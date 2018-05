Предпринимательские майданы - разделяй и властвуй…

Украинский Майдан 2004 года, который является уникальным явлением в мировой истории, показал, насколько важна роль лидера, способного сконцентрировать готовый к активным действиям народ на четкой цели, причем в мирном формате. На сегодняшний день массовые протестные акции хоть и ставят высокую планку главной задачи, но ее в чистом виде как правило не достигают. Основная причина – отсутствие харизматичного рулевого, что играет только на руку власти. Ее реакция на нынешние «майданы» более чем спокойная, так как при всей актуальности перспективы острого варианта развития событий схема «лебедь, рак и щука» сделают свое грязное раскольное дело, а разрозненных легче успокоить пустыми обязательствами. Именно эти принципы ярко проявили себя во время так называемого «налогового майдана», который собрал в столице несколько сотен тысяч предпринимателей со всей страны в конце прошлого года. Его «лидеры» так и не смогли определиться с единой кандидатурой представителя интересов бизнеса на переговорах с руководством страны. Как результат – склоки и ругань вместо отвоеванных позиций. Друг друга «лидеры» окрестили «подставными». И первые, и вторые бросались поочередно то на переговоры с верхами, то поделиться новостями со СМИ, и разобраться who is who было практически невозможно.

Итог плачевный – президент по итогам предпринимательского майдана дал поручение премьеру в двухмесячный срок подготовить проект закона о реформировании упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, который до сих пор не разработан, несмотря на истечение отведенных сроков, да и интерес власти к данному вопросу поутих.

Слова делу - помеха

«Налоговый майдан» дал толчок для развития нескольким предпринимательским движениям. Так, экс-председатель Совета предпринимателей при Кабинете Министров Оксана Продан создала Всеукраинское объединение малого и среднего бизнеса «Фортеця». Данная организация в марте т.г. представила свой вариант проекта закона о реформировании «упрощенки».

По словам О.Продан, документ был направлен в Минфин и взят ведомством за основание для разработки правительственного законопроекта. Однако на сегодня так и не дошло дело до его подачи в парламент, как оказалось - ввиду несогласованности отдельных норм.

О.Продан отмечает, что выход на митинги – последний аргумент предпринимателей отстоять свои интересы, поскольку такие меры отвлекают их от работы и в итоге влияют на заработки. Когда представители бизнеса намерены воспользоваться данным аргументом, она не уточняет, но цель уже обозначена. «Наша цель минимум - отмена единого взноса, это - освобождение от тех штрафов, которые (предприниматели) не смогли заплатить в прошлом году, это - изменение законодательства по «упрощенке» и, конечно же, упрощенная система налогообложения в той редакции, которая нужна людям. Наша программа максимум – изменение условий ведения бизнеса, сделать их такими, чтобы они были действительно необходимыми и давали стимул развития малого и среднего бизнеса», - отмечает О.Продан.

Акции протеста с гламурным окрасом

Другим направлением «налогового майдана» стало создание Совета предпринимателей при Верховной Раде. На конец января т.г. в регионах было зарегистрировано около 200 его представителей. По словам сопредседателя совета, народного депутата Наталии Королевской, главной задаче Совета предпринимателей является создание коммуникации с регионами, механизма, который сможет поднимать экономические проблемы, волнующие предпринимателей, на самый верх. На данной основе предприниматели разработали и подали в парламент проект закона о реформировании упрощенной системы налогообложения и ряд других реформаторских документов, которые окрестили «народными реформами».

Н.Королевская наметила для них программы минимум и максимум: «Мы четко определили цели. Задача минимум - отставка правительства Николая Азарова, максимум - проведение «Народных реформ». По ее словам, основная цель Всеукраинской гражданской акции «Вперед!», призванной поддержать реформы, - установить жесткий контроль общества над властью, обеспечить социальный диалог власти с обществом, дать обществу альтернативный путь социального и экономического развития.

По словам Н.Королевской, акция пройдет в 4 этапа: первый - «Весенний марш протеста» (пройдет 19 мая), второй - «Летняя самоорганизация» (работа в регионах по завершению формирования инициативных групп), третий - «Осеннее наступление», четвертый - «Всеукраинский Щит Свободы».

Стоит напомнить еще об одной акции. Она состоялась в марте т.г. и также в поддержку «народных реформ», ее организаторы назывались лидерами «налогового майдана». Автопробег с востока и запада Украины с пафосным слиянием в центре столицы таки вызвал реакцию со стороны правительства. Премьер-министр Николай Азаров поручил своим подчиненным рассмотреть врученные Кабмину документы, однако приглашение правительственных чиновников на встречу предпринимателями было проигнорировано…

Divide at impera

Нельзя не отметить профильный комитет Верховной Рады, работающий над отдельными изменениями налогового законодательства, а также Совет предпринимателей при Кабинете Министров, который на сегодня возглавляет Леонид Козаченко. Ни глава парламентского комитетаВиталий Хомутынник, ни Л.Козаченко к акциям не призывают, с проблемами малого бизнеса борются разработкой нормативных документов и проведением круглых столов. Реальные результаты такой деятельности пока не наблюдаются.

Кстати, недавно В.Хомутынник обратился к правительству с просьбой не затягивать с принятием закона о реформировании «упрощенки» ввиду того, что с 1 апреля вступают в силу нормы Налогового кодекса, значительно ограничивающие возможности предприниматалей-«упрощенцев» в плане работы с юрлицами.

Между тем, пакет «народных реформ» застрял в парламенте. В частности, законопроект №8276, зарегистрированный 21 марта 2011 года, «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства», одним из авторов которого является Н.Королевская. Документ не был включен в порядок рассмотрения 20 апреля.

В то же время, проект закона о реформировании «упрощенки» от «Фортеци» почти бесперспективно завис в Минфине, на который, очевидно, не действуют угрозы О.Продан провести митинги.

На деле, пользуясь многочисленностью движений «за права предпринимателей», власть, прикрываясь большим фронтом работ по рассмотрению их предложений, тянет время. Реанимировать «упрощенку» в широком смысле этого слова, она не может, отказаться в открытую от нее - значит спровоцировать взрыв в среде электората, а ведь впереди парламентские выборы. А между тем, вера людей в майданы гаснет, да и разобраться за кем идти на сегодня сложно.

И тут стоит отметить еще одно «всенародное событие». Гражданское движение «Общее дело» объявило, что начинает всеукраинскую мобилизацию всех сознательных граждан, не согласных с действиями властей, с целью проведения 14 мая общенационального Дня Гнева.

Как заявил лидер движения Александр Данилюк, «эта акция должна стать сигналом того, что ни псевдореформы, ни псевдореформаторы Украине больше не нужны. С каждым днем жизнь украинцев существенно ухудшается. Если не остановить этот процесс сейчас, завтра это не будет иметь смысла. Та скорость, с которой Украина летит в бездну, не оставляет времени для размышлений».

И куда пойти, к кому присоединится? В принципе, состояние предпринимателей вполне роднится со словом гнев. Хотя, именно куча предложений его выразить и делает «майданы» обычным явлением, к которым власть по уже привычке особое внимание не уделяет…

Яна Белая (УНИАН)