Главное на 29 апреля (вечер)

Финансы

Антимонопольный комитет Украины (АМК) разрешил компании Centragas Holding AG (г. Вена, Австрия) (контролируется украинским бизнесменом Дмитрием ФИРТАШЕМ) приобрести более 50% в капитале банка «Надра».

Об этом говорится в сообщении АМК, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, данное приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.

Активы негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в Украине в 2010 году против 2009 года выросли на 33,4% - до 1 млрд. 144,3 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Василий ВОЛГА сегодня на пресс-конференции.

По его информации, чистая стоимость активов НПФ за 2010 год увеличилась с 854,7 млн. грн. до 1 млрд. 140,6 млн. грн., или на 33,5%. Поступления пенсионных взносов за прошлый год выросли на 22,6% и на 31 декабря 2010 года составили 925,4 млн. грн.

Средняя доходность активов НПФ от инвестирования в отчетном периоде была на уровне 17,2%. При этом 50 НПФ, на которые приходится 78,1% участников системы негосударственного пенсионного обеспечения, и 97% общих активов НПФ обеспечили доходность выше уровня инфляции.

Правительство на своем заседании 27 апреля образовало Внешнеэкономический совет при Кабинете Министров Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Председателем совета назначен первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ, заместителями председателя совета – министр иностранных дел и первый заместитель министра экономического развития и торговли.

Внешнеэкономический совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, образованным для содействия обеспечению координации мероприятий по международному экономическому сотрудничеству.

Как отмечается в сообщении, принятие документа даст возможность наладить структурный диалог между властью, бизнесом и гражданским обществом в соответствии с европейской практикой; выработать целостную и сбалансированную внешнеэкономическую политику, направленную на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономики Украины.

Кроме того, это позволит улучшить условия торговли на внешних рынках для отечественных производителей и увеличить объемы экспорта, повысить его географическую и товарную диверсифицированность, в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности".

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Законом определено, что принцип организационного единства - принцип, согласно которому выдача документов разрешительного характера (переоформление, выдача дубликатов, аннулирование) субъектам ведения хозяйства осуществляется в установленном законодательством порядке в разрешительном центре государственным администратором путем взаимодействия с представителями местных разрешительных органов.

Закон также определяет, что разрешительный центр - рабочий орган соответствующего городского совета города областного и/или республиканского Автономной республики Крым значения (его исполнительного органа), районной и районной в городах Киеве и Севастополе государственных администраций, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, в котором выдача документов разрешительного характера (переоформление, выдача дубликатов, аннулирование) проводится по принципу организационного единства.

Выдача документов разрешительного характера местными разрешительными органами осуществляется по принципу организационного единства. Субъект ведения хозяйства за получением документов разрешительного характера (переоформление, выдача дубликатов, аннулирование), которые выдаются местными разрешительными органами, обращается к государственному администратору в разрешительном центре. В работе разрешительного центра принимают участие местные разрешительные органы, к которым субъект ведения хозяйства может обратиться за консультацией.

Уполномоченный орган разрабатывает и утверждает Положение о государственном администраторе и порядке его взаимодействия с местными разрешительными органами, субъектами ведения хозяйства.

Государственный администратор на протяжении одного рабочего дня из даты получения от местного разрешительного органа дубликата документа разрешительного характера сообщает субъекту ведения хозяйства о времени и месте его выдачи.

Государственный администратор на протяжении одного рабочего дня с даты извещения местным разрешительным органом об остановке или возобновлении рассмотрения документов, поданных для получения документов разрешительного характера, сообщает об этом субъекту ведения хозяйства.

Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отмены свидетельства о государственной регистрации юридического лица и физического лица - предпринимателя".

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Законом предусмотрено, что одновременно с внесением в Единый государственный реестр записи об изменении сведений о юридическом лице, которые в соответствии с этим законом указываются в выписке из Единого государственного реестра, государственный регистратор должен выдать (направить почтовым отправлением с описанием вложения) заявителю выписку из Единого государственного реестра.

Законом устанавливается, что не взимается плата за получение выписки из Единого государственного реестра во время проведения государственной регистрации: юридического лица; физического лица - предпринимателя; изменений к сведениям о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре, но не связаны с изменениями, которые вносятся в учредительные документы юридического лица, изменений к учредительным документам юридического лица; изменений к сведениям о физическом лице – предпринимателе, которые содержатся в Едином государственном реестре; прекращение предпринимательской деятельности физического лица - предпринимателя по судебному решению о признании физического лица - предпринимателя банкротом, а также при внесении в Единый государственный реестр судебного решения об отмене государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя.

