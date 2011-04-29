Главное на 29 апреля (день)

Финансы

Украина рассчитывает на двойной транш кредита МВФ по итогам І полугодия - Арбузов

Украина рассчитывает получить двойной транш кредита Международного валютного фонда по итогам первого полугодия.

Об этом в интервью газете "Экономические известия" (№ 74 от 20 апреля) заявил глава Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ.

Он отметил, что если бы принципиальные вопросы - пенсионная реформа и повышение тарифов на газ - были решены, Украина бы уже получила кредит.

«Пока же решение следующее: мы рассчитываем получить двойной транш - около 3 миллиардов долларов - по итогам первого полугодия. Такой срок был определен в результате переговоров между делегацией правительства Украины и представителями МВФ для решения ряда вопросов: пенсионной реформы, повышения тарифов и уменьшения сальдо по возмещению НДС, квотирования зерновых и т. п.", - сказал он.

С.АРБУЗОВ подчеркнул, что Нацбанк со своей стороны выполнил более 100% условий, оговоренных в меморандуме с МВФ, а «у правительства остались вопросы, по сути своей сложные, но в течение 2-3 месяцев, я надеюсь, требования МВФ будут выполнены».

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В Украине средняя зарплата выросла на 193 грн. – до 2531 грн.

Уровень средней заработной платы в Украине в расчете на одного штатного работника в марте 2011 года вырос на 193 грн. – до 2531 грн.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

Самый высокий уровень средней заработной платы по итогам марта зафиксирован в Киеве (3894 грн.), Донецкой (2966 грн.), Днепропетровской (2767 грн.) и Киевской (2712 грн.) областях, самый низкий – в Тернопольской (1735 грн.), Черновицкой (1823 грн.) и Херсонской (1848 грн.) областях.

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Задолженность банков перед НБУ по стабилизационным кредитам составляет около 68 млрд. грн.

С начала текущего года объем задолженности банков перед НБУ по стабилизационным кредитам сократился на 4 млрд. грн. и на сегодняшний день составляет около 68 млрд. грн.

Об этом в интервью «Экономическим известиям» (№ 74 от 29 апреля) заявил председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ.

По его словам, в этом году особого напряжения с возвратом средств НБУ не ощущает.

С.АРБУЗОВ подчеркнул, что все банки, которые в текущем году должны были произвести расчеты с НБУ, это сделали.

Он высказал мнение, что сложными с точки зрения объемов погашения этих кредитов будут следующие три года, поскольку именно на этот период приходится наибольший объем возврата банками средств регулятору. «Те банки, которые не смогут вернуть кредиты, должны будут пойти по пути укрупнения через слияние и поглощение более крупными и финансово стабильными кредитными учреждениями. Этот процесс уже начался», - сказал он.

С.АРБУЗОВ отметил, что НБУ выставляет достаточно жесткие условия возврата денег, так как это также является одним из требований МВФ. По его словам, к сожалению, многие банки, получавшие стабилизационные кредиты, не смогли правильно рассчитать скорость возврата средств НБУ и теперь просят пролонгации.

«При этом следует учитывать, что основным источником возвращения кредитов НБУ являются средства, поступающие в банк от погашения выданных им кредитов, а в момент начала кризиса (именно тогда выдавались стабилизационные кредиты) вряд ли кто-то мог точно определить период восстановления платежеспособности заемщиков. Однако в рамках действующего регулирования Нацбанк сегодня имеет возможность пролонгировать выданные банкам стабилизационные кредиты на срок не более трех месяцев и только под высоколиквидное обеспечение», - сказал С.АРБУЗОВ.

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ГНСУ в I кв. увеличила возмещение НДС в 2,3 раза – до 9 млрд. грн.

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) в первом квартале 2011 года возместила налогоплательщикам налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму почти 9 млрд. грн., что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отмечается в переданном УНИАН сообщении пресс-службы ГНСУ, об этом сообщил заместитель председателя ведомства Александр КЛИМЕНКО во время оперативного совещания.

По его словам, в полтора раза выросло количество плательщиков, которые получили право на автоматическое возмещение НДС. По результатам анализа налоговых деклараций за февраль 2011 года автоматическое возмещение НДС предоставлено 37 плательщикам из 19 регионов Украины на общую сумму 672,8 млн. грн. В подавляющем большинстве это представители малого и среднего бизнеса – 23 предприятия.

