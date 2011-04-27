ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» в публикации «Погранслужба Украины: менять удостоверение водителя не нужно» пишет - для выезда за пределы Украины на автомобиле после 29 марта 2011 года украинцы не обязаны получать водительские права нового образца с указанием конечной даты их действия, заявляет Пограничная служба…

http://delo.ua/ukraine/pogransluzhba-ukrainy-menjat-u-156543/

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Также «Дело» подает материал «В Украину хлынули поддельные товары с символикой Евро-2012», в котором пишет – в прошлом году при попытке ввоза в страну было изъято около 10 партий контрафактных товаров, которые незаконно использовали символику УЕФА и Евро-2012. Все они были конфискованы и уничтожены украинскими таможенниками…

http://delo.ua/ukraine/v-ukrainu-hlynuli-poddelnye-t-156545/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Атомный срыв» пишет – вчера в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев почтили память ликвидаторов ядерной аварии. Это мероприятие омрачил скандал – президент Белоруссии Александр Лукашенко в резкой форме отказался приехать в Чернобыль, обвинив украинские власти во "вшивости". Недипломатичное заявление уже вызвало обострение взаимоотношений Киева и Минска. Между тем, Виктор Янукович и Дмитрий Медведев воспользовались вчерашней встречей для проведения переговоров, которые запомнились тем, что президент РФ воздержался от упоминания о возможности членства Украины в Таможенном союзе…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1629749

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Рост цен поставят в уголь» пишет – Минэнерго планирует к сентябрю повысить цены на энергетический уголь на 22-35% для того, чтобы снизить государственные дотации в отрасль и привлечь средства для увеличения добычи. Сделать это можно, если найти способ компенсировать стоимость выработки электроэнергии тепловым генерациям. Но значительно улучшить ситуацию может лишь кардинальная реформа отрасли…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1629772

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Китай попробует соли» пишет – Калуш-Голинским месторождением калийных солей, которое не разрабатывается уже более десяти лет, заинтересовались инвесторы. Кабмин подписал инвестсоглашение с правительством Китая о строительстве завода по производству калийных удобрений. Правда, пока стороны не могут сойтись в принципиальном вопросе – решении экологической проблемы на объекте…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1629773

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Издание «Экономические известия» в публикации «Хроники пикирующего «Укртелекома» пишет – в первом квартале т.г. «Укртелеком» увеличил чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 5,5 раза — до 200,23 млн. грн. По мнению экспертов, одна из основных причин ухудшения финансовых показателей - острая конкуренция со стороны мобильных операторов…

http://state.eizvestia.com/full/hroniki-pikiruyushhego-ukrtelekoma

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«Экономические известия» в публикации «Неубедительные аргументы» пишут – эксперты скептически оценивают попытки правительства убедить «Газпром» снизить для Украины цену газа в условиях роста конъюнктуры на мировых энергетических рынках…

http://markets.eizvestia.com/full/neubeditelnye-argumenty

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«Экономические известия» в публикации «Киев постоит за ценой» пишут – цены на товары и услуги в Киеве продолжают расти быстрыми темпами. В КГГА намерены бороться с инфляцией путем расширения коммунальных рынков, на которых производители предлагают товары на 10-15% дешевле, чем частные предприниматели. По мнению экспертов, этих мер недостаточно для того, чтобы сдержать ход инфляции…

http://state.eizvestia.com/full/kiev-postoit-za-cenoj

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Газета «Сегодня» в публикации «Госдолг Украины вновь обновил исторический максимум» пишет - совокупный государственный долг Украины (прямой и гарантированный) увеличился в марте 2011 года на 0,4%, или на $0,206 млрд - до $56,411 млрд.

http://www.segodnya.ua/news/14245308.html

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Также газета «Сегодня» в публикации «Ремонт пары этажей и чердака в Кабмине обойдется в 18 миллионов» пишет - в правительстве решили сделать капитальный ремонт правого крыла…

http://www.segodnya.ua/news/14245118.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Бензин будет дорожать?..» пишет – цена бензина в Украине превысила психологическую отметку 10 гривень за литр. По мнению экспертов, «нефтепродукты всех марок будут дорожать и далее»...

http://economics.unian.net/rus/detail/86395

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Государственные вливания реанимируют ипотеку?» пишет – несмотря на некоторое оживление на рынке ипотеки, она по-прежнему остается продуктом для избранных. Исправить ситуацию призвана программа ГИУ на сумму 1,5 млрд. грн. Поможет ли это вливание?..

http://economics.unian.net/rus/detail/86414

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Новая цель налоговиков» пишет – в Федеральной налоговой службе России изменился порядок премирования: теперь оно зависит от решения судов. Уже сократилось число жалоб на налоговиков и выросла доля выигранных процессов…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/259298/novaya_cel_nalogovikov

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Также «Ведомости» в публикации «Смартфон следит за вами» пишут – владельцы iPhone и iPad подали иск к Apple — они требуют запретить компании фиксировать местоположение пользователя без его ведома. Все смартфоны делают это, удивляются эксперты: пользователи сами дают свое согласие…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/259300/smartfon_sledit_za_vami

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Издание «Известия» в публикации «Бегство бензина» пишет – Владимир Путин распорядился разобраться, почему в стране возник дефицит топлива, и исправить ситуацию. "Известия" провели собственное расследование и выяснили, кому именно выгоден топливный кризис. Оказалось, что перекупщики вывозят топливо из России грузовиками, пользуясь фактическим отсутствием учета на границе. Масштаб бедствия - до 10% обычного объема экспорта…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3154623/

(УНИАН)