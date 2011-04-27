Главное на 27 апреля (день)

Финансы

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 марта 2011 года составил 449 млрд. 029 млн. 613,52 тыс. грн., или 56 млрд. 410 млн. 755,43 тыс. долл., что на 0,4% больше показателя на конец февраля 2011 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на 31 марта 2011 г. составил 287 млрд. 589 млн. 663,49 тыс. грн. (64,05% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 36 млрд. 129 млн. 354,69 тыс. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 161 млрд. 439 млн. 950,03 тыс. грн. (35,95%), или 20 млрд. 281 млн. 400,74 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец марта 2011 г. составил 339 млрд. 241 млн. 812,51 тыс. грн. (75,55%), или 42 млрд. 618 млн. 318,12 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 191 млрд. 537 млн. 113,88 тыс. грн. (42,66%), или 24 млрд. 062 млн. 451,48 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 147 млрд. 704 млн. 698,63 тыс. грн. (32,89%), или 18 млрд. 555 млн. 866,64 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 109 млрд. 787 млн. 801,01 тыс. грн. (24,45%), или 13 млрд. 792 млн. 437,31 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 96 млрд. 052 млн. 549,61 тыс. грн. (21,39%), или 12 млрд. 066 млн. 903,21 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 13 млрд. 735 млн. 251,40 тыс. грн. (3,06%), или 1 млрд. 725 млн. 534,10 тыс. долл.

В январе-марте 2011 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 16 млрд. 794 млн. 203,33 тыс. грн. (3,88%), в основном за счет роста курса иностранных валют к гривне и доразмещения облигаций внешнего государственного займа на сумму 100 млн. долл., размещения облигаций внешнего госзайма на 1,5 млрд. долл., капитализации НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 5 млрд. грн.

При этом государственный внешний долг вырос на 9 млрд. 724 млн. 009,89 тыс. грн. (5,34%), государственный внутренний долг вырос на 6 млрд. 042,6 млн. грн. (4,26%).

Гарантированный государством долг Украины увеличился на 1 млрд. 027,59 млн. грн. (0,94%).

Рейтинговое агентство Standard and Poor`s сегодня понизило прогноз кредитного рейтинга Японии со стабильного до негативного.

Долгосрочный кредитный рейтинг страны установлен на отметке АА-минус, а краткосрочный - на уровне А-1-плюс.

"Ущерб от землетрясения и цунами 11 марта, а также аварии на АЭС "Фукусима-1" увеличит бюджетный дефицит Японии по предварительным оценкам на 3,7% от совокупного ВВП страны до 2013 года, - говорится в заявлении агентства. - В связи с этим прогноз кредитного рейтинга Японии понижен со стабильного до негативного".

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Юкио Эдано на пресс-конференции не прокомментировал новость о снижении прогноза кредитного рейтинга своей страны, однако подчеркнул, что Токио "продолжит бороться за доверие на рынке облигаций", передает ПРАЙМ-ТАСС.

Энергетика Правительство будет привлекать к ответственности нефтетрейдеров, которые не выдерживают ценовой коридор при продаже бензина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам министр топлива и угольной промышленности Юрий БОЙКО.

«Есть несколько трейдеров, которые не выдерживают ценовой коридор, рекомендованный экспертно-аналитической группой. Я считаю, что это уже дело правоохранительных органов - пресечь эти спекулятивные вещи», - сказал Ю.БОЙКО.

Он также отметил, что правительство, снизив акциз, создало предпосылки для стабилизации рынка даже в условиях роста цен на нефть в мире.

«Я думаю, что мы в ближайшее время обратимся в правоохранительные органы, с тем, чтобы привлекли к ответственности тех трейдеров, которые используют эти галопирующие цены на нефть в мире, чтобы извлечь спекулятивную составляющую», - подчеркнул министр.

Он сказал, что правительство будет следить за ситуацией на рынке.

В то же время министр отметил сложность с ценами в мире на нефтяном рынке, и правительство будет за этим следить.

Фонд государственного имущества Украины рассчитывает реализовать части государственных пакетов акций двух энергогенерирующих и 9 энергоснабжающих компаний в 2011 году на 6 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО сегодня в ходе заседания специальной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации.

«Если взять рыночные котировки на фондовых рынках, то это будет 6 млрд. от тех 11 объектов электроэнергетики, которые на этот год по решению правительства запланированы к продаже», - сказал он.

