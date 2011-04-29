Руководство Верховной Рады проигнорирует заседание Парламентской Ассамблеи EURONEST

Брюссель. Руководство Верховной Рады Украины проигнорирует учредительное заседание Парламентской Ассамблеи EURONEST (ЕС – страны-участницы «Восточного партнерства» - УНИАН).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствуют опубликованные на сайте Ассамблеи списки участников заседания, которое состоится в Брюсселе 3 мая.

Так, согласно спискам участников, в заседании, в частности, примут участие спикер Мили Меджлиса Азербайджана Октай АСАДОВ, спикер Национальной ассамблеи Армении Ховик АБРАХАМЯН, первый вице-спикер парламента Грузии Михаил МАЧАВАРЯНИ, спикер парламента Молдовы и исполняющий обязанности Президента республики Мариан ЛУПУ.

Представителей руководства украинского парламента на заседании не ожидается, а саму делегацию Украины возглавит глава Комитета ВР по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК.

Согласно программе, предполагается, что в ходе учредительного заседания будет подписан Акт об учреждении Ассамблеи, избраны ее сопредседатели, а также рассмотрен круг вопросов для обсуждения Ассамблеей.

EURONEST будет состоять из 50 депутатов-членов Европарламента, а также 50 депутатов парламентов стран-членов «Восточного партнерства» - Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины. Представителей Беларуси пока было решено не приглашать к участию в работе EURONEST.

В заседании Ассамблеи также примут участие Президент Европарламента Ежи БУЗЕК и Верховный представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН.

Как сообщал УНИАН, «Восточное партнерство» - инициатива ЕС, направленная на усиленное сотрудничество с шестью странами – восточными соседями ЕС, включая Беларусь. Эта инициатива была начата в мае 2009 года. Парламентскую Ассамблею EURONEST пытались безуспешно создать в продолжение последних полутора лет, однако из-за ситуации в Беларуси этого так и не удалось сделать до нынешнего дня.