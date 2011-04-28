В Баку проходит официальная церемония встречи Президентов Украины и Азербайджана

В Баку проходит официальная церемония встречи Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Азербайджана Ильхама АЛИЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, в рамках официального визита главы Украинского государства в Азербайджан планируется встреча двух президентов в формате «тет-а-тет», а также переговоры в расширенном составе.

Кроме того, предусматривается подписание двухсторонних документов, в частности План мероприятий всестороннего сотрудничества между Украиной и Азербайджаном на 2011-2015 года.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ возложит венки к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и к мемориальному комплексу на Аллее Шехидов.