Главное на 27 апреля (вечер)

Финансы

Украина в 2012 году выплатит по долгам 53 млрд. грн. – Азаров

Украина в 2012 году выплатит по долгам 53 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на брифинге в ходе своей поездки в Киевскую область.

«В прошлом году 50 млрд. грн. долгов отдали. В этом году 90 млрд. будем отдавать, в следующем – 53 млрд.», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он сравнил объем госдолга, который Украине необходимо отдать, с бюджетом Днепропетровской области. По словам Н.АЗАРОВА, Украине в 2011 году необходимо будет расплатиться с долгами, объем которых равен 15 бюджетам Днепропетровской области (бюджет региона составляет 6 млрд. грн.).

В то же время Н.АЗАРОВ отметил, что Украина постепенно выйдет на нормальный уровень выплаты задолженности по государственному долгу, который, по его оценке, до 2008 года составлял 10-11 млрд. грн. в год.

«Это по нашим меркам сейчас копейки», – подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля т.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украине в этом году придется уплатить по внешним долгам 80 млрд. грн. При этом он напомнил, что бюджет страны составляет 267 млрд. грн. Он также отметил, что в будущем году Украина должна будет уплатить 35 млрд. грн., таким образом, на 40 млн. грн. увеличатся ресурсы, которые можно будет направить на потребности государства.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 марта 2011 года составил 449 млрд. 029 млн. 613,52 тыс. грн., или 56 млрд. 410 млн. 755,43 тыс. долл., что на 0,4% больше показателя на конец февраля 2011 года.

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НБУ вынес на обсуждение вопрос о создании банка «плохих активов»

Национальный банк Украины вынес на обсуждение общественности вопрос о создании банка «плохих активов».

Об этом идет речь в обращении заместителя председателя Нацбанка Игоря СОРКИНА, обнародованном на сайте ведомства.

«Такой подход к оздоровлению банковской системы, на наш взгляд, позволит снизить нагрузку на капитал, уменьшить расходы времени, средств и усилий, необходимых для обслуживания проблемных активов, предоставит банкам возможность вернуться к нормальному режиму работы и сосредоточиться на выполнении своих основных функций, в первую очередь на кредитовании экономики», – говорится в обращении.

В Набанке считают, что «накопленные проблемные активы негативно влияют на регулятивный капитал банков, сдерживают возобновление кредитования экономики и являются существенным препятствием стимулированию экономического роста и повышения инвестиционной привлекательности страны».

По данным НБУ, объем проблемных активов в банковской системе Украины по состоянию на 1 апреля 2011 года составляет 15% всех активов банков.

НБУ призывает все заинтересованные стороны активно участвовать в обсуждении возможных механизмов создания и функционирования банка «плохих активов». Предложения принимаются на протяжении месяца.

Как сообщал УНИАН, руководство Нацбанка ранее заявляло о возможной реорганизации проблемного «Родовид Банка» в bad-банк, в который будут переводиться "плохие активы" исключительно из государственных банков.

По словам председателя НБУ Сергея АРБУЗОВА, пока "Родовид Банк" будет работать как банк без права принимать вклады, а в конце этого года, в зависимости от показателей его деятельности, будет приниматься решение о целесообразности ограничения банковской лицензии.

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"ПриватБанк" направил почти 95% прибыли за 2010 год на капитализацию банка

ПАО "КБ «ПриватБанк» (Днепропетровск) направило 94,88%, или 1,3 млрд. грн., прибыли за 2010 год, которая составила 1,370 млрд. грн., на капитализацию банка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров 26 апреля 2011 года.

Согласно сообщению, остальная часть прибыли будет направлена на формирование резервного фонда и общих резервов банка.

В банке не уточняют, каким именно способом будет проведена капитализация части прибыли, полученной в 2010 году, а также будет ли банк выплачивать дивиденды по итогам деятельности за 2010 год.

Как сообщал УНИАН, председатель правления КБ «ПриватБанк» Александр ДУБИЛЕТ заявил, что банк по итогам 2011 года ожидает прибыль в размере более 1,5 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2011 года активы банка составили 128,361 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 111,470 млрд. грн., обязательства – 116,034 млрд. грн., собственный капитал – 12,326 млрд. грн., уставный капитал – 8,860 млрд. грн.

