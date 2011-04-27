ДТЭК расширяет программы социального партнёрства

ПАО «Западэнерго», города Львов, Бурштын и Добротвор присоединились к Декларации социального партнерства ДТЭК. Теперь ее подписантами являются 18 городов и 4 районных центра Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании ДТЭК.

Согласно сообщению, декларация является "дорожной картой" сотрудничества ДТЭК и местных громад в рамках программ устойчивого развития территорий присутствия бизнеса компании. Презентация отчетов о реализации социальных программ, оценка их эффективности, обмен опытом происходит в рамках Координационного комитета, в состав которого входят представители ДТЭК, мэры городов и главы районов.

«Умение зарабатывать деньги – это талант. Но этот талант человек получает не на всю жизнь, а лишь на то время, пока он использует его на добрые дела. Мне приятно, что компания ДТЭК начала свою активную работу во Львове именно с добрых дел. Что касается подписания Декларации, то мы уже сотрудничаем по Фестивалю образования и науки, по проектам в области медицины. Я думаю, что ДТЭК покажет достойный пример всем крупным украинским компаниям, что талант зарабатывания есть тогда, когда есть талант социальной ответственности, социального партнерства. Пример ДТЭК должен стать образцом для крупных компаний, которые начинают свою работу во Львове и Львовском регионе. Участие в таких проектах действительно возвышает компанию», - отметил мэр Львова Андрей САДОВЫЙ.

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

ПАО "Западэнерго" – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Электроэнергия, произведенная компанией, поставляется украинским потребителям и на экспорт в страны Европы.