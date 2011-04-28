ДАЙДЖЕСТ СМИ за 28 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» в публикации «НБУ: Дефицит платежного баланса Украины в марте превысил $0,5 млрд.» пишет - в марте дефицитные значения зафиксированы как по текущему счету, так и по счету операций с капиталом и финансовых операций платежного баланса…

http://delo.ua/finance/nbu-deficit-platezhnogo-balans-156624/

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Также «Дело» подает материал «Украина отменила квоты на экспорт кукурузы», в котором пишет – премьер Украины Николай Азаров заявил, что страна обеспечила достаточные запасы и сохранила ценную стабильность на рынке зерна, поэтому может рассмотреть вопрос о либерализации экспортной политики…

http://delo.ua/business/ukraina-otmenila-kvoty-na-eksp-156606/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Юлия Тимошенко пошла на иск» пишет – экс-премьер Юлия Тимошенко подала иск в отношении компании RosUkrEnergo (RUE) и ее совладельца Дмитрия Фирташа в суд Нью-Йорка. Она требует признать факт сговора между трейдером и "Нафтогазом" в ходе разбирательств в Стокгольмском арбитраже, в результате которого RUE были возвращены 12,1 млрд кубометров газа. Добиться отмены решения арбитража на этом основании практически нереально, считают юристы. Но лидер оппозиции сможет использовать судебный процесс в политических целях, полагают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1631067

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Нацдепозитарий дал частное слово» пишет – Национальный депозитарий одобрил увеличение своего капитала в 3,4 раза – до 73 млн. грн. Однако из-за отсутствия в госбюджете средств доля государства в капитале НДУ уже в июле сократится с нынешних 86% до 25%. Среди новых акционеров учреждения, которое планируется сделать Центральным депозитарием, могут появиться совладельцы Всеукраинского депозитария ценных бумаг (ВДЦБ). Им разрешено войти в капитал с помощью обмена акциями. Сохранение государственного контроля над Нацдепозитарием возможно в случае участия в его капитале Нацбанка и госбанков, но НБУ уже отказался от этого…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1631061

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«Коммерсант-Украина» в публикации «АМКУ купился на электронику» пишет – Антимонопольный комитет предлагает ввести систему электронных государственных закупок. Переняв опыт России, где система используется уже пять лет, в АМКУ надеются существенно снизить в Украине уровень коррупции и сэкономить бюджетные средства. Торговые биржи готовы работать по новым условиям, отмечают участники рынка. А эксперты считают, что электронные торги не решат проблемы в тендерной сфере…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1631063

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Издание «Экономические известия» в публикации «Стабильный «минус» в оплате газа» пишет – хотя задолженность потребителей за поставленный газ уже достигла 7,6 млрд. грн., Николай Азаров считает отопительный сезон 2010-2011 гг. «организованным и стабильным». По прогнозам экспертов, правительству придется компенсировать долги из госбюджета…

http://state.eizvestia.com/full/stabilnyj-minus-v-oplate-gaza

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Также «Экономические известия» в публикации «Горожанам помогут сэкономить» пишут – в этом году столичное руководство обещает установить в городе 1 тыс. домовых счетчиков тепла. Список строений, которые оснастят такими приборами, сейчас составляется чиновниками. Жильцы попавших в него домов, как уверяют эксперты, будут платить за обогрев в полтора-два раза меньше, чем теперь…

http://markets.eizvestia.com/full/gorozhanam-pomogut-sekonomit

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«Экономические известия» в публикации «У тандема разъехались колеса» пишут – эксперты считают, что Украине проще договариваться с Медведевым, а не с Путиным…

http://state.eizvestia.com/full/u-tandema-razehalis-kolesa

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Газета «Сегодня» в публикации «В Швейцарии люди не смотрят на счетчики, а в Кувейте вообще не платят за коммуналку» подает результаты собственного исследования, сколько, где и в каких странах люди платят за коммунальные услуги и какой это составляет процент от зарплаты…

http://www.segodnya.ua/news/14245610.html

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Также «Сегодня» в публикации «Рейтинг самых дорогих домов Киева» пишет - несмотря на то, что кризис на рынке недвижимости продолжается, в столице продаются особняки по несколько миллионов долларов. Лидер - коттедж за $7 млн., который находится на Печерске, а замыкает пятерку «дешевка» за $4 млн. Правда, справедливости ради стоит признать, что подобные дома раньше продавали за $9-$10 миллионов!

http://www.segodnya.ua/news/14245608.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации ««Харьковское кидалово»: украинские верфи не дождались российских кораблей» пишет – российские "харьковские" обещания на деле представляют собой откровенное "кидалово". К примеру, о загрузке наших судоверфей заказами. Год прошел, а на отечественных стапелях ни одного российского корабля. Более того, от крейсера «Украина» россияне полностью отказались…

http://economics.unian.net/rus/detail/86556

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Бернанке рассказал, как финансовая система будет жить дальше» пишет – глава Федерального резерва на первой в истории пресс-конференции, которая длилась час и которую посетили около 60 журналистов, объявил, что ФРС в ближайшее время завершит свою противоречивую программу выкупа правительственных облигаций. ФРС больше не будет стимулировать напрямую рост экономики США, а резервная ставка пока повышаться не будет…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1263764/bernanke_rasskazal_kak_finansovaya_sistema_budet_zhit_dalshe

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Также «Ведомости» в публикации «Пенсионное беззаконие» пишут – Национальная ассоциация пенсионных фондов России решила пожаловаться президенту Дмитрию Медведеву на чиновников, саботирующих принятие закона о выплатах пенсионных накоплений: из-за пробелов в законодательстве фонды не могут наладить работу по выплате средств застрахованным. Минздравсоцразвития считает проблему надуманной…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/259362/pensionnoe_bezzakonie

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Издание «Известия» в публикации «У московских водителей отнимут полосу» пишет – к осени 2011 года в Москве будет одиннадцать участков, оборудованных выделенной полосой для автобусов и троллейбусов. К 2013 году - еще тридцать…

http://www.izvestia.ru/moscow/article3154689/

(УНИАН)