«ПриватБанк» в I квартале 2011 года получил чистую прибыль в размере 434,654 млн. грн.

Основными акционерами «ПриватБанка» являются Игорь КОЛОМОЙСКИЙ – 49,1535% акций и Геннадий БОГОЛЮБОВ – 48,9971%.

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ГНСУ планирует ввести единый стандарт налоговых деклараций

Государственная налоговая служба сегодня создала рабочую группу, которая займется разработкой новых, упрощенных и унифицированных форм налоговых деклараций. Соответствующее распоряжение подписал заместитель председателя ГНС Украины Александр КЛИМЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ.

В частности, планируется ввести единый стандарт налоговых деклараций и единую форму обязательных реквизитов. По мнению налоговиков, это значительно упростит процесс составления и подачи отчетности.

По словам А.КЛИМЕНКО, к этой работе будут привлечены не только практикующие специалисты Службы, но и ученые из ведущих вузов, готовящих налоговиков, бухгалтеров, аудиторов и финансистов. В состав группы также вошли специалисты, отвечающие за сервисы электронной отчетности, информатизацию ДПС, научные сотрудники Национального университета ГНС Украины.

Также со временем планируется провести общественное обсуждение с привлечением объединений налогоплательщиков и редакций профильных изданий.

«Объявленный стратегический курс остается неизменным - мы постепенно идем к единым стандартам бухгалтерского и налогового учетов, минимальному количеству отчетов, простых и удобных для плательщика форм обслуживания. Но мы стремимся избежать поспешных неосторожных шагов на этом пути, поэтому не торопимся, тщательно изучаем каждое предложение с помощью экспертов, ученых и самих плательщиков», - отметил А.КЛИМЕНКО.

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АМК разработает законопроект по внедрению электронных торгов

Антимонопольный комитет Украины отрабатывает вопрос создания межведомственной рабочей группы по изучению опыта России в части функционирования системы электронных торгов и разработке законопроекта по внедрению системы электронных торгов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в АМК сообщил государственный уполномоченный комитета Сергей ШЕРШУН.

Как отметил он, такие торги позволяют максимально устранить человеческий фактор во время закупок, исключают возможность сговора между участниками и давления со стороны заказчика за счет анонимности участников торгов, ведомости о которых раскрываются лишь после их проведения.

При этом открытый аукцион в электронной форме позволит заказчикам более эффективно использовать бюджетные средства при госзакупках и получать товар по самой низкой цене. По данным С.ШЕРШУНА, экономия РФ на внедрении такой системы с 2006 по 2010 г. составила свыше 1 трлн. руб. «Безусловно, Украина также получит существенную экономию бюджетных средств при внедрении такой системы», - отметил С.ШЕРШУН.

По его данным, сейчас ведется работа по соответствующим изменениям в законодательство относительно электронных торгов. В то же время, он не назвал даты возможного введения в Украине электронных торгов, ссылаясь на то, что сначала необходимо создать рабочую группу по разработке соответствующего законодательства.

В свою очередь, госуполномоченный АМК Сергей СТЕФАНОВСКИЙ отметил, что на сегодня количество претензий и жалоб на неправильно проведенные торги при госзакупках снизилось. В частности, в 2010 г., по данным Министерства экономики, было принято 6 тыс. жалоб, рассмотрено 1,5 тыс. «На сегодня с оплатой пришло 140 жалоб (в 1-м квартале — УНИАН). Количество жалоб значительно снизилось и отсеялись те, кто делали бизнес на жалобах», - отметил он. По его словам, это связано с изменениями в законодательство, которое ужесточилось в связи с принятием Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок».

Напомним, данный закон, которым на АМК возложена функция органа обжалования в сфере госзакупок, вступил в силу 31 июля 2010 г.

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ТЭК

Государство намерено сохранить контроль над тепловой генерацией после ее приватизации - замминистра энергетики

Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей ЧЕХ считает необходимым закрепить в собственности государства блокирующие пакеты акций в размере 25% в тепловых генерациях. Об этом он заявил в ходе заседания Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации.

