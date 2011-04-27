Компания СКМ объявляет конкурс «Карбоновая диета». Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

В сообщении отмечают, что в конце ХХ столетия суммарное воздействие человека на биосферу начало превышать ее способности к самовоспроизводству и регуляции. По данным ООН воздействие глобальной экономики и деятельность человека почти на 30% превысили способность Земли предоставлять «экологические услуги» (в среднем «экологический след» жителя Земли покрывает 2,7 га, тогда как планета способна предоставить каждому лишь около 2,1 га). В связи с этим многие страны перешли от декларации к законодательному регулированию потребления ресурсов и энергосбережения.

Однако большинство реализуемых мер относится к бизнес-компаниям и промышленным предприятиям. Именно они выступают в качестве основного или единственного ответственного за экологические последствия своей деятельности. При этом личная ответственность отдельно взятого человека не учитывается.

Если же обратиться к простой арифметике и представить суммарный эффект выброса CO2 от повседневной жизни современного человека, то может оказаться, что он не менее впечатляющий, чем последствия промышленного производства. Некоторые факты: среднестатистическая семья производит в среднем 18,67 тонн СО2 в год. Город с населением в 1 миллион человек в день «производит» 25 тыс. тонн СО2. Не выключенные на ночь офисные компьютеры 1 миллиона человек выбрасывают до 45 000 тонн углекислого газа в год.

Цель конкурса

Целью конкурса является содействие развитию всемирного движения по снижению выбросов CO2 в атмосферу, привлечение простых граждан к борьбе с глобальной проблемой, донесение до широких масс факта того, что внести свою лепту в решение этой проблемы по силам каждому.

С точки зрения СКМ, личный опыт реальных людей и их ответственность лучше всего позволят осознать проблему экономии ресурсов и повышения эффективности их использования. Опыт журналистов, перенесенный на страницы изданий или блогов, еще более ценен, поскольку позволяет привлечь внимание большого количества людей к этой проблеме и побудить принять участие в ее решении.

Условия конкурса

Участник конкурса проходит тестирование на любом из предложенных калькуляторов «Карбонового следа » и фиксирует свои результаты.

Калькуляторы:

http://ecoguru.panda.org

http://carboncalculator.direct.gov.uk/index.html

http://www.zelife.ru/ekogid/ecotest/1904-carbonfootprintcalc.html

http://www.carbonfootprint.com/integrate.html

В течение не менее одной недели участник должен реализовать любые мероприятия, которые могу снизить его личные показатели выбросов CO2, например:

- отказ от пользования неэнергосберегающим транспортом

- сокращение потребления электроэнергии

- использование режима «сна» вместо хранителя экрана на компьютере

- неиспользование кондиционера в автомобиле

- экономия бумаги и т.п.

- покупка энергосберегающей бытовой техники класса А и А+

Результаты и личный эмоциональный опыт должны быть отражены в журналистских материалах и опубликованы в печатном издании или личном блоге.

Сканированные копии или ссылки на публикации направляются в конкурсную комиссию до 31 мая 2011 года.

Лучшие работы будут опубликованы на сайте CКМ, победителю конкурса будет вручен ценный энергосберегающий приз.

Процедура подачи заявок для участия в конкурсе:

Заявка в свободной форме направляется на адрес: press@scm.com.ua

Окончание приема заявок 20 апреля 2011 года.