Главное на 28 апреля (вечер)

Финансы

В мае будут представлены изменения к налоговому законодательству

В мае будут представлены изменения к налоговому законодательству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции во Львове сообщил вице-премьер-министр Украины – министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО.

«Мы системно работаем над налоговым законодательством. Есть соглашение с компанией «Эрнст энд Янг», и уже в мае будут представлены изменения к налоговому законодательству. Полгода мы имеем новый Налоговый кодекс, есть определенные позиции, которые нужно отрегулировать. У нас еще осталось много налогов – 23, больше сотни обязательных платежей, разной отчетности, у нас еще очень много решений, которые мы оставили для ГНА, а не прописали их в Налоговом кодексе», – отметил С.ТИГИПКО.

Он добавил, что упрощенная система налогообложения должна остаться.

«Если мы хотим поддержать реальный бизнес, упрощенная система не должна быть оружием, которое работает против бюджета», - сказал С.ТИГИПКО.

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Киевсовет выделил 120 млн. грн. на выплаты надбавок работникам социально-культурной сферы

Киевсовет выделил дополнительно 120 млн. грн. на обеспечение выплат стимулирующих надбавок работникам социально-культурной сферы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета. Этим решением были внесены изменения в бюджет столицы на текущий год. За данное решение проголосовали 72 из 92 зарегистрированных в зале депутатов.

Согласно решению, на сферу образования выделено 66,2 млн. грн., на здравоохранение – 40 млн. грн., на сферу культуры и искусства – 9,5 млн. грн., физкультуры и спорта – 1,1 млн. грн., на социальную защиту населения – 2,2 млн. грн.

Докладывая по данному вопросу, заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО проинформировал, что выделение дополнительных средств стало возможным за счет перенесения сроков погашения векселей столицы. «За счет перенесения сроков погашения векселей на 2012 год – «Ощадбанк» 160 млн. грн. – с целью социальной защиты и стимулирования работников бюджетных учреждений увеличены расходы общего фонда бюджета Киева на зарплату по отраслям социально-культурной сферы дополнительно на 120 млн. грн.», - объяснил Р.КРАМАРЕНКО.

В изменениях к бюджету речь идет об увеличении расходов на функционирование театров и академического ансамбля Печерской райгосадминистрации, Киевского музыкально-драматического театра «Романс», Киевского музея русского искусства на общую сумму 763 тыс. грн.

Также выделено около 13 млн. грн. на ремонт дорог столицы. Еще 1,5 млн. грн. выделено на питание учеников общеобразовательных учебных заведений Деснянского района.

На заседании сессии Р.КРАМАРЕНКО также сообщил, что внесенными изменениями в бюджет предусмотрено увеличение доходов и расходов спецфонда бюджета столицы на 196,4 млн. грн. за счет субвенции из госбюджета на строительство, реконструкцию дорог коммунальной собственности. Кроме того, увеличены доходы и расходы общего фонда в сумме 11 млн. грн. на выполнение распоряжения Кабмина «О внесении изменений в перечень объектов, которые финансируются в 2011 году за счет субвенции из Госбюджета местным бюджетам на социально-экономическое развитие».

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Янукович отмечает рекордный рост товарооборота между Украиной и Азербайджаном

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает рекордный рост товарооборота между Украиной и Азербайджаном в прошлом году.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ сегодня в Баку.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что этого удалось достигнуть благодаря интенсивному развитию двусторонних отношений.

«Это яркий пример, как нужно строить отношения между двумя очень близкими странами», - отметил Президент Украины.

В.ЯНУКОВИЧ связывает рост товарооборота с успешной работой межправительственной комиссии Украина-Азербайджан, а также ее подкомиссии (товарооборот в прошлом году вырос на 730 млн. долл. по сравнению с 2009 и составил 1,6 млрд. долл. – УНИАН).

Также В.ЯНУКОВИЧ отметил, что ему приятно видеть, что Украина стала вторым торговым партнером Азербайджана после России.