«Блокирующий пакет позволит сохранить контроль на этапе проведения реформ и выполнения инвестиционных обязательств», - уточнил С.ЧЕХ. Кроме того, по его словам, наличие 25% позволит не допустить внесения изменений в уставы энергокомпаний с целью, например, увеличения уставных капиталов для размывания государственной доли либо вывода имущества компании на другое юридическое лицо.

Помимо этого, отметил С.ЧЕХ, уже через 3-5 лет после продажи 25% акций энергогенерирующих компаний и проведения реформирования отрасли, государство сможет получить значительную дополнительную прибыль. «Так как за счет частного капитала будет проведена модернизация существующих мощностей и, соответственно, повышена капитализация компаний», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в апреле Кабинет министров утвердил список из двух тепловых генераций и девяти энергоснабжающих компаний, государственные пакеты акций которых будут приватизированы в этом году. Правительство планирует продать 50% акций «Винницаоблэнерго», «Днепроблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% акций «Черкассыоблэнерго», 45,1% акций «Западэнерго», 45% акций «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% акций «Донецкоблэнерго», 25,99% акций «Тернопольоблэнерго», 25% акций «Днепрэнерго и «Киевэнерго». После продажи пакетов государство сохранит 25%+1 акцию в приватизируемых генерациях.

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Тимошенко заявляет, что суд в Нью-Йорке принял к рассмотрению ее иск к "РосУкрЭнерго"

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что суд в Нью-Йорке принял к рассмотрению ее иск к швейцарской компании "РосУкрЭнерго" и ее совладельцу Дмитрию ФИРТАШУ.

Об этом сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Суд принял к рассмотрению наше обращение и будет его рассматривать в судебном заседании", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, решение американского суда будет иметь юридическую силу в Украине. "Это решение будет абсолютно правомерно для любой страны, вернее, для каждого юридического или физического лица, в отношении которых будет вынесено решение. Это правомерное решение, которое должно исполняться", - объяснила лидер партии "Батькивщина".

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что обратилась в суд как физическое лицо. "Я лично как физическое лицо и еще ряд народных депутатов нашей фракции. Иск в суд был передан несколько недель тому назад, но сегодня мы уже имеем подтверждение, что суд принял к рассмотрению это дело", - сказала она.

Лидер партии "Батькивщина" отметила, что согласно законодательству США американские суды могут рассматривать иски иностранных лиц в случае нарушения законных прав. "Законодательство Соединенных Штатов допускает, что если в стране осуществляется рэкет, если это касается граждан Украины или любой другой страны, если это приводит к их собственным убыткам, так, как в Украине восстановление "РосУкрЭнерго" привело к повышению цен на газ, то такие действия могут быть обжалованы в судах Соединенных Штатов", - объяснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО подала в суд Нью-Йорка иск к швейцарской компании RosUkrEnergo и ее совладельцу Д.ФИРТАШУ по обвинению в мошенничестве, нарушении прав человека и вымогательстве.

Согласно документам, которые поступили в окружной суд Манхеттена, RUE и Д.ФИРТАШ "подорвали верховенство закона в Украине» и «обманули граждан страны», повлияв на решение Стокгольмского арбитражного суда.

Согласно материалам иска, обвиняющая сторона видит в решении Стокгольмского суда "способ получения огромных сумм наличностью".

Справка УНИАН. В июне 2010 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору между RosUkrEnergo, совладельцем которой является также российский "Газпром", и "Нафтогазом", обязав украинскую компанию возвратить швейцарскому трейдеру изъятые в январе 2009 года 11 млрд. кубометров газа и передать в качестве неустойки еще 1,1 млрд. кубометров. В конце апреля стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" возвратил RosUkrEnergo 12,1 млрд. кубометров газа, которые украинский холдинг обязан был отдать по решению Стокгольмского арбитража.

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НКРЭ повысила розничные тарифы на электроэнергию на май

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила розничные тарифы на электроэнергию для потребителей энергоснабжающих компаний на май 2011 года на 0,7-3,9% по сравнению с установленными для апреля т.г.