А.РЯБЧЕНКО предположил, что первый конкурс по продаже пакета акций энергокомпаний состоится в конце июня – июле.

Он также отметил, что госпакеты энергокомпаний планируется выставлять группами. На первые два конкурса, в частности, планируется выставить группы в составе одной генкомпании и трех энергоснабжающих компаний, а на последний - соответственно три энергоснабжающие компании.

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что одним из основных условий приватизации пакетов генерирующей компании будет обязательство собственников закупать энергетический уголь, который производится на украинских шахтах.

Средний уровень расчетов потребителей по областям Украины за природный газ с начала года составляет 76%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время заседания Кабинета министров.

В частности, он сообщил, что с начала года НАК «Нафтогаз Украины» реализовал приблизительно 20 млрд. куб. м природного газа на сумму 31 млрд. грн. «А в оплату поступило только 24 млрд. грн.», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что наихудший уровень оплаты в Ривненской (27%) и Донецкой (43%) областях. Наибольшую задолженность за потребленный газ имеют «Киевэнерго» - приблизительно 1,5 млрд. грн., теплопоставляющие предприятия Харьковской области - 842 млн. грн., Днепропетровская область - 853 млн. грн.

«Руководителей этих регионов мы сегодня послушаем и предложим организационные выводы… Разговор с руководителями регионов, где эти предприятия (с наибольшей задолженностью за потребленный газ – УНИАН) якобы работают, сегодня будет такой же. Обещаю, что с собственниками частных компаний, которые до сих пор считают, что у нас экономика не рыночная, мы также разберемся. Хочу сегодня услышать от вас, уважаемые коллеги, что делается для исправления ситуации и решения проблемных вопросов в вашей сфере управления с учетом итогов прохождения прошлого отопительного сезона и обеспечения надлежащей подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов», - подчеркнул премьер-министр.

До следующего отопительного сезона необходимо ликвидировать аварийное состояние на объектах теплоснабжения и провести запланированные меры по повышению энергоэффективности предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров.

«Работа по подготовке к следующему отопительному сезону, в первую очередь, должна быть сосредоточена на ликвидации аварийного состояния на объектах теплоснабжения и на создании ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в системах тепло-, водо-, электро- и газоснабжения», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, параллельно должны проводиться все запланированные меры по повышению энергоэффективности предприятий коммунальной теплоэнергетики.

«Есть время и ресурсы, по крайней мере, элементарно утеплить жилые дома и объекты социальной сферы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также, по его словам, необходимо к новому отопительному сезону покончить с долгами. Премьер отметил, что средний уровень расчетов за природный газ в отопительном сезоне 2010-2011 г. составил 54%. А с начала этого года задолженность за потребленный газ увеличилась на 7,6 млрд. грн., в частности задолженность населения – 1,37 млрд. грн., бюджетных учреждений – 152 млн. грн., предприятий коммунальной теплоэнергетики – на 4,63 млрд. грн.

Н.АЗАРОВ выразил недоумение, почему может расти задолженность населения в условиях практически тотальной системы жилищных субсидий для малообеспеченных слоев населения. Он отметил, что если задолженность растет у тех, кто прибывает на границе малообеспеченности, то необходимо наработать механизмы помощи этой категории граждан.

Премьер поручил Минэнерго, Минсоцполитики и Минстрою немедленно проанализировать ситуацию и внести соответствующие предложения правительству.

Сельское хозяйство

Правительство Украины готово отменить экспортные квоты на кукурузу, поскольку в Украине созданы достаточные запасы зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров.

«Сейчас можем рассмотреть вопрос об отмене экспортных квот на кукурузу», - сказал он.

Первая партия гречки из Китая в объеме 500 тонн поступила в Украину через Одесский порт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Пришло 500 тонн… Она разгружается», - сказал он.

При этом Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что на сегодняшний день цена гречки на внутреннем рынке пока не определена и находится в состоянии расчета.

Вместе с этим, по словам министра, после поступления гречки в розничную торговлю будет проведен анализ ее качества и спроса покупателей на этот продукт.

«Мы проверим ее качество и как ее воспримет потребитель», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК, подчеркнув, что украинский потребитель все же отдает предпочтение отечественному продукту.

(УНИАН)