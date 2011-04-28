Главное на 28 апреля (день)

Энергетика

Сегодня в Москве министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР обсудили вопрос стратегического партнерства и взаимовыгодных двусторонних отношений в газовой сфере.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля.

В сообщении отмечается, что переговоры были проведены во исполнение поручений президентов Украины и Российской Федерации

Стороны договорились о следующем раунде переговоров, который пройдет в середине мая 2011 года после проведения дополнительных консультаций на уровне рабочих групп.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разрабатывает механизм удешевления кредитов населению для реализации энергоэффективных мероприятий в жилом фонде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель министра Ольга РОМАНЮК.

«Мы призываем к полномасштабному утеплению домов», - сказала она.

Замминистра уточнила, что когда квартиры в доме утепляются локально, возникает конденсат, который может навредить соседям, поэтому следует утеплять дом в целом – от первого до последнего этажа.

В то же время она отметила, что в связи с падением платежеспособности населения, министерство ищет механизмы финансирования термомодернизации домов и других энергосберегающих мер.

«Идет работа с финансовыми структурами, с банковскими структурами относительно упрощения получения кредитов, уменьшения процентных ставок, идет работа над разработкой механизма предоставления социальной помощи малообеспеченным слоям населения, возможно с возмещением процентных ставок. О первых результатах мы сможем сообщить в сентябре этого года», - сказала она.

Замминистра уточнила, что в сентябре планируется представить результаты переговоров с банками относительно финансовых инструментов для реализации энергоэффективных мер в жилом фонде.

В частности, переговоры министерство совместно с Международной финансовой корпорацией ведут с Национальным банком, Укрэксимбанком и другими банками относительно того, как можно удешевить кредиты населению для бытовых нужд, в том числе на термомодернизацию жилых домов.

О.РОМАНЮК отметила, что министерство поддерживает идею о Государственном фонде содействия реализации энергоэффективных мер, создание которого предусмотрено законопроектом об энергетической эффективности жилых и общественных зданий, находящемся на рассмотрении Кабинета министров.

Замминистра уточнила, что против создания фонда выступают Минфин и Минэкономразвития, поскольку он нуждается в государственном финансировании.

Однако в Минрегионстрое считают, что нет необходимости в ежегодном государственном финансировании фонда, достаточно предусмотреть госсредства единоразово для того, чтобы иметь возможность привлечь частные инвестиции, средства международных финансовых организаций.

«Государство не должно брать полностью на себя ответственность на содержание жилого фонда», - считает О.РОМАНЮК.

Финансы

Практически каждый второй студент считает, что самой главной проблемой для государства является коррупция и взяточничество.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты международного исследования Института Горшенина "Студенты - образ будущего", проведенного среди студентов Украины, России, Польши и Казахстана, которое было презентовано в Киеве.

В частности, так считают 46,7% украинских студентов, 50,2% российских, 59,3% казахских и 48,8 польских. Второй проблемой для свои страны студенты назвали ненадлежащее экономическое развитие (49,5% украинцев, 29,6% россиян, 32,1% - казахов и 48,1% поляков). В другом же актуальность тех или других проблем варьируется в зависимости от социально-экономической ситуации и специфики политической ситуации в стране. Так, половина украинских и польских студентов среди основных проблем своих государств указали на политическую нестабильность (51,1% и 48,1% соответственно), тогда как этой угрозы не чувствуют студенты Казахстана и России (12,5% и 14,1% соответственно).

Неудовлетворительный уровень социальной защищенности и бедность отметили молодые украинцы (18,6%), россияне (20,3%) и поляки (32,9%) в качестве проблем, в то время как для их казахских (12,9%) однолеток указанные проблемы являются менее актуальными.

Велико количество тех студентов, которые указывают на значительную нехватку морали, культуры и духовности. Так, в Украине таких оказалось 25,3%, в России 23,7%, в Казахстане - 17,9%, в Польше - 16,5%. Проблемой для опрошенных оказался и значительный уровень алкоголизма и наркомании. Это отметили 26,2% украинцев, 43,5% россиян, 20% казахов и 14,7 поляков.

Комментируя результаты исследования, народный депутат из фракции Народной партии Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ отметил, что ему "становится немного страшно за образ будущего". "Образ будущего должен решать все те проблемы настоящего, которые мы передаем. Но, к сожалению, исследование показало, что ложь становится способом управления, и молодым людям придется победить все это", - добавил он. В то же время, по словам народного депутата, исследование показало, что все-таки для нашей молодые не чужды такие понятия, как нравственность, духовность, культура. "Процент такой молодежи увеличивается, и это дает мне возможность надеяться на уверенность в завтрашнем дне", - сказал С.ГРИНЕВЕЦКИЙ.

Международное социологическое исследование «Студенты - образ будущего» проводилось Институтом Горшенина с октября 2010 года по март 2011 года. Всего по случайной выборке были опрошены 5155 студентов в 22 высших учебных заведениях четырех стран: Украины, России, Польши, Казахстана.