Об этом УНИАН сообщили в комиссии со ссылкой на постановление регулятора №694 от 22 апреля т.г.

В частности, тарифы для потребителей первого класса напряжения с 1 мая возрастут на 0,7% – до 62,71 коп. за кВт/ч (без НДС), для потребителей второго класса – на 3,9%, до 82,37 коп. за кВт/ч (без НДС).

Таким образом, за 5 месяцев т.г. розничный тариф для промышленных и приравненных к ним потребителей, а также для бюджетных организаций, вырос на 9,1% на первом классе и на 14,3% – на втором классе.

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Промышленность

Правительство разрешило передать в концессию «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит»

Кабинет Министров Украины внес крупнейшие на сегодняшний день государственные угледобывающие объединения Украины «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» (оба – Луганская обл.) в перечень предприятий госсобственности, которые могут быть переданы в концессию.

Об этом сказано в постановлении правительства №443 от 4 апреля т.г., обнародованном на сайте правительства.

Согласно документу, правительство поручило Министерству энергетики и угольной промышленности, Министерству экономического развития и Министерству финансов при разработке условий конкурсов по передаче указанных предприятий в концессию предусмотреть ряд обязательных условий для концессионеров.

В частности, обязательными условиями должны быть определены увеличение объема добычи угля и производства угольной продукции, внесение инвестиций, сохранение существующих на момент заключения концессионного договора социальных гарантий, а также занятости работников, которые находятся в трудовых отношениях с предприятиями.

Напомним, в июле 2010 года «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит» и энергохолдинг ДТЭК, входящий в группу СКМ Рината АХМЕТОВА, заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого донецкая компания обязалась вложить в развитие предприятий около 500 млн. грн.

Справка УНИАН. ГП «Ровенькиантрацит» – крупнейшее государственное угледобывающее предприятие, создано 1980 году. В объединение входят 27 подразделений, в том числе 5 шахт: №81 «Киевская», им. Дзержинского, им. Космонавтов, им. Фрунзе, шахтоуправление «Ровеньковское», одно шахтоуправление, а также 3 обогатительные фабрики: «Вахрушевская», «Комендантская» и «Ровеньковская».

В 2010 году объединение увеличило добычу угля по сравнению с 2009 годом на 21,9%, или 1,084 млн. тонн, – до 6,034 млн. тонн.

ГП «Свердловантрацит» создано в 1934 году. В состав предприятия входят 26 подразделений, в том числе 5 шахт с общей годовой производственной мощностью 5,25 млн. тонн рядового угля и 3 обогатительных фабрики.

В 2010 году объединение увеличило добычу угля по сравнению с 2009 годом на 9,59%, или 558 тыс. тонн, – до 6,034 млн. тонн.

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Агро

Правительство отменило квоты на экспорт кукурузы – Присяжнюк

Кабинет Министров Украины отменил квоты на экспорт кукурузы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сегодня после заседания Кабмина.

«Да, отменили квоты на кукурузу. Ограничения экспорта нет», – сказал он.

Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что сегодня такое решение принято и оно вступит в силу со дня подписания премьер-министром.

Относительно остальных зерновых культур, на экспорт которых введены ограничения, министр сообщил, что решение будет приниматься после того, как будут проанализированы состояние и перезимовка озимых зерновых культур и проведен сева ранних яровых культур.

«Я думаю, что мы где-то в числах пятнадцатых-двадцатых мая будем иметь баланс и будем принимать решение», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, специалисты Министерства аграрной политики и продовольствия Украины завершили анализ балансов зерновых и рекомендовали правительству отменить квотирование экспорта кукурузы.

Справка УНИАН. 30 марта т.г. Кабинет Министров Украины принял решение продлить срок действия квот на экспорт зерновых до 1 июля этого года.

Квоты были введены 4 октября 2010 года на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы – в объеме 0,5 млн. тонн; кукурузы – 2 млн. тонн; ячменя – 0,2 млн. тонн; ржи – 1 тыс. тонн; гречихи – 1 тыс. тонн.

При этом в марте т.г. активно обсуждалась возможность замены квотирования экспорта зерна таможенным сбором.