«Стоит говорить не о региональной, а скорее об отраслевой дифференциации плательщиков. На сегодня это в основном представители горно-металлургического комплекса, машиностроения, химической промышленности, сельского хозяйства, то есть всех ведущих экспортных отраслей украинской экономики», – отметил А.КЛИМЕНКО.

В ГНСУ прогнозируют рост количества предприятий, имеющих право на автоматическое возмещение НДС по результатам налоговой отчетности за март.

Как сообщал УНИАН, автоматическое возмещение НДС в Украине предусмотрено Налоговым кодексом и началось с марта 2011 года. В марте Государственная налоговая служба Украины определила 24 предприятия, имеющих право на автоматическое возмещение НДС. Сумма заявленного к возмещению налога составила 496,3 млн. грн. В апреле Госказначейство осуществило автоматическое возмещение НДС на сумму 602,3 млн. грн.

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ТЭК

Верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 повысили до 10 грн./л

Экспертно-аналитическая группа (ЭАГ) по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности повысила верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 до 10,00 грн./л, на дизельное топливо – до 9,60 грн./л.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что такое решение ЭАГ приняла на своем заседании 29 апреля.

Председательствующий на заседании министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО призвал нефтетрейдеров с пониманием относиться к выполнению рекомендаций ЭАГ, отметив, что правительство выполнило свое обещание и снизило ставки акцизного сбора на нефтепродукты.

Участники договорились провести следующее заседание ЭАГ в середине мая.

Как ранее заявлял Ю.БОЙКО, ситуация, которая сложилась на рынке нефтепродуктов, требует от всех участников взвешенного подхода к ценообразованию на топливо.

«Мы внимательно наблюдаем за ценовой ситуацией на нефтяных рынках. Сегодня страны мира принимают меры для стабилизации цен на топливо и недопущения проявлений недобросовестной конкуренции на рынке. Бывают у государства сложные времена, сегодня наступил момент, когда нельзя использовать ситуацию с мировым ростом цен на нефть, для того, чтобы получать сверхдоходы, зарабатывая на гражданах Украины», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля т.г. ЭАГ повысила верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 до 9,95 грн./л, на дизельное топливо – до 9,45 грн./л.

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Запрет на экспорт нефтепродуктов из России не приведет к дефициту в Украине – Азаров

Запрет на экспорт нефтепродуктов из России не приведет к дефициту в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня после совещания по развитию транспортных проектов в Киеве.

«Не приведет, потому что мы, во-первых, знали о том, что такое решение рано или поздно будет в России, заранее создали профицит топлива в стране. Ситуация держится под контролем правительства. Да, она сложная, потому что идет рост цен на нефть», – сказал Н.АЗАРОВ.

Как отметил премьер, Украина значительную часть бензина ввозит из-за рубежа, и цены, по которым топливо реализуется у нас, диктуются мировыми ценами на нефть. «Все, что правительство могло сделать в части стабилизации цен, недопущения такого роста, как, к примеру, у стран-соседей, было сделано», – отметил он.

Как подчеркнул Н.АЗАРОВ, на сегодня баланса светлых нефтепродуктов в стране «более чем достаточно».

Он также отметил, что Россия для Украины является не единственным поставщиком, ее поставки составляли 20-25% от общего объема импорта нефтепродуктов. «Это много, но все-таки не так много. Вот если бы она занимала 80-90%, может быть, была бы какая-то тревога, а так – тревоги нет», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что в Украине в марте на заправках продано больше бензина, чем в феврале, а в апреле прогнозируется рост на 11%.

По словам премьер-министра, также достаточными являются запасы дизельного и низкооктанового топлива на сельхозпредприятиях.

В то же время Н.АЗАРОВ, комментируя решение России, отметил, что так делать было нежелательно, «потому что есть договора, есть обязательства».

Напомним, вчера, 28 апреля, Министерство энергетики России и российские нефтяные компании приняли решение закрыть в мае экспорт нефтепродуктов с целью насыщения внутреннего рынка бензином.