В свою очередь И.АЛИЕВ отметил, что двустороннее сотрудничество развивается активно. «Мы будем активно двигаться вперед», - сказал Президент Азербайджана.

Он возложил большие надежды на заседание Президентов, которое состоится сегодня, отметив, что эта встреча должна определить дальнейшие шаги развития двустороннего сотрудничества. «Отношения с Украиной для нас важны, мы их очень ценим и дорожим ими», - сказал И.АЛИЕВ, добавив, что страны могут развивать свое сотрудничество, кроме всего прочего, и благодаря широкой региональной кооперации.

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ТЭК

Днестровская ГАЭС заработает на полную мощность не раньше 2017 года – ОГА

Днестровская гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС, Новоднестровск, Черновицкая обл.) начнет работать на полную мощность в 2017 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления инфраструктуры и туризма Черновицкой облгосадминистрации Дмитрий ПАВЕЛ.

По его словам, в настоящее время продолжается активная фаза пуска первой очереди – трех гидроагрегатов. Первый гидроагрегат был запущен 22 декабря 2010 года, прошел все тестовые показатели и активно работает.

«Когда будут работать все 7 гидроагрегатов, это будет мощнейшая гидроэлектростанция в мире», – подчеркнул Д.ПАВЕЛ.

По его данным, что уже ведутся строительные работы по сооружению второго гидроагрегата, запуск которого планируется в 2012 году, а на 2013 год намечен пуск третьего гидроагрегата, с началом функционирования которого полноценно заработает первая линия Днестровской ГАЭС.

В состав мощного энергетического комплекса входит Днестровская гидроэлектростанция ГЭС-1, вторая по мощностьи в гидроэнергетике Украины, а также ГЭС-2 на буферной плотине и уникальная по техническим решениям Днестровская гидроаккумулирующая электростанция.

Справка УНИАН. Днестровская гидроаккумулирующая электростанция мощностью 2268 Мвт (7 гидроагрегатов по 324 Мвт каждый) в генераторном режиме и 2947 Мвт – в насосном режиме должна обеспечить надежную работу атомных электростанций, позволит довести до нормативного уровня качество выработанной электроэнергии по частоте, существенно повысить надежность энергоснабжения и расширить экспортные возможности энергосистемы Украины.

С начала строительства по состоянию на 1 января 2011 года на объекте освоено 3 млрд. 741 млн. грн., в том числе в прошлом году – 306,630 млн. грн.

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НКРЭ повысила «зеленые» тарифы на электроэнергию на май на 3,36%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила тарифы на электроэнергию, производимую из альтернативных источников, в мае на 3,36%.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял сегодня на заседании.

В частности, тариф на электроэнергию, производимую ветроэлектростанциями, вырастет до 131,38 коп. за кВт/ч, из биомассы – до 143,89 коп. за кВт/ч, на малых гидроэлектростанциях (мощностью до 10 МВТ) – до 90,08 коп. за кВт/ч, на солнечную энергию, производимую установками, расположенными на земле, – до 540,51 коп. за кВт/ч, на крышах – до 495,47 коп. за кВт/ч.

Напомним, «зеленые» тарифы определяются по формуле, в которой для каждого субъекта определен коэффициент, размеры которого зависят от типа альтернативного источника электроэнергии и характеристик энергогенерирующего оборудования.

Тарифы корректируются комиссией в зависимости от курса гривни к евро на дату их расчета на следующий месяц.

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«Газпром» устраивает действующий газовый контракт с Украиной

ОАО «Газпром» устраивает действующий газовый контракт с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ сообщил журналистам в Москве.

«Нами создана эффективно работающая долгосрочная контрактная база при поставках газа на Украину. Контракт рыночный и отвечает всем современным международным требованиям ведения газового бизнеса», - заявил С.КУПРИЯНОВ.