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Китайскую гречку 30 апреля отгрузят на склады временного хранения

На 30 апреля запланирована отгрузка китайской гречки из контейнеров на склады временного хранения для последующего распределения и транспортировки в регионы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Хлеб Инвестбуд».

Согласно сообщению, в пасхальные выходные в Одесский морской торговый порт прибыло судно MSC Samanta, которое доставило в Украину первую партию гречневой крупы из Китая. 26 апреля разгруженные контейнеры с гречкой были перемещены в зону таможенного контроля для отбора проб органами Госхлебинспекции, санитарно-эпидемиологической службы, Укрглавгоскарантина, Государственного центра сертификации и экспертизы зерна и продуктов его переработки.

Ожидается, что проведение экспертиз, выдача сертификатов качества, а также таможенное оформление груза импортированной гречневой крупы будет длиться на протяжении 27-29 апреля этого года.

Как сообщал УНИАН, по словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая ПРИСЯЖНЮКА, первая партия гречки из Китая в объеме 500 тонн поступила в Украину через Одесский порт. Он сообщил, что на сегодня цена гречки на внутреннем рынке не определена и находится в состоянии расчета.

Вместе с тем, по словам министра, после поступления гречки в розничную торговлю будет проведен анализ ее качества и спроса покупателей на этот продукт.

Справка УНИАН. Украина и Китай 21 февраля т.г. подписали контракт о поставке гречки в Украину. В соответствии с данным контрактом, первая партия законтрактованной гречки была отправлена из Китая 11 марта 2011 года судном MSC BERYL. Ранее заявлялось, что ориентировочный срок поступления груза в Украину – 5 апреля 2011 года.

4 апреля в пресс-службе Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины сообщили, что гречка из Китая будет доставлена в Украину не ранее 23-24 апреля т.г.

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Строительство

Правительство намерено увеличить штрафы за нарушения в сфере градостроительства

Кабинет Министров Украины сегодня одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения ответственности и усовершенствования государственного регулирования в сфере градостроительной деятельности».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктора ТИХОНОВА.

По его словам, министерство разработало этот законопроект на выполнение Закона «О регулировании градостроительной деятельности».

В.ТИХОНОВ отметил, что законопроектом предусматривается увеличить размеры штрафных санкций за правонарушения в сфере градостроительства, дифференцировать размеры штрафов в зависимости от категории сложности строящихся объектов, а также ввести персональную ответственность отдельных исполнителей за правонарушения в сфере градостроительства.

«Упрощение разрешительных процедур в строительстве должно происходить одновременно с усилением контроля со стороны государства над строительством и повышением ответственности всех участников процесса. Размер штрафа или другого наказания за нарушение законодательства, строительных норм, стандартов и правил должен отвечать ущербу, который нанесен или может быть нанесен в результате такого нарушения», – пояснил вице-премьер-министр.

Он также добавил, что существующие размеры штрафных санкций являются минимальными, не пугают участников строительного процесса, и они позволяют себе действовать за пределами правового поля.

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Кабмин расширил перечень оснований для кредитных каникул покупателям жилья

Кабинет Министров Украины внес изменения в Положение о порядке предоставления льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья (№ 584 от 29 мая 2001 года), которыми расширил перечень оснований для предоставления возможности отсрочки уплаты основной суммы долга отдельным категориям заемщиков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктора ТИХОНОВА.

По словам вице-премьер-министра, изменения дадут возможность уменьшить кредитную нагрузку на молодые семьи, которые инвестировали свои средства в проблемные строительные объекты.

«Изменениями устанавливается, что региональное управление Фонда содействия молодежному жилищному строительству в случае рождения ребенка, бракосочетания, смерти одного из членов семьи заемщика, а также нарушения срока принятия в эксплуатацию законченного строительством объекта более чем на шесть месяцев может определить в кредитном договоре с заемщиком льготный период для уплаты основной суммы долга, кроме процентов за пользование кредитом, сроком до одного года или до принятия в эксплуатацию такого объекта», – пояснил В.ТИХОНОВ.

