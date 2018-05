Анонс на 28 апреля

* Президент Украины Виктор Янукович с официальным визитом будет находиться в Азербайджанской Республике.

* Состоится очередное пленарное заседание VII сессии Киевского городского совета VI созыва

* Состоится открытое заседание НКРЭ. Пресс-конференция главы Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Сергея Титенко.

* Пресс-конференция на тему: «Продовольственная безопасность Украины в 2011-2012 гг.». Вопросы: Меры, предпринимаемые Правительством и ВРУ для стабилизации ситуации на продовольственном рынке Украины; Итоги сельскохозяйственного года 2010 года и планы на 2011, 2012; Возможные последствия в ограничении экспорта и импорта; Государственная финансовая поддержка АПК в 2011-2012 гг. и др. Приглашены: Николай Присяжнюк, министр аграрной политики и продовольствия Украины; Григорий Калетник, глава комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений ВРУ; Леонид Козаченко, президент УАК; Сергей Хорошайло, и.о. гендиректора Аграрного фонда; Геннадий Новиков, председатель Аграрного союза Украины; Роберт Броуди, гендиректор "Хлеб Инвестбуд" и др.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Презентация проекта “Аграрная Элита Украины”. Проект “Аграрная Элита Украины” - это первая независимая попытка публично назвать 100 самых успешных аграрных предприятий и их руководителей, которые контролируют производство до 50% продовольствия Украины и влияют на формирование внутренних и внешних цен на сельхозпродукцию. Будет представлена печатная версия проекта «Аграрная Элита Украины» с перечнем 100 самых успешных агрокомпаний и детальным досье на каждую из них. Организатор: аграрный журнал The Ukrainian Farmer. Участники: главный редактор журнала The Ukrainian Farmer Павел Коротич, директор «АГП Медиа» Геннадий Воробьев, главный редактор проекта “Аграрная Элита Украины” Зоряна Гошовская, редактор журнала The Ukrainian Farmer Александр Горда, редактор журнала The Ukrainian Farmer Юрий Юркевич.

* Состоится заседание Совета национальных ассоциаций товаропроизводителей. Будут обсуждаться проблемы создания зоны свободной торговли с ЕС и отношений с Таможенным союзом. Участники: председатель Совета, президент-председатель правления ассоциации «Укрлегпром» В.Изовит, президент Союза химиков О.Голубов, председатель Совета предпринимателей при КМУ, президент Украинской аграрной конфедерации Л.Козаченко и др.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Решение проблем местных общин посредством социального заказа”, посвященная итогам и задачам внедрения социального заказа (СЗ) для решения проблем местных общин. Участники: директор Одесского общественного института социальных технологий Андрей Крупник; директор программы усиления влияния гражданского общества МФ «Відродження» Алексей Орловский; руководитель программ Украинского центра перспективных исследований Максим Лацыба. Одесский общественный институт социальных технологий - один из инициаторов и организаторов разработки и внедрения механизма СЗ в Украине провел при поддержке МФ «Відродження» и партнерских общественных организаций Всеукраинскую научно-практическую конференцию, которая подвела итоги внедрения СЗ в Украине за 10 лет, рассмотрела проект Типичного положения о СЗ, Методику социальной диагностики и пакет законодательных предложений, направленных на дальнейшее развитие СЗ в Украине.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Почему Украина по количеству несчастных случаев на производстве первая в Европе, а в угольной отрасли по данному показателю входит в главную тройку мира?». Речь пойдет о реальном состоянии дел в сфере охраны труда и о тенденциях роста профессиональных заболеваний. Откровенный разговор даст возможность узнать, каким образом можно улучшить положение и как такие вопросы решаются при участии международных организаций. Участники: Михаил Волынец, председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины, народный депутат Украины, Василий Кострица, национальный координатор Международной организации труда в Украине, Олег Панасенко, председатель Свободного профсоюза медицинских работников Украины.

* Вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис Колесников откроет первый Центральный координационный центр по поиску и спасению на море. Оборудование, установленное в координационном центре, сокращает время на организацию операций в случае бедствия и ликвидирует задержки при выполнении поисково-спасательных операций в зоне ответственности Украины. Кроме того, работа центра позволяет обеспечивать постоянный мониторинг судов в мировом океане, а также в Черном и Азовском морях.

* Круглый стол на тему: «Государственное регулирование АПК: что необходимо сделать для возрождения отрасли». Организатор - Международный Фонд Блейзера. Приглашены: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Леонид Козаченко, председатель Совета предпринимателей при КМУ, президент УАК; Ярослав Жалило, заместитель директора Национального института стратегических исследований; Джон Шморгун, президент агрохолдинга Harmelia; Олег Юхновский, председатель комитета предпринимателей агропромышленного комплекса ТППУ.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Первое мая в Украине: проблемы трудовых отношений и их политические последствия», на которой будут обнародованы результаты Мониторинга трудовых конфликтов в Украине, сравнение официального и реального уровня безработицы, названы самые проблемные отрасли и регионы, проанализированы протестные настроения в обществе и перспективы их влияния на политическую систему Украины, объявлены самый лучший и самый худший работодатели Украины, а также будет дан анализ социальных и политических последствий последних социальных инициатив Правительства. Мониторинг трудовых конфликтов является постоянным проектом НФПУ, результаты которого обнародовались ежегодно накануне 1 мая. Участники: Мирослав Якибчук, председатель Национального форума профсоюзов Украины, Сергей Таран, директор Международного института демократий.

* Пресс-конференция на тему: “Итоги деятельности банковской отрасли Украины за І квартал 2011 года”. Участники: Станислав Аржевитин, председатель Совета Ассоциации украинских банков; Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков.

* Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