По результатам сегодняшней встречи председателя правления Алексея МИЛЛЕРА и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО, управление информации «Газпрома» сообщило, что стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления двустороннего партнерства в развитие недавних договоренностей Президентов России и Украины Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Принято решение рассмотреть конкретные шаги по расширению стратегического сотрудничества после изучения всех аспектов на рабочем уровне», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля текущего года во время встречи в Киеве Президенты Украины и России В.ЯНУКОВИЧ и Д.МЕДВЕДЕВ договорились создать рабочую группу по обсуждению условий поставок российского газа в Украину.

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Янукович выступает за продление нефтепровода "Одесса–Броды" до Балтийского моря

Баку. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что строительство нефтепровода "Одесса–Броды" следует продлить до Балтийского моря (до польского Гданьска – УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что необходимо продолжить нефтепровод до Балтийского моря.

Он сообщил, что сегодня этот вопрос обсуждался в ходе его встречи с Президентом Азербайджана.

«Мы будем работать над реализацией этого проекта», – сказал В.ЯНУКОВИЧ, подчеркнув, что пока не хотел бы говорить о деталях.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евроазиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который дал бы возможность поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

Нефтепровод «Одесса–Броды» протяженностью 674 км и мощностью 9 млн. тонн в год, соединивший морской нефтяной терминал (МНТ) «Пивденный» (Одесская обл.) и систему магистральных нефтепроводов «Дружба» в районе Брод (Львовская обл.), был введен в эксплуатацию в 2001 году. Хотя изначально он строился для прокачки легкой каспийской нефти в Европу, однако до 2004 года простаивал, а затем использовался в реверсном режиме (в направлении терминала «Пивденный»).

23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который позволил бы протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы к польскому Гданьску.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса–Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет от 2 до 8 млрд. долл. в зависимости от объемов транспортировки нефти.

13 апреля с.г. премьер-министр Польши Дональд ТУСК заявил, что Польша подтверждает заинтересованность в достройке нефтепровода "Одесса–Броды" до Гданьска.

ОАО "Укртранснафта" и ЗАО "Белорусская нефтяная компания" 17 января 2011 года подписали договор о транзите в 2011-2012 годах украинской стороной 4 млн. тонн нефти ежегодно по нефтепроводу "Одесса-Броды" до Мозырского НПЗ в Беларуси. Согласно документу, по "Одесса–Броды" прокачивается азербайджанская нефть в порядке замещения венесуэльской нефти.

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Азербайджан выделил 1 млн. долл. на проект «Укрытие»

Баку. Азербайджан выделил 1 млн. долл. на проект «Укрытие».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил на совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ.

В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил И.АЛИЕВА за решение выделить деньги на строительство нового саркофага над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

«Это яркий пример того, что неразрывная связь наших народов проявляется и в горе», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Говоря об «Укрытии», Президент Украины подчеркнул, что реализация этого проекта позволит к 2015 году «по-настоящему ликвидировать последствия катастрофы».

Справка УНИАН. 17 сентября 2007 года ГСП «Чернобыльская АЭС» и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС.

Планировалось, что стоимость работ по сооружению НБК по контракту будет составлять 505 млн. дол., срок строительства объекта – 5 лет.

Концептуальный проект НБК в форме арки был разработан консорциумом Bechtel-Battelle-EDF с привлечением украинского подрядчика – консорциуму «КСК» в 2003 году. Проект получил положительное заключение «Укринвестэкспертизы» и был утвержден распоряжением Кабинета министров Украины в июле 2004 года.

Основные характеристики НБК: ширина арки – 257 м, высота – 108 м, длина – 150 м. Проектный срок эксплуатации – 100 лет.

На сегодняшний день стоимость этого проекта составляет свыше 1 млрд. евро, украинская власть заявляет о необходимости на начальном этапе собрать 740 млн. евро.

19 апреля 2011 года в Киеве состоялась Донорская конференция по сбору средств на строительство объекта «Укрытие» на ЧАЭС. Страны-участницы конференции обязались предоставить Украине 550 млн. евро на чернобыльские проекты.

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Транспорт/Связь

На строительство автодорог в Киеве, Днепропетровске, Харькове и Донецке выделят 2,4 млрд. грн.