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Азаров констатирует прогресс в переговорах по газовым соглашениям с Россией

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ констатирует прогресс в переговорах по газовым соглашениям с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам после совещания по развитию транспортных проектов в Киеве.

«Есть прогресс однозначно», - сказал премьер.

Н.АЗАРОВ напомнил, что как только он пришел в правительство, он заявлял о необходимости пересмотра данных соглашений. По его словам, более того, сейчас даже оппозиция требует этого пересмотра.

«Как только мы начали конкретные переговоры с Россией, они (оппозиция) заговорили, что договор надо разрывать», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, правительство приступило к нормальным переговорам с РФ. «Мы положили на стол аргументы очень серьезные. Россия к ним прислушалась. Поэтому перспективы пересмотра – хорошие. Но, естественно, каждая сторона, приступая к такому сложному процессу, хотела бы по максимуму добиться своего. Вот Россия хотела по максимуму ничего не менять, а мы бы по максимуму хотели договор полностью пересмотреть и заложить там нормальные - я еще раз подчеркиваю, мы не требуем никаких преференций - мы просим общего подхода к нормальному европейскому ценообразованию», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля т.г. во время встречи в Киеве Президенты Украины и России В.ЯНУКОВИЧ и Д.МЕДВЕДЕВ договорились создать рабочую группу по обсуждению условий поставок российского газа в Украину.

28 апреля в Москве министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР обсудили вопрос стратегического партнерства и взаимовыгодных двусторонних отношений в газовой сфере.

По информации Минэнергоугля, переговоры были проведены во исполнение поручений президентов Украины и Российской Федерации. Стороны договорились о следующем раунде переговоров, который пройдет в середине мая 2011 года после проведения дополнительных консультаций на уровне рабочих групп.

Напомним, украинская сторона неоднократно заявляла о необходимости пересмотра формулы ценообразования на российский газ. В частности, по словам премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, справедливая цена на газ для Украины составляет 200 долл. за тысячу кубометров. ОАО «Газпром» заявляет, что его устраивает действующий газовый контракт с Украиной.

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Украина через 30 дней может получить право обжаловать газовые контракты

Через 30 дней истекает срок, в течение которого Киев и Москва должны урегулировать спорные вопросы по поставкам российского газа в Украину, пишет ZN.UA.

В соответствии с газовым соглашением, подписанным между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» в январе 2009 года, все споры, которые стороны не смогут урегулировать путем переговоров в течение 30 дней с момента их возникновения, «будут окончательно разрешены путем арбитража в соответствии с регламентом Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма». Арбитражное решение будет окончательным и обязательным для обеих сторон.

Как сообщалось, официально переговоры о снижении цены на российский газ для Украины стартовали 28 апреля. Таким образом, если стороны не придут к согласию в течение 30 дней, Украина получит право обратиться в Стокгольмский арбитраж с целью обжаловать невыгодные для себя газовые соглашения.

Закон Швеции о контрактах предусматривает, что коммерческий контракт может быть признан недействительным, в частности, в случаях, если его заключили под давлением, или под принуждением, или в результате мошеннического обмана, или с использованием затруднительного положения другой стороны (в том числе с целью получения очевидно диспропорциональной выгоды), или если стороне контракта не было известно об определенных обстоятельствах при его заключении, с учетом которых несправедливо требовать выполнения такого соглашения.

Напомним, по итогам состоявшихся сегодня переговоров министра энергетики и уольной промышленности Украины Юрия Бойко и председателя правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера было принято решение провести следующий раунд переговоров в середине мая 2011 года.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в очередной раз заявил, что газового монополиста устраивает контракт с украинской стороной.

Ранее украинская сторона неоднократно заявляла о необходимости пересмотра формулы ценообразования на российский газ. В частности, по словам премьер-министра Украины Николая Азарова, справедливая цена на газ для Украины составляет 200 долл. за тысячу кубометров. «Газпром» отвечал на это, что не видит оснований для пересмотра формулы ценообразования.

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Агро

В случае отсутствия покупателей китайской гречки, ее положат в резерв - Азаров

В случае отсутствия покупателей китайской гречки, ее положат в резерв.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня после совещания по развитию транспортных проектов в Киеве.

