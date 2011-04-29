В Черниговской области ликвидирован пожар камыша площадью 70 га

В четверг на берегу Киевского водохранилища вблизи с. Косачевка Козелецкого района Черниговской области горел камыш на площади 70 га.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в 19.05 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

К туше нию пожара привлекались 54 человека и 10 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

На месте события работала оперативная группа Управления МЧС в Черниговской области.