На строительство автодорог в Киеве, Днепропетровске, Харькове и Донецке к Евро-2012 в этом году дополнительно выделят 2,4 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня на пресс-конференции.

«Киев получит дополнительно 900 млн. грн. Днепропетровск, Харьков и Донецк – по 500 млн. грн.», – сказал он.

Кроме того, более 1,5 млрд. грн. будет направлено на другие коммунальные дороги в украинских городах. «В прошлом году коммунальные дороги получили 1,5 млрд. грн., в этом году они получат столько же плюс инфляция, то есть до 10% получат дополнительно», – сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, эти деньги будут направляться из госбюджета. Что касается средств от акциза на бензин, то, отметил вице-премьер, сегодня нет эффективного учета таких продаж.

«Не имеем четкого контроля за пистолетом, который направляется в бак», – сказал он, отметив, что к октябрю планируется отработать схему такого учета и презентовать ее.

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Воздушное сообщение между Киевом и Новосибирском восстановлено после двухлетнего перерыва

Москва. Сегодня аэропорт Новосибирск (Толмачёво) совместно с украинской авиакомпанией AeroSvit Ukrainian Airlines торжественно открыл рейс Киев – Новосибирск – Киев после двухлетнего перерыва.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.

«В 07:15 по местному времени в аэропорту Новосибирск (Толмачёво) приземлился Boeing737 авиакомпании AeroSvit Ukrainian Airlines, следовавший по маршруту Киев – Новосибирск. Рейс был выполнен впервые спустя два года после прекращения в 2008 году обслуживания данного сообщения российской авиакомпанией «Дальавиа», – говориться в сообщении.

С открытием рейса пассажиров поздравил генеральный директор ОАО «Аэропорт Толмачево» Александр БОРОДИН.

«Исторически сложилось, что Украина и Россия неразделимы, и возобновление прямого авиасообщения между Киевом и Новосибирском позволит еще больше сблизить наши страны. Тем более радует то, что впервые это направление будет обслуживать крупнейший авиаперевозчик Украины AeroSvit Ukrainian Airlines», – сказал он.

Загрузка рейсов в стартовый период освоения маршрута, по оценкам авиакомпании, составит 50-60%, а в летние месяцы превысит 70%, в том числе за счет роста транзитных пассажирских потоков. Результаты бронирования и продажи авиабилетов подтверждают значительный спрос на полеты в Новосибирск через Киев из региональных центров Украины и почти всех пунктов маршрутной сети авиакомпании в Европе и Северной Америке. Так, 28 апреля загрузка воздушного судна составила 84%.

«Благодаря тому, что новосибирское направление удачно интегрировано в глобальную сеть маршрутов «АэроСвита», пассажиры смогут летать не только в столицу Украины, но и в десятки других городов Европы, Северной Америки и Ближнего Востока», – сообщил исполнительный директор ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит» Олег БЕРЕЖНОЙ.

Авиакомпания AeroSvitUkrainian Airlines будет выполнять рейсы Киев – Новосибирск – Киев с апреля с поэтапным повышением частоты полетов с 2 до 5 раз в неделю. Увеличение числа рейсов запланировано с 31 мая: к первоначальным дням полетов (четверг и воскресенье) в расписание будут добавлены рейсы во вторник, пятницу и субботу.

Летним расписанием предусмотрено удобное стыковочное время с рейсами в региональные административные центры Украины: Днепропетровск, Донецк, Ивано-Франковск, Львов, Одессу, Севастополь, Симферополь и Харьков.

Через аэропорт Киева «Борисполь» Новосибирск также будет связан с пунктами международной маршрутной сети, такими как Гамбург, Дюссельдорф, Штутгарт, Лондон, Прагу, Карловы Вары, Ригу, Вильнюс, Стокгольм, Копенгаген, Калининград, Софию, Стамбул, Тбилиси, Тель-Авив, Нью-Йорк, Торонто и другие города.

