В Украине снизилась поддержка гражданами евроинтеграции - опрос

В Украине по состоянию на апрель 2011 года уменьшилась поддержка гражданами европейской интеграции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», которые представил сегодня на пресс-конференции в Киеве директор этой группы Алексей АНТИПОВИЧ.

По его словам, такие результаты были получены в ходе опроса, который проходил с 30 марта по 9 апреля во всех областях Украины. В целом были опрошены 2 тыс. респондентов, погрешность выборки - не более 2,2%.

Как сказал А.АНТИПОВИЧ, по состоянию на апрель этого года количество сторонников евроинтеграции достигло уровня 2009 год, то есть 51%, в то время как в январе этого года сторонников такой идеи насчитывалось 56%.

Вместе с тем социолог отметил, что около 30% опрошенных не поддерживают присоединения Украины к Евросоюзу.

«Интересно, что 37% опрошенных, которые поддерживают образование единого государства с Россией и Беларусью, одновременно поддерживают и присоединение Украины к ЕС», - сказал А.АНТИПОВИЧ, добавив при этом, что чем выше уровень образования респондентов, чем младше они по возрасту, тем больше они поддерживают присоединение Украины к ЕС и меньше - образование единого государства из РФ и предоставление русскому языку статуса второго государственного.

Также опрос показал, что более 60% украинцев не поддерживает вступление Украины к НАТО.

По словам А.АНТИПОВИЧА, уровень поддержки присоединения Украины к Североатлантическому Альянсу в апреле достиг уровня конца 2009 года, то есть 22%.

Как отметил социолог, «ярко выражена» поддержка присоединения Украины к НАТО только на западе страны (половина опрошенных).

Также самое большое количество сторонников идеи присоединения в НАТО наблюдается среди лиц, которые «сочувствуют» или являются членами партий «Свобода», «Гражданская позиция» и «Фронт Змін», добавил А.АНТИПОВИЧ.