Сумма денежных переводов в Украину в 2010 году составила 5,862 млрд. долл., что на 9,2% больше, чем по итогам 2009 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В частности, в 2010 году денежные переводы через корсчета банков составили 5,085 млрд. долл., что на 9,2% больше, чем в 2009 году, сумма переводов неформальными каналами составила 777 млн. долл., что на 9% больше, чем в 2009 году.

Сумма денежных переводов граждан, работающих за границей, в прошлом году составила 1,56 млрд. долл. – на 5,1% меньше, чем в 2009 году, в том числе сумма неформально перечисленных средств – 322 млн. долл., что на 10,8% меньше, чем в 2009 году.

Сельское хозяйство

Сегодня в УНИАН состоялась презентация проекта “Аграрная элита Украины”, в котором названы 99 крупнейших аграрных компаний страны.

Организатором проекта выступил журнал The Ukrainian Farmer.

Проект “Аграрная элита Украины” - это первая независимая попытка публично назвать 99 самых успешных аграрных предприятий и их руководителей, которые контролируют производство до 50% продовольствия Украины и влияют на формирование внутренних и внешних цен на сельхозпродукцию.

«На сегодня в нашем каталоге, в журнале проекта “Аграрная элита Украины” представлено 99 компаний. Мы сознательно не привязывались к цифре 100 и сознательно поставили компании в алфавитном порядке, потому что эти все компании разные по специализации, - сказала главный редактор проекта “Аграрная элита Украины” Зоряна ГОШОВСКАЯ. - Мы не делали акцент на освещении аграрных компаний, которые занимаются растениеводством и у которых есть наибольший банк земли. У нас представлены разные отрасли аграрного сектора: животноводство, растениеводство и садоводство, тепличное хозяйство, выращивание овощей, птицеводство. Это те компании, которые являются флагманами отрасли на сегодня».

На сегодня более 100 тыс. га земли имеют 12 компаний, представленных в проекте, 5 компаний арендуют более 200 тыс. га земли и 3 агрохолдинга имеют около 400 тыс. га земли.

«Если взять первую 20-ку компаний, которые владеют наибольшим банком земли, то это приблизительно 15% всех пахотных земель Украины», - сказала З.ГОШОВСКАЯ.

По ее словам, около 10 компаний, представленных в проекте, планируют в ближайшее время выход на IPO.

Организаторы проекта также интересовались у участников рынка их оценкой процессов, которые происходят сегодня в секторе, в частности, касательно снятия моратория на продажу земли.

«На рынке нет однозначной позиции по этому вопросу, кто-то из аналитиков за открытие рынка земли, кто-то за продление моратория, кто-то говорит о том, что эффективным будет рынок аренды дальше. Но, следует отметить, что общая масса компаний, нам так показалось, не лоббируют вопрос открытия рынка земли», - подчеркнула З.ГОШОВСКАЯ.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует экспорт зерновых в этом году на уровне 19-20 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам директор Департамента развития аграрных рынков Минагропрода Анатолий РОЗГОН.

«Традиционно, это пшеница в пределах 8-9 млн. тонн, кукуруза в пределах 4 млн. тонн и ячмень - 5-6 млн. тонн», - сказал А.РОЗГОН.

В тоже время он отметил, что поскольку еще идет посевная, то окончательные цифры могут уточняться.

«Экспортный потенциал будет обеспечен на уровне больше, чем в прошлом году», - сказал А.РОЗГОН.

По его словам, экспорт урожая прошлого года, как и планировалось, составит 13,5 млн. тонн.

Как уточнил А.РОЗГОН, еще около 2-х месяцев будет экспортироваться кукуруза. «У нас сейчас остатки кукурузы, имеются в виду те возможности, которые для экспорта, - в пределах 2,5 млн. тонн», - сказал он.

В целом министерство прогнозирует урожай зерновых в этом году на уровне больше прошлого года. При этом цены на зерно не будут снижаться.

А.РОЗГОН также уточнил, что в этом году Аграрный фонд будет иметь достаточно средств для закупки необходимых запасов, как зерновых, так и другой продукции.

По его словам, в мае Аграрный фонд закупит все необходимые ресурсы.

Макроэкономика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ «О Национальном плане действий на 2011 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство».

Текст документа обнародован на сайте главы государства.

С целью обеспечения выполнения мероприятий, определенных Программой экономических реформ на 2010–2014 годы "Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство" и усиления координации работы государственных органов по ее реализации Президент постановил утвердить Национальный план действий на 2011 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010–2014 годы "Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство".

Глава государства поручил Кабинету министров Украины обеспечить выполнение Национального плана действий на 2011 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы и контроль над выполнением предусмотренных Национальным планом мероприятий в установленные сроки.

Кабмин должен ежемесячно информировать Президента о состоянии выполнения мероприятий, предусмотренных Национальным планом.

Кроме того, правительство должно обеспечить проведение вместе с местными государственными администрациями, с привлечением научных учреждений, экспертов широкой разъяснительной работы по содержанию Национального плана.

Также Президент поручил правительству предложить Национальному банку Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц обеспечить выполнение Национального плана.

Контроль над выполнением этого указа возложен на главу Администрации Президента Украины.

(УНИАН)