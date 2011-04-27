Компания СКМ объявляет конкурс «Карбоновая диета»
К участию приглашаются журналисты
Компания СКМ объявляет конкурс «Карбоновая диета». Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.
В сообщении отмечают, что в конце ХХ столетия суммарное воздействие человека на биосферу начало превышать ее способности к самовоспроизводству и регуляции. По данным ООН воздействие глобальной экономики и деятельность человека почти на 30% превысили способность Земли предоставлять «экологические услуги» (в среднем «экологический след» жителя Земли покрывает 2,7 га, тогда как планета способна предоставить каждому лишь около 2,1 га). В связи с этим многие страны перешли от декларации к законодательному регулированию потребления ресурсов и энергосбережения.
Однако большинство реализуемых мер относится к бизнес-компаниям и промышленным предприятиям. Именно они выступают в качестве основного или единственного ответственного за экологические последствия своей деятельности. При этом личная ответственность отдельно взятого человека не учитывается.
Если же обратиться к простой арифметике и представить суммарный эффект выброса CO2 от повседневной жизни современного человека, то может оказаться, что он не менее впечатляющий, чем последствия промышленного производства. Некоторые факты: среднестатистическая семья производит в среднем 18,67 тонн СО2 в год. Город с населением в 1 миллион человек в день «производит» 25 тыс. тонн СО2. Не выключенные на ночь офисные компьютеры 1 миллиона человек выбрасывают до 45 000 тонн углекислого газа в год.
Цель конкурса
Целью конкурса является содействие развитию всемирного движения по снижению выбросов CO2 в атмосферу, привлечение простых граждан к борьбе с глобальной проблемой, донесение до широких масс факта того, что внести свою лепту в решение этой проблемы по силам каждому.
С точки зрения СКМ, личный опыт реальных людей и их ответственность лучше всего позволят осознать проблему экономии ресурсов и повышения эффективности их использования. Опыт журналистов, перенесенный на страницы изданий или блогов, еще более ценен, поскольку позволяет привлечь внимание большого количества людей к этой проблеме и побудить принять участие в ее решении.
Условия конкурса
Участник конкурса проходит тестирование на любом из предложенных калькуляторов «Карбонового следа » и фиксирует свои результаты.
Калькуляторы:
http://carboncalculator.direct.gov.uk/index.html
http://www.zelife.ru/ekogid/ecotest/1904-carbonfootprintcalc.html
http://www.carbonfootprint.com/integrate.html
В течение не менее одной недели участник должен реализовать любые мероприятия, которые могу снизить его личные показатели выбросов CO2, например:
- отказ от пользования неэнергосберегающим транспортом
- сокращение потребления электроэнергии
- использование режима «сна» вместо хранителя экрана на компьютере
- неиспользование кондиционера в автомобиле
- экономия бумаги и т.п.
- покупка энергосберегающей бытовой техники класса А и А+
Результаты и личный эмоциональный опыт должны быть отражены в журналистских материалах и опубликованы в печатном издании или личном блоге.
Сканированные копии или ссылки на публикации направляются в конкурсную комиссию до 31 мая 2011 года.
Лучшие работы будут опубликованы на сайте CКМ, победителю конкурса будет вручен ценный энергосберегающий приз.
Процедура подачи заявок для участия в конкурсе:
Заявка в свободной форме направляется на адрес: press@scm.com.ua
Окончание приема заявок 20 апреля 2011 года.