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Промышленность

Украина и Азербайджан увеличат сотрудничество в военно-технической сфере

Баку. Украина и Азербайджан увеличат сотрудничество в военно-технической сфере.

Об этом сообщил Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, передает корреспондент УНИАН.

По словам И.АЛИЕВА, сотрудничество будет развиваться по нескольким направлениям, в частности, по направлению приобретения оружия, реализации совместных проектов по производству оружия, а также совместных изысканиях в этой сфере.

Кроме того, по словам И.АЛИЕВА, большое внимание будет уделяться вопросам сотрудничества в аэрокосмической сфере. Президент Азербайджана отметил, что у Украины есть большой опыт в этой сфере, а у Азербайджана - большое желание ее развивать.

«Думаю, что эти два направления будут доминировать», - сказал И.АЛИЕВ и добавил: «Не считая сотрудничества в энергетической сфере».

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Малообеспеченным украинцам надо готовиться к повышению цен на секонд-хенд

Украина намерена установить ввозную цену на секонд-хенд. Об этом объявил заместитель министра экономического развития Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ, пишет журнал WEEKLY.UA.

По словам чиновника, запрет на импорт секонд-хенда противоречит принципам свободной торговли, которую Украина собирается вести с Евросоюзом, и единственным способом защитить украинских производителей одежды от подержанного иностранного ширпотреба является введение entry price (ввозных цен), как это делается в ЕС при импорте фруктов.

По данным Госкомпредпримательства, ежегодно в Украину ввозится по 2 кг секонд-хенда на человека, а его средняя декларируемая стоимость составляла в прошлом году 0,4 долл./кг. Иными словами, себестоимость ношенной кем-то за границей майки, рубашки или кофточки равна 50–80 коп. (вес 150–250 г), джинсов — 1,9 грн. (600 г), пуховика — 4,8 грн. (1,5 кг), а их розничные цены в пять-десять раз выше.

«Миллиардный (в гривнях) оборот этого рынка и такая высокая норма прибыли, какой нет ни у одного легального бизнеса в стране, — вот что на самом деле давно не дает покоя правительству», — объяснила WEEKLY.UA председатель правления Украинской ассоциации предприятий легкой промышленности Валентина ИЗОВИТ.

«В сентябре прошлого года Госкомпредпринимательства попытался полностью запретить ввоз секонд-хенда. Но в Верховной Раде его законопроект даже не дошел до голосования из-за опасения народного бунта. Сейчас Кабмин пошел обходным путем, взяв на вооружение европейский «фруктовый» опыт, и, судя по первой реакции Всеукраинской ассоциации дилеров одежды секонд-хенд, они не будут протестовать против ввозных цен, считая это меньшим злом из всех возможных. Так что малообеспеченным украинцам надо готовиться к повышению цен на бэушную одежду», - сказала В.ИЗОВИТ.

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Строительство

Минрегионстрой намерен до июня провести инвентаризацию недостроев в Украине

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с областными госадминистрациями намерено провести по всей территории Украины инвентаризацию незавершенных объектов строительства с целью решения вопроса целесообразности их достройки, а также определения необходимых объемов финансирования достройки тех объектов, по которым будет принято соответствующее решение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины – министра строительства и ЖКХ Виктора ТИХОНОВА.

По словам вице-премьер-министра, инвентаризацию планируется завершить в третьей декаде мая. В список недостроев, который планируется передать в Кабинет министров, должны войти все незавершенные объекты строительства независимо от формы собственности.

«Инвентаризацию проводим, чтобы увидеть четкую картину по каждому недострою: какого назначения тот или иной объект, кто заказчик строительства, степень его готовности, сметная стоимость, наличие проектно-сметной документации, наличие разрешения на выполнение строительных работ, заключение облгосадминистрации относительно целесообразности продолжения его строительства. Тогда мы сможем определиться, какие объекты в ближайшие несколько лет достроим, сколько на это нужно средств, и что делать с теми объектами, достройка которых является нецелесообразной», - пояснил В.ТИХОНОВ.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 января т.г., в Украине количество незавершенных объектов строительства составило 18,3 тыс. объектов, из которых 6,5 тыс. (35,4%) находились в стадии строительства, а на 11,8 тыс. (64,6%) строительство временно прекращено или законсервировано.

