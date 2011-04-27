Евросоюз может ввести санкции против Сирии

Брюссель. Европейский Союз может ввести санкции против Сирии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Майкл МАНН.

По его словам, уже в пятницу, 29 апреля, послы стран-членов Евросоюза обсудят такую возможность во время встречи в Брюсселе.

«Я могу сказать вам, что на порядке дня все варианты», - сказал пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности.

Он отметил, что сегодня пока нет ясности относительно возможного ответа Евросоюза.

Вместе с тем, М.МАНН подчеркнул, что в случае необходимости предпринять определенные шаги со стороны ЕС они будут сделаны.

При этом представитель Еврокомиссии осудил действия сирийских властей, приказавших открыть огонь против демонстрантов.

Во вторник, 26 апреля, о необходимости санкций против властей Сирии уже заявили Франция и Великобритания, а сегодня Германия заявила о том, что готова поддержать санкции Евросоюза против Сирии.

По данным правозащитников, за последние дни в Сирии во время столкновений были убиты более 130 демонстрантов. Всего же за пять недель массовых народных выступлений и столкновений с силами правопорядка манифестантов, выступавших против режима Президента Башара АСАДА, погибли более 350 человек.