базу по функционированию АЭС, которая будет действовать в масштабах всей планеты.

«Сегодня мною направлены предложения лидерам крупнейших государств…, стран СНГ, направленные на то, чтобы обеспечить развитие ядерной энергетики в мире, предотвращая в тоже время глобальные катастрофические последствия», - сказал Президент России.

«Видимо, нам предстоит подумать о подготовке новых международных конвенций», - добавил он.

Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 7 415 единиц, в марте т.г. сократилась на 5,4%, по сравнению с мартом 2010 г., до 258,6 тыс. тонн, а дизельного топлива увеличилась на 6,6% – до 147,4 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В сообщении отмечается, в объеме реализованного бензина 49,9% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 44,8% – А-90-93, 5,3% – А-72-80.

В марте через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов и сжиженного и сжатого газа для автомобилей на общую сумму 5,088 млрд. грн., из которой 3,201 млрд. грн. (62,9%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 1,556 млрд. грн. (30,6%) – от продажи дизельного топлива, 212,9 млн. грн. (4,2%) – от продажи сжиженного газа и 118,6 млн. грн. (2,3%) – от продажи сжатого газа.

На 1 апреля 2011 года на АЗС в остатках насчитывалось 132,3 тыс. тонн бензина, 56,4 тыс. тонн дизельного топлива, 6,6 тыс. тонн сжиженного газа и 0,5 тыс. тонн сжатого газа.

Финансовым планом компании «Киевэнерго» в этом году предусмотрено около 145 млн. грн. на обеспечение качественной подготовки к отопительному сезону 2011/2012 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Киевэнерго” уже начала соответствующие работы, в частности, речь идет о развертывании ремонтных работ энергетического оборудования в ТЭЦ и котельных (котлы, энергоблоки, вспомогательное оборудование), электротехнического оборудования (кабельные линии, подстанции, силовые трансформаторы, выключатели). Также начата подготовка тепловых сетей, в том числе с помощью гидравлических испытаний - одно из обязательных мероприятий.

В этом году испытательные работы начнутся со Святошинского района (жилые массивы Беличи, Новобеличи, Академгородок, частично Святошин, Галаганы). Мероприятия будут проводиться до 16 мая в пределах улицы и переулка Емельяна Горбачева, улицы Чистяковской, проспекта Победы, улиц Николая Ушакова, Уборевича, Чернобыльской, Осенней, Октябрьской, Булаховского, Наумова, Подлесной, Олевской, Бахмачской, Клавдиевской, Гаршина, Рахманинова, проспекта Палладина, улиц Доброхотова, Семашко, Кольцевой дороги. Также в этот период будут производиться плановые ремонты районной котельной “Веркон” и станции теплоснабжения “Беличи”.

«Во время испытаний мы должны проверить все 9 тысяч км тепловых сетей столицы. Конечно, испытания добавляют неудобств киевлянам летом, но “Киевэнерго” не может отказаться от этих работ. Они являются залогом комфорта потребителей зимой, ведь при отсутствии модернизации тепловых сетей лишь благодаря испытаниям компания может предупредить значительное количество повреждений во время отопительного сезона. Так, выявленные в прошлом году во время испытаний почти 1200 повреждений спасли киевлян от длительных ремонтов на этих участках зимой», - заметил заместитель технического директора - главный инженер «Киевэнерго» Юрий ГЛАДЫШЕВ.

В компании информируют, что, согласно технологическим требованиям и правилам безопасности, испытания проводятся теплосетевой водой, охлажденной до температуры не выше 40 градусов по Цельсию, но с давлением, повышенным на 25%, что соответствует нормативам.

“Киевэнерго” предупреждает, что во время испытаний на улицах, в усадьбах, подвалах домов, где проходят теплосети, возможны повреждения трубопроводов с возникновением провалов и выбросов воды на поверхность. О выявленных случаях следует сообщать по телефону информационно-справочной службы “Киевэнерго”: 1588 или 201-58-79.

(УНИАН)