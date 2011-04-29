Генпрокуратура разрешила Кучме посетить Россию и Ялту

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА получил разрешение следователя Генеральной прокуратуры на временный выезд в Россию и Ялту.

Об этом сообщается на сайте фонда Л.КУЧМЫ «Украина».

Генпрокуратура по результатам рассмотрения заявления адвокатов о предоставлении разрешения на выезд Л.КУЧМЫ с постоянного места проживания не возражает против временного выезда, сказано в сообщении.

Накануне защита Л.КУЧМЫ подала заявление в Генпрокуратуру о предоставлении разрешения на выезд с постоянного места проживания в Ялту на период с 29 апреля по 8 мая 2011 года с целью оздоровления. Также адвокаты подали заявление о предоставлении разрешения на выезд 9 мая 2011 года в Россию, в поселок Новоселицы, Новгородской области для участия в мероприятиях почтения памяти отца Л.КУЧМЫ - Даниила Кучмы, который погиб в 1942 году. Второй Президент Украины традиционно ежегодно на День Победы посещает место захоронения своего отца.

Как сообщал УНИАН, в марте Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Он подозревается в превышении власти, предоставлении незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.