Анонс на 29 апреля

* Пресс-конференция директора ООО "Консалтинговая группа "А-95" Сергея Куюна на тему: «Нестабильный рынок нефтепродуктов: чего ожидать в мае?»

* Под председательством Премьер-министра Николая Азарова состоится выездное совещание по вопросам строительства объектов транспортной инфраструктуры в г. Киеве в 2011-2012 гг. (Труханов остров, Подольский мост, на левом берегу).

* Пресс-конференция председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) Василия Волги, посвященная итогам работы комиссии за 2010 год.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «За что в украинской тюрьме незаконно удерживают израильского бизнесмена, общественного деятеля и инвестора?». Речь пойдет о гражданине Израиля Игоре Генделе, который активно содействует развитию гуманитарной помощи в сфере здравоохранения Украины и привлечения инвестиций в Украину для льготного лечения онкобольных и детей из украинских малообеспеченных семей за рубежом, организации стажировки украинских специалистов и студентов в ведущих европейских клиниках, а также популяризации украино-израильских научных исследований и новейших технологических разработок. Кому мешала благотворительная работа общественного деятеля? Почему государство не поддерживает подобные инициативы граждан, в том числе и иностранных, на которые у него самого не всегда хватает средств и возможностей? Почему недобросовестная конкуренция становится на пути иностранным инвестициям? Будет объявлено обращение к Президенту Украины с просьбой вмешаться в ситуацию, предоставлены официальные документы и материалы.

* Пресс-конференция на тему: «Украинское пчеловодство: нужна ли Украине Апимондия-2013?». Участники: завкафедры пчеловодства им. В.Нестерводского НАУ, доктор сельскохозяйственных наук Валерий Броварский и профессор кафедры пчеловодства им. В.Нестерводского НАУ, доктор сельскохозяйственных наук Виктор Полищук.

* Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии Министерства экологии и природных ресурсов Украины.