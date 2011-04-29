ДАЙДЖЕСТ СМИ за 29 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» в публикации «Главный банкир мира подтолкнул цены на золото к новому рекорду» пишет - золото достигло нового ценового максимума – $1533 за тройскую унцию. Причина – выступление главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке, который заявил, что американский Центробанк продолжит политику «дешевых денег»…

http://delo.ua/finance/glavnyj-bankir-mira-podtolknul-156714/

* * *

Также «Дело» подает материал «Генпрокуратура угрожает Тимошенко арестом», в котором пишет – из-за затягивания Юлией Тимошенко следственных действий Генпрокуратура заявляет, что может сменить меру пресечения: подписку о невыезде – на более строгую…

http://delo.ua/ukraine/genprokuratura-ugrozhaet-timoshe-156670/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Спасите наши чушки» пишет – в Украине больше не будет производиться первичный алюминий. Российский "Русал" остановил последнюю из четырех серий электролизного производства на принадлежащем компании Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлК). Предприятие продолжит выпуск проката, но уже из российского сырья, себестоимость которого значительно ниже по сравнению с украинским. Остановка повлечет за собой увольнение половины сотрудников ЗАлКа, а восстановление производства станет возможным лишь в случае предоставления предприятию льготных тарифов на электроэнергию или роста мировых котировок алюминия не менее чем на четверть…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1631718

* * *

Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Надвое сказали» пишет – в результате реформы "Нафтогаза" появятся сразу две компании, имеющие право торговать газом в стране. Как стало известно изданию, Минэнерго предлагает предоставить "Укргаздобыче" возможность самостоятельно продавать газ населению, а "Газу Украины" – торговать российским топливом. В результате оперативное управление нынешними "дочками" НАК может перейти конкурирующим бизнес- и политическим группам, а компании станут прямыми конкурентами, ожидают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1631721

* * *

«Коммерсант-Украина» в публикации «Предприятиям предложили особые» пишет – Государственная налоговая служба предложила предприятиям разрешить ей доступ к первичной документации, чтобы предупреждать бизнесменов об их рисковых операциях и сомнительных контрагентах. Взамен фискальные органы обещают сократить количество проверок, а также автоматическое возмещение НДС. На более тесную работу с налоговиками и вынужденное согласование финансовой политики уже согласились 5 компаний, в частности из сфер металлургии и ритейла. Однако ГНС не гарантирует защиту получаемой информации, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1631724

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «У монополий отберут тарифы» пишет – в Украине будет создан независимый регулятор в сфере транспорта: законопроект о создании соответствующего органа президент поручил Кабмину подготовить до июня. Объектом регулирования комиссии должны стать прежде всего тарифы транспортных монополий…

http://eizvestia.com/publications/full/u-monopolij-otberut-tarify

* * *

Также «Экономические известия» в публикации «Власти тянутся к еде» пишут – участники продовольственного рынка раскритиковали законопроект «Об основах продовольственной безопасности Украины». Если он будет принят в существующем виде, аграрный сектор превратится в колхоз, считают они. В то же время Кабмином принято достаточно инициатив, которые способствуют возникновению дефицита продуктов, и эту ситуацию надо исправлять…

http://markets.eizvestia.com/full/vlasti-tyanutsya-k-ede

* * *

«Экономические известия» в публикации «Водку склоняют к росту» пишут – производители спиртного наконец-то определились с уровнем минимальной розничной цены на водку…

http://markets.eizvestia.com/full/vodku-sklonyayut-k-rostu

* * *

Газета «Сегодня» в публикации «Азаров не дал Ежелю денег на дорогой парад» пишет - парад на День Независимости проведут за 56 миллионов гривень, а не за 320, которые просил на торжества министр обороны…

http://www.segodnya.ua/news/14246014.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «Курс евро сиганул из-за кризиса в США» пишет - в четверг украинцев, собиравшихся подкупить евро, ждал неприятный сюрприз: европейская валюта подорожала. В обменках цена евро за ночь выросла с 11,5 грн. до 11,8—12,00 грн. А виноват во всем слабеющий доллар, единодушно утверждают эксперты…

http://www.segodnya.ua/news/14245956.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Транш МВФ "обломает" пенсионная реформа? Или парламентские выборы?» пишет – пенсионная реформа будет дорабатываться, что смещает сроки ее реализации. В связи с этим МВФ откладывает выделение очередного транша, который в принципе может сорваться. Власть должна заявить о своих планах открыто, считают эксперты...

http://economics.unian.net/rus/detail/86735

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Центральный депозитарий приобретает «донецкий окрас» пишет – произошло знаковое в истории создания в Украине центрального депозитария событие - состоялось общее собрание акционеров Национального депозитария Украины, на котором были приняты ряд важных и несомненно интересных решений…

http://economics.unian.net/rus/detail/86813

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Триллион чистыми» пишет – в 2010 г. «Газпром» получил астрономическую прибыль - почти 1 трлн руб. При этом продажа газа принесла ему меньше двух третей выручки — т. е. газовый концерн все больше превращается в диверсифицированный энергетический холдинг…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/259461/trillion_chistymi

* * *

Также «Ведомости» в публикации «Яндекс»: нашлись все» пишут – крупнейшим владельцем «Яндекса» оказался не его основатель Аркадий Волож или Илья Сегалович, а фонд Baring Vostok Capital Partners, вложивший в поисковик $5,28 млн. в 2000 г. Это стало известно из проспекта к IPO компании на американской бирже NASDAQ…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/259459/yandeks_nashlis_vse

* * *

Издание «Известия» в публикации «Бензин внутреннего сгорания» пишет – правительство России заявило: дефицит бензина возник из-за того, что топливо шло на экспорт. Теперь крупнейшие компании прекратили вывоз нефтепродуктов. А Владимир Путин поручил повысить экспортные пошлины. Но роста цен все равно не избежать…

http://www.izvestia.ru/economic/article3154748/

(УНИАН)