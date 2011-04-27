К июню в Украине может быть сформировано новое правительство – российские СМИ

К июню в Украине может быть сформировано новое правительство, пишет российская «Независимая газета» со ссылкой на экспертов.

Издание отмечает, что в повестку дня вчерашней встречи президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА не были внесены самые конфликтные вопросы, которые двумя неделями ранее не удалось решить премьерам двух стран Николаю АЗАРОВУ и Владимиру ПУТИНУ. В частности, за рамки переговоров была вынесена газовая тема, а вопрос об участии Украины в Таможенном союзе обсуждался в контексте сотрудничества, а не полноправного членства.

Эксперты отмечают, что к следующей встрече глав государств, запланированной на июнь, в Украине может быть сформировано новое правительство. Оно, как ожидается, подготовит основу для урегулирования на президентском уровне всех спорных украинско-российских вопросов. Тем самым Киев подыграет Д.МЕДВЕДЕВУ в начинающейся предвыборной кампании, считает «НГ».

Газета отмечает, что «в кулуарах украинской власти возможность отставки премьер-министра Н.АЗАРОВА активно обсуждалась еще в начале месяца. Информированные источники утверждали, что Президент В.ЯНУКОВИЧ собирался объявить о своем решении, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием. Однако глава государства ограничился осторожной критикой».

По данным украинских СМИ, в списке вероятных сменщиков Н.АЗАРОВА три фамилии – первый вице-премьер Андрей КЛЮЕВ, министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО, министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК. Эксперты добавляют к этому перечню также руководителя парламентской фракции Партии регионов Александра ЕФРЕМОВА и заместителя главы Администрации Президента Ирину АКИМОВУ.

Источник «НГ», близкий к правящей партии, отметил, что этот перечень не устраивает Президента, поскольку каждый из названных кандидатов в случае его назначения на пост главы правительства автоматически усилит положение той группы влияния в окружении В.ЯНУКОВИЧА, к которой сам принадлежит. «Н.АЗАРОВ был назначен на этот пост как раз потому, что он равноудален от всех олигархов. Сохранить баланс интересов – для Президента важнейшая задача», – сказал он.

По словам собеседника, этому условию соответствует «второй эшелон» кандидатов на пост премьер-министра – экс-спикер парламента Арсений ЯЦЕНЮК, нынешний вице-премьер Сергей ТИГИПКО и бывший руководитель «Нафтогаза» Олег ДУБИНА. Эксперты отмечают, что каждый из этих кандидатов имеет свои достоинства, но имеет и недостатки: А.ЯЦЕНЮК тяготеет к националистическому лагерю, С.ТИГИПКО ассоциируется с непопулярными социальными реформами, О.ДУБИНА формально считался членом команды Тимошенко, но, с другой стороны, украинскую власть настораживает его слишком явное равнение на Москву.

Газовая сфера в Украине традиционно считается политической, отметил «НГ» эксперт по энергетическим вопросам Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ. С помощью газового вопроса в Киеве почти всегда пытались регулировать внутреннюю политику: снимать с постов одних чиновников, возвышать по кадровой лестнице других, а также строить на газе не только большой бизнес, но и большую политику. Эксперты допускают, что «сегодня с помощью такого ресурса, как Генеральная прокуратура, конкурирующие группы влияния отсекают любых чуждых себе кандидатов на пост премьер-министра».

Примечательно, что О.ДУБИНА, как утверждали его сотрудники еще в 2009 году, выступал против подписания долгосрочных газовых соглашений в редакции, на которой настаивала Юлия ТИМОШЕНКО. Однако сейчас против О.ДУБИНЫ, как и против Ю.ТИМОШЕНКО, возбуждено уголовное дело по факту нанесения государству ущерба подписанием невыгодных украинско-российских контрактов. Эксперт Тарас БЕРЕЗОВЕЦ считает, что причина кроется в попытке украинской стороны втянуть в эту схему имя В.ПУТИНА. Он добавил: «Возможно, это личный подарок Д.МЕДВЕДЕВУ. В качестве ответной любезности украинская сторона наверняка рассчитывает на решение сложных вопросов, в том числе и газовых».

Но это может произойти летом. А сейчас, как допускают эксперты, крупные финансово-промышленные группы Украины могут воспользоваться случаем, чтобы исключить экс-руководителя «Нафтогаза» из списка кандидатов на премьерское кресло. И тем самым сузить возможности для маневра самому Президенту.