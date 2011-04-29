Минюсты Украины и Беларуси подписали Программу сотрудничества на 2011-2012 гг.

Министерства юстиции Украины и Республики Беларусь подписали Программу сотрудничества на 2011-2012 гг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, информацию о подписании соглашения белорусской стороной получило Министерство юстиции Украины.

Соглашение заключено согласно договоренностям, достигнутым между министрами юстиции двух стран Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ и Виктором ГОЛОВАНОВЫМ. Данная Программа, которая будет действовать в рамках договора о сотрудничестве между минюстами Украины и Беларуси от 1999 года, определяет конкретные шаги до 2013 года относительно обмена опытом и информацией в правовой сфере.

В частности, минюсты двух стран договорились проводить совместные мероприятия, связанные с осуществлением международной деятельности: представлением интересов государства в международных органах правосудия, выполнения обязательств согласно Гаагзской конвенции, которая отменяет требование легализации иностранных официальных документов, и т. п.

Предусматривается также встреча специалистов для обмена информацией в правовых областях. В частности, Программа предусматривает обмен опытом в сферах судебной экспертизы, оформления наследственных прав, совершенствования нормотворческого процесса и других направлениях работы органов юстиции.