«Не будут закупать китайскую гречку – положим в резерв, будет храниться, она, кстати, прекрасного качества, нормального, и пусть лежит. Это продукт, который может долго хранится», - отметил премьер.

При этом он подчеркнул, что ажиотажа в стране на гречку нет, и каждый, кто хочет ее купить, может это сделать. «С гречкой в стране все будет нормально», - отметил Н.АЗАРОВ. Как напомнил премьер, каждые субботу-воскресенье в Киеве и областных центрах проходят ярмарки, на которых можно купить гречку по нормальной цене.

«Вы обратили внимание, что никто из членов правительства не кинулся встречать этот сухогруз (который привез гречку – УНИАН)», - отметил Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. Украина и Китай 21 февраля т.г. подписали контракт о поставке гречки в Украину. В соответствии с данным контрактом, первая партия законтрактованной гречки была отправлена из Китая 11 марта 2011 года судном MSC BERYL.

27 апреля министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сообщил, что первая партия гречки из Китая в объеме 500 тонн поступила в Украину через Одесский порт.

27 апреля в пресс-службе компании «Хлеб Инвестбуд» УНИАН сообщили, что на 30 апреля запланирована отгрузка китайской гречки из контейнеров на склады временного хранения для последующего распределения и транспортировки в регионы.

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Строительство

Население Украины в январе-марте оплатило ЖКУ на 90,2%

Жители Украины в январе-марте 2011 года уплатили за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 12,1 млрд. грн., что составляет 90,2% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях (103,2-99,4%), самый низкий – в Днепропетровской области, Крыму, Луганской и Донецкой областях (79,6-86,4%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в марте т.г. увеличились на 23,7% по сравнению с соответствующим периодом 2010 года и с учетом электроэнергии (из расчета 100 кВт/ч) составили 477,4 грн.

В Госкомстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в марте 2011 года увеличилась на 0,8% по сравнению с февралем и на начало апреля 2011 года составила 12 млрд. 636 млн. грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 2,8 месяца. Увеличение задолженности произошло в 21 регионе страны.

В частности, в марте т.г. задолженность за три и более месяцев имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 31,7% владельцев лицевых счетов, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 22,6%, за вывоз бытовых отходов – 19,3%, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 18,8%, за газоснабжение – 21,6%.

В январе-марте 2011 года население уплатило за электроэнергию 2 млрд. 316 млн. грн., что составляет 167,2% от начисленных за этот период сумм.

Среди регионов наивысший уровень оплаты за электроснабжение с учетом погашения долгов за предыдущие периоды наблюдался в Закарпатской, Одесской и Херсонской областях (324,5-223,4%), самый низкий – в Черниговской области (93,5%). Задолженность населения по оплате электроэнергии на начало апреля 2011 года составила 2 млрд. 918,1 млн. грн.

В январе-марте 2011 года население Украины заключило 22,3 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 52,7 млн. грн., а сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 49 млн. грн.

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Промышленность

«Авиастар-СП» готов начать подготовку к возобновлению серийного производства Ан-124

Москва. Ульяновский завод «Авиастар-СП» через несколько месяцев готов начать подготовку к возобновлению серийного производства самолетов Ан-124 «Руслан».

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Москве сообщил посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО по итогам рабочей поездки в Ульяновск.

«Посещение этого завода меня убедило, что через несколько месяцев «Авиастар-СП» готов начать подготовку к серийному производству», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

По словам посла, 10-13 мая в Москве пройдет заседание подкомиссии по вопросам авиации, где планируется найти алгоритм последующей работы и определить все юридические формальности, а после этого вынести этот вопрос на рассмотрение заседания подкомитета по вопросам экономического сотрудничества на уровне премьер-министров, которое состоится в Москве 7 июня, или на 5-е заседание Межгосударственной комиссии на уровне президентов, которое запланировано на 14 июня в Киеве.

Посол отметил, что около года продолжаются переговоры экспертов на разных уровнях относительно подготовки межправительственного соглашения о возобновлении производства «Русланов».

«Специалисты «Авиастар-СП» объяснили, что если сейчас начать работу, серийное производство будет возобновлено в 2016 году. Сейчас завод ждет конкретной договоренности, межправительственного соглашения», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

Он отметил, что АНТК им. Антонова с 1991 года работала над модернизацией этого самолета.