При этом он отметил, что причиной внесения таких изменений послужил анализ объектов жилищного назначения, строящихся в рамках реализации Государственной программы обеспечения молодежи жильем. В частности, выявлено значительное количество не начатых строительством объектов и объектов, объемы выполненных работ на которых не соответствуют суммам инвестированных в строительство средств.

«Установлено, что общее количество заемщиков – молодых семей, которые получили льготные государственные кредиты и инвестировали свои средства в проблемные жилищные объекты, составляет 668 молодых семей. Перспектива получения жилья для этих семей на данное время является неопределенной. Материалы по таким объектам мы передали правоохранительным органам», – сказал вице-премьер-министр.

Он уточнил, что общий объем средств, перечисленный заемщиками заказчикам строительства этих объектов за счет кредитных ресурсов государственного и местных бюджетов, кредитных ресурсов на кредитование педагогических работников, кредитных ресурсов коммерческих банков, уставного капитала фонда, а также собственных средств заемщиков, составляет 164,9 млн. грн.

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Соцполитика

Кабмин на следующей неделе планирует презентовать измененную пенсионную реформу

Правительство Украины прорабатывает изменения пенсионной реформы с учетом озвученных на днях предложений премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

«Сейчас мы прорабатываем, просчитываем эти изменения. Я бы не хотел раньше времени говорить (о конкретных изменениях – УНИАН), потому что у нас пока не закончены все эти расчеты», – сказал он.

При этом С.ТИГИПКО подчеркнул, что, возможно, уже на следующей неделе пенсионная реформа будет презентована с учетом изменений.

Также вице-премьер сообщил, что Кабмин рассматривает вариант досрочного выхода на пенсию после увеличения пенсионного возраста.

Также, по словам С.ТИГИПКО, правительство предусматривает некоторые изменения, которые еще не были озвучены публично. При этом он отметил, что при подготовке пенсионной реформы правительство будет учитывать мнение международных финансовых организаций, прежде всего Всемирного банка.

«Я провел соответствующие консультации при поездке в Вашингтон с представителями Всемирного банка, МВФ. Но главные здесь специалисты все-таки Всемирного банка – он является основной организацией в мире, которая аккумулирует весь опыт пенсионных реформ по всему миру», – сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля т.г. на семинаре с представителями региональных СМИ премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что обдумывает вариант поэтапного проведения пенсионной реформы и продления срока повышения пенсионного возраста до 15 лет. При этом он уточнил, что на первом этапе, в течение 2-3 лет, можно позволить людям добровольно выбирать возраст выхода на пенсию. Также он подчеркнул, что повышение пенсионного возраста можно проводить в течение не 10, а 15 лет.

Справка УНИАН. Проект Закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», автором которого является Кабинет Министров Украины, был обнародован на сайте Верховной Рады Украины в декабре 2010 года.

18 марта т.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что законопроект о пенсионной реформе не готов к рассмотрению в Верховной Раде. Глава государства отметил, что прежде чем рассматривать законопроект о пенсионной реформе в парламенте, необходимо провести разъяснительную работу положений закона среди граждан.

Для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна была принять закон о реализации пенсионной реформы до конца марта 2011 года. В частности, Украина взяла обязательство перед МВФ постепенно повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет – на 6 месяцев ежегодно, начиная с 2010 года.

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До 2015 года обещают квартиры всем очередникам – инвалидам ВОВ и воинам-интернационалистам

До 2015 года правительство планирует выделить квартиры всем инвалидам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам, которые стоят на очереди для получения жилья.

Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

«2014 год будет последним, когда мы закроем эту проблему», - сказал он.

Он сообщил, что на сегодняшний день в очереди на получение жилья стоят 2 тыс. 643 инвалида войны, из них инвалидов ВОВ 1 тыс. 493, воинов-интернационалистов - 1 тыс. 140 человек.

Для предоставления жилья инвалидам ВОВ в 2011 году будет выделено 40 млн. грн., для воинов-интернационалистов - 20 млн. грн. для получения 160 и 80 квартир соответственно.