При этом на территории 21 региона страны количество временно прекращенных или законсервированных объектов превышало количество строящихся объектов.

Среди объектов незавершенного строительства насчитывалось 12 519 зданий и 5 742 инженерных сооружения, строительство большинства из них временно прекращено или законсервировано (соответственно 65,5% и 62,6% от общего количества).

Почти треть (4 089 объектов) зданий незавершенного строительства - это жилые здания (общей площадью 15,8 млн. кв. м), из которых в стадии строительства находилось 1 363 (площадью 10 млн. кв. м), а строительство 2 726 зданий (5,8 млн. кв. м) временно прекращено или законсервировано.

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Соцполитика

На следующей неделе состоится презентация пенсионной реформы – Тигипко

Презентация Пенсионной реформы должна состояться на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр – министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО сообщил сегодня во Львове во время семинара для научных работников и профсоюзных организаций Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областей.

«Альтернативы проведению Пенсионной реформы в Украине нет. Презентация пенсионной реформы должна состояться на следующей неделе. Это решение, которое стоит перед страной. Его необходимо принять в июне – не позже начала июля. В таком случае в конце июля - в начале августа можно надеяться на положительное решение МВФ о финансовой поддержке. Речь идет о двух траншах в 1,5 млрд. долларов», - отметил С.ТИГИПКО.

Вице-премьер-министр отметил, что средства МВФ пойдут в валютный резерв. «Но мы их не получим, если не будет пенсионной реформы», - добавил он.

«В соответствии с исследованиями научных работников, наибольшее количество бедных людей среди пенсионеров, особенно это касается одиноких женщин. Дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины в 2010 году составлял 34 млрд. грн. - это 3,4% ВВП. В этом году мы хотим выйти на цифру в 17,7 млрд. грн. Для этого сделан ряд шагов: взносы в ПФ от шахтеров и всех предпринимателей, пусть и из минимальной зарплаты, введение единого социального взноса, который администрирует ПФ. Также это и Налоговый кодекс, в котором прописано, что автоматически возмещается НДС тем предприятиям, которые имеют среднюю зарплату не менее 2,5 размеров минимальной зарплаты», – отметил С.ТИГИПКО.

Он добавил, что в Украине на сегодня проживает 13 млн. 700 тыс. пенсионеров и 14 млн. 400 тыс. работающих лиц. «Когда в той же Польше это соотношение составляет 41%. Чтобы изменить ситуацию, мы должны достичь экономического роста, роста банковского сектора, создать условия для привлечения внутренних и внешних инвестиций. Одна из важнейших задач – выведение зарплаты из тени. 130-145 млрд. грн., 25-30% зарплаты в тени», - сообщил С.ТИГИПКО.

Он также очертил основные положения проекта Закона Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

«Мы ничего не изменяем для тех, кто уже находится на пенсии. Изменения будут вводиться постепенно. Пенсионный возраст будет увеличиваться на протяжении 10 лет по 6 месяцев в год, увеличение пенсионного возраста для мужчин-госслужащих до 62 лет будет вводиться с 2013 года по шесть месяцев на протяжении четырех лет, также на протяжении 10 лет запланировано увеличить выслугу лет для военных на пять лет, начиная с 2013 года. Запланировано установление максимального размера пенсии, установление 12 минимальных пенсий», – добавил вице-премьер-министр.

В соответствии с законопроектом, коэффициент замещения для госслужащих и военные будет составлять не 90%, а 80%, для минимальной пенсии минимальный стаж должен составлять не менее 15 лет, а пенсии будут вычислять по среднему уровню зарплаты не за последний год работы, а за три последних года.

С.ТИГИПКО также объяснил, что в случае принятия решения о повышении пенсионного возраста, люди смогут выходить на пенсию раньше, но с определенными финансовыми потерями.

УНИАН