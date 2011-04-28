Янукович утвердил план действий по внедрению Программы экономических реформ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ «О Национальном плане действий на 2011 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство».

Текст документа обнародован на сайте главы государства.

С целью обеспечения выполнения мероприятий, определенных Программой экономических реформ на 2010–2014 годы "Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство" и усиления координации работы государственных органов по ее реализации Президент постановил утвердить Национальный план действий на 2011 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010–2014 годы "Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство".

Глава государства поручил Кабинету министров Украины обеспечить выполнение Национального плана действий на 2011 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы и контроль над выполнением предусмотренных Национальным планом мероприятий в установленные сроки.

Кабмин должен ежемесячно информировать Президента о состоянии выполнения мероприятий, предусмотренных Национальным планом.

Кроме того, правительство должно обеспечить проведение вместе с местными государственными администрациями, с привлечением научных учреждений, экспертов широкой разъяснительной работы по содержанию Национального плана.

Также Президент поручил правительству предложить Национальному банку Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц обеспечить выполнение Национального плана.

Контроль над выполнением этого указа возложен на главу Администрации Президента Украины.