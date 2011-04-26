Анонс на 27 апреля

* Состоится «Украинский облигационный конгресс-2011», организованный информационным агентством Cbonds. От ФБ ПФТС, стратегического партнера группы компаний Cbonds, в мероприятии примет участие член Совета директоров ФБ ПФТС Игорь Селецкий ,который выступит с докладом на тему " Интеграция vs. консолидация: мировой опыт и украинский сценарий". Участники: глава ГКЦБФР Дмитрий Тевелев, директор Генерального экономического департамента НБУ Игорь Шумило, главный экономист Dragon Capital Елена Белан и аналитик ГИК Ренессанс Капитал Украина Анастасия Головач.

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины под председательством Премьер-министра Николая Азарова.

* Состоятся Комитетские слушания на тему: «Состояние и перспективы приватизации энергоснабженческих и энергогенерирующих компаний». Организатор: Специальная контрольная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам приватизации.

* В Министерстве юстиции Украины состоится совместное совещание представителей Государственной исполнительной службы Министерства юстиции и банка «Надра». Будет рассматриваться вопрос возвращения ОАО КБ «Надра» вкладов физическим и юридическим лицам. Участники: зам.министра юстиции, директор Департамента государственной исполнительной службы Геннадий Стадник и временный администратор ОАО КБ «Надра» Валентина Жуковская.

* В Антимонопольном комитете Украины состоится брифинг, посвященный итогам деятельности по обжалованию решений в сфере государственных закупок. Во время мероприятия будут представлены результаты работы Комитета как органа обжалования в этой сфере за период с 01.08.2010 по 01.04.2011. В частности, будет сообщено об основных нарушениях заказчиков торгов, количестве рассмотренных жалоб и принятых Комитетом решений и т.п.

* Пресс-конференция председателя Государственной службы интеллектуальной собственности Украины Николая Паладия по случаю Международного дня интеллектуальной собственности.

* Торжественные мероприятия по случаю празднования Международного дня интеллектуальной собственности. Организатор - Государственная служба интеллектуальной собственности Украины Министерства образования и науки, молодежи и спорта. В частности, будут подведены итоги Всеукраинского конкурса "Изобретение года - 2010" и вручены награды победителям - лучшим изобретателям и творческим коллективам страны. Отдельные награды получат победители в категории "Лучшее изобретение среди молодежи". Состоится открытие тематической выставки плаката участников Всеукраинского молодежного конкурса "Создавай, воплощай, обретай!"

* Пресс-конференция украинского производителя устройств для чтения электронных книг ООО "ІТ-инфраструктура", посвященная выходу новой модели ридера Азбука N618". Участники: менеджер по продаже устройств для чтения электронных книг региона Украина и Россия ООО "ІТ-инфраструктура" Владимир Левченко; исполнительный директор ООО "ІТ-инфраструктура" Игорь Горайчук.

* Пресс-конференция на тему: «Как противостоять коррупции в сфере медицинских и коммунальных услуг?», во время которой Представительство Всемирного банка в Украине объявит победителей журналистского конкурса «Лучшие публикации о борьбе с коррупцией в региональных печатных изданиях и Интернет-прессе Украины». В пресс-конференции и церемонии награждения примут участие: Мартин Райзер, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы; Яна Куницова, специалист Всемирного банка по вопросам управления и противодействия коррупции.

* На сайте «Главред» состоится чат с генеральным директором Научного центра радиационной медицины Академии медицинских наук Украины, доктором медицинских наук, профессором Владимиром Бебешко. Вопросы можно задать по адресу: http://chat.glavred.info/.

* В Киеве возле памятника Т.Шевченко состоится акция протеста по случаю годовщины ратификации Харьковского договора о базировании российских войск на территории Украины до 2042 года. В оргкомитет по проведению акций вошли партии: «Батьківщина», «Гражданская позиция», Европейская партия Украины, «За Украину!», Конгресс украинских националистов, Народное движение Украины, «Наша Украина», Партия защитников Отчизны, «Реформы и порядок», «Свобода», Украинская народная партия, Украинская платформа, УРП «Собор» и «Фронт Змін».

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