В Черниговской области ликвидирован пожар камыша площадью 70 га
10:16, 29 апреля 2011Разное
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В четверг на берегу Киевского водохранилища вблизи с. Косачевка Козелецкого района Черниговской области горел камыш на площади 70 га.
Как сообщает пресс-служба МЧС, в 19.05 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
К туше нию пожара привлекались 54 человека и 10 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 с водосливным устройством.
На месте события работала оперативная группа Управления МЧС в Черниговской области.
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