С.ТИГИПКО сообщил, что ликвидацию очереди правительство планирует проводить поэтапно, увеличивая размеры выделения средств на нее с учетом инфляции: в 2012 году на 131 млн. грн. больше, чем в 2011 году, в 2013 – на 193 млн. грн., в 2014 – на 152 млн. грн. больше, чем в 2011 году.

«Предполагается с 2011 по 2015 годы полностью закрыть проблему, чтоб у нас не осталось ни одного инвалида ВОВ или воина-интернационалиста, который бы оставался в очереди на жилище», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины приобрело для ветеранов Великой Отечественной войны II группы 491 квартиру за более чем 140 млн. грн.

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Транспорт/Связь

Колесников инициирует создание ж/д кольца между Харьковом, Донецком и Днепропетровском

Вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ инициирует объединение трех городов-миллионников Восточной Украины – Харькова, Донецка и Днепропетровска – в единое скоростное железнодорожное кольцо.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, скоростной экспресс между городами-миллионниками возьмет на себя значительную часть пассажиров, которые сейчас предпочитают другие виды транспорта. При этом будет достигнуто существенное сокращение пути из одного города в другой, а также удастся разгрузить автомагистрали, которыми сейчас курсируют автобусы.

«Сейчас наша страна готовится к Евро-2012, однако и после проведения чемпионата инфраструктура страны должна развиваться. Железнодорожное кольцо как в городах, так и в пригородном сообщении – огромный толчок в решении транспортных проблем», – сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, все необходимые предпосылки для реализации этого проекта уже созданы. Согласно сообщению, запустить железнодорожное кольцо можно на базе уже существующих путей, следует только разграничить пассажирское и грузовое движение, а также осуществить электрификацию железнодорожного участка по всей эксплуатационной длине.

Относительно подвижного состава в сообщении отмечается, что «Укрзализныця» рассмотрит все предложения мировых лидеров по производству поездов для скоростного движения, в частности компаний Hyundai, Skoda, Siemens, при этом особая работа будет проводиться и с отечественными компаниями-производителями.

Планируется, что скорость движения пассажирских поездов по железнодорожному кольцу будет достигать 160-180 км/ч.

Как сообщал УНИАН, в марте 2011 года вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ представил проект наземного метро в столице.

Киевская городская электричка, полностью запустить которую планируется к Евро-2012, соединит левый и правый берега столицы железнодорожным кольцом и возьмет на себя значительный пассажиропоток по городу, став фактически еще одной линией метро.

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«Укрзализныця» ищет генерального партнера для внедрения мобильной связи 3G

«Укрзализныця» ищет генерального партнера для внедрения мобильной связи стандарта 3G на направлениях ускоренного движения Львов–Здолбунов–Шепетовка–Казатин–Киев–Полтава–Харьков и Полтава–Лозовая–Донецк.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Согласно сообщению, сейчас на этих направлениях пассажиры поездов могут пользоваться мобильной связью стандарта 3G преимущественно в областных центрах. Однако руководство «Укрзализныци» поставило задачу, чтобы в ближайшее время современные средства связи, в том числе и высокоскоростной Интернет, стали доступными для пассажиров на всем пути следования поездов.

Ведомство намерено сотрудничать с оператором, имеющим лицензию на предоставление такой услуги и способным обеспечить высокое качество покрытия на направлении ускоренного движения к началу 2012 года. Как отмечают в «Укрзализныце», с этой целью четырем операторам мобильной связи Украины направлены запросы, однако пока ответ предоставил только один из них.

"К подготовке железнодорожной инфраструктуры к Евро-2012 мы подходим комплексно. Хотим, чтобы пассажиры имели высокий уровень сервиса и постоянно оставались на связи. Это влияет и на имидж страны, которая ориентируется на европейские стандарты. Внедрение современных высококачественных средств связи на направлениях скоростного движения – это лишь первый этап. В дальнейшем «Укрзализныця» заинтересована в оборудовании ими всех железнодорожных маршрутов", – отметил гендиректор ведомства Владимир КОЗАК. При этом он подчеркнул, что "Укрзализныця" готова содействовать оператору мобильной связи в обеспечении бесперебойного покрытия вдоль железных дорог.

УНИАН