«Сегодня фактически есть возможность производить абсолютно новую модификацию этого самолета с современной электроникой, авионикой», - сказал он.

По словам посла, «Авиастар-СП» является одним из крупнейших заводов бывшего Советского Союза и строился специально для производства «Русланов».

Как сказал В.ЕЛЬЧЕНКО, руководство «Авиастар-СП» отметило, что готово начать одновременно на своей базе производство также самолетов Ан-70.

Справка УНИАН. Российско-украинский транспортный самолет "Руслан" - крупнейший серийный транспортный самолет в мире. Самолеты строили в Ульяновске и Киеве. В 2004 году производство было приостановлено.

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Пакет заказов на Ан-124 составляет 56 единиц – Ельченко

Москва. Уже сегодня пакет заказов на самолет Ан-124 «Руслан» составляет 56 единиц.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Москве сообщил посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО по итогам рабочей поездки в Ульяновск (РФ).

«На сегодняшний день подтвержден заказ на изготовление 15 самолетов двумя российскими авиакомпаниями - «Волга-Днепр» и «Полет». Также авиакомпанией «Авиалинии Антонова» и иностранными компаниями из Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта. В целом Украиной и Россией сформирован стартовый пакет заказов в количестве 56 самолетов», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

Он заметил, что интерес к Ан-124 выражает Министерство обороны РФ, кроме того, два самолета готово приобрести МинЧС России.

По словам посла, ежегодно объем заказов на грузовые крупногабаритные авиаперевозки увеличивается на 15-20%, поэтому прогнозируется, что на период до 2030 года потребность в самолетах «Руслан» составит 70 единиц.

«По предварительным оценкам, коммерческий эффект от программы возобновления производства Ан-124 составит от 3,5 до 6 млрд. долларов. При этом стоимость подготовительных работ для производства приблизительно 250 млн. долларов», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

По его словам, вклад обеих стран в этот проект составляет 50x50, поэтому в случае возобновления производства в Ульяновске Украина будет получать до половины доходов от реализации каждого самолета.

Кроме того, В.ЕЛЬЧЕНКО заметил, что существует потребность в модернизации 22 самолетов Ан-124-100, которые входят в состав Военно-воздушных сил РФ.

Посол отметил, что за предыдущие годы выпущено 56 самолетов Ан-124, из них в Украине собрано 23 единицы, и 33 - в России.

Справка УНИАН. Российско-украинский транспортный самолет "Руслан" – самый большой серийный транспортный самолет в мире. Самолеты строили в Ульяновске и Киеве. В 2004 году производство было приостановлено.

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Транспорт/Связь

Евросоюз смягчил правила провоза жидкостей в самолетах

Европейский Союз вводит в действие смягченные правила провоза жидкостей на борту самолетов.

Как передает РИА «Новости», отныне в ручной клади можно будет провезти жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли на территории аэропортов стран, не входящих в ЕС, а также купленные на борту самолетов, принадлежащих авиакомпаниям третьих стран.

Ранее каждый летящий в страну Евросоюза пассажир мог взять на борт лишь жидкости, приобретенные в магазине сети Duty Free в одной из стран ЕС, а также в Исландии, Норвегии, Сингапуре, Малайзии, Хорватии, Канаде и США, где уровень контроля соответствует требованиям Евросоюза.

Согласно новым правилам, все жидкости в обязательном порядке должны быть упакованы в прозрачные пакеты и соответствующим образом опечатаны. Пассажирам необходимо будет сохранять торговые чеки.

Кроме того, по новым правилам, транзитные пассажиры, совершающие пересадку в любой стране ЕС, не будут проходить повторное сканирование. Это позволит сократить время, необходимое на стыковку рейсов, и сделать транзитные перелеты более комфортными.

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Завтра в Украине местами ожидаются кратковременные дожди и грозы

Завтра в Крыму, Приазовье, в восточных областях и отдельных пунктах западных и северных областей Украины ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 7-12°, днем 18-23°, в Крыму 14-19°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 10-15°.

В Киевской области в субботу ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 18-23°. В Киеве температура ночью около 10°, днем 20-22°.

УНИАН