При этом установлено, что не позже следующего рабочего дня с даты государственной регистрации юридического лица государственным регистратором выдается (направляется заказным письмом) основателю или уполномоченному им лицу один экземпляр оригинала учредительных документов с отметкой государственного регистратора о проведении государственной регистрации юридического лица и выписка из Единого государственного реестра.

Государственный регистратор не позже следующего рабочего дня с даты государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физическим лицом - предпринимателем должен выдать (направить заказным письмом) заявителю выписку из Единого государственного реестра.

Государственный регистратор обязан выдать (направить заказным письмом) по месту жительства физического лица – предпринимателя, в отношении которого принято судебное решение о прекращении его предпринимательской деятельности в связи с признанием его банкротом, выписку из Единого государственного реестра.

Транспорт

Кабинет Министров Украины создаст межведомственную рабочую группу по подготовке законопроекта по реструктуризации долгов и решению других финансовых проблем государственных авиастроительных предприятий.

Соответствующее поручение сделал первый вице-премьер Андрей КЛЮЕВ сегодня в ходе расширенного совещания по развитию отечественной авиационной промышленности, сообщает его пресс-служба.

«Мы можем и дальше насчитывать пени и штрафы на эти долги, но они их никогда не заплатят. Но мы больше не допустим, чтобы после списания старых долгов начали накапливаться новые. Если хоть кто-то из директоров начнет накапливать долги, пусть сразу пишет заявление об увольнении», - отметил первый вице-премьер.

Он поручил также создать при Минфине рабочую группу с привлечением банковских специалистов для доработки эффективных механизмов финансовой поддержки развития отечественного самолетостроения.

При этом А.КЛЮЕВ отметил, что только за счет государственного бюджета невозможно развить ни одной отрасли. «Нужны также частные инвестиции и банковский капитал», - отметил он.

В свою очередь глава ОАО «Мотор Сич» Вячеслав БОГУСЛАЕВ отметил, что в основу проекта лягут уже существующие наработки. Он сообщил, что рабочая группа уже тщательно изучила опыт по функционированию этих финансовых механизмов в ряде стран - в Южной Корее, Бразилии, Китае, России, США и ЕС. В.БОГУСЛАЕВ подчеркнул, что во всех странах минимизированы затраты из госбюджета, и речь идет о поддержке, в первую очередь, продаж и послепродажного обслуживания.

Кабинет министров Украины вернется к идее создания вертикально-интегрированной компании на базе государственных самолетостроительных предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на расширенном совещании по развитию отечественной авиационной промышленности заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

«Должна заработать мощная вертикально-интегрированная компания, какую мы начинали создавать в 2006 году. К сожалению, мы тогда не успели довести это начинание до конца», - цитирует первого заместителя главы правительства его пресс-служба.

При этом А.КЛЮЕВ поручил ускорить подготовку документации для проведения безотлагательной корпоратизации государственных самолетостроительных активов.

«Вы должны корпоратизироваться, пройти акционирование. Создать нормальные условия для развития. В одиночку сегодня не выживет ни одно предприятие», - сказал А.КЛЮЕВ.

Энергетика

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики сохранила на май предельные цены на газ для бюджетных организаций и учреждений, промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, на уровне апреля - 2 553,2 грн. за тыс. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в НКРЭ со ссылкой на решение, принятое в пятницу.

При расчете уровня предельных цен НКРЭ исходила из прогноза стоимости импортируемого природного газа во II квартале на уровне 296 долл. за тыс. куб. м. Также при пересмотре цен учитывалось колебание курса гривни к доллару.

Сельское хозяйство

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ применил право вето к Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения государственной поддержки развития сельского хозяйства». Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, которое размещено на официальном сайте Президента Украины.

В.ЯНУКОВИЧ применил право вето к указанному закону Украины и предложил отклонить его в целом.

Как известно, законом предлагается установить порядок, по которому во время применения в Украине режима лицензирования экспорта (импорта) зерна и продуктов его переработки, распределение таких квот будет осуществляться путем продажи на аукционах.

Президент Украины считает, что такой подход не отвечает международным обязательствам Украины по многосторонним торговым соглашениям ВТО. В частности, в части обеспечения ограничения всех сборов и платежей любого характера (кроме отдельных пошлин и налогов), которые налагаются сторонами на импорт или экспорт или в связи с импортом или экспортом, суммой, которая приблизительно равняется стоимости предоставленных услуг и не должна представлять собой налогообложение импорта или экспорта в фискальных целях.

Президент Украины считает, что введение прозрачных и эффективных административных процедур государственного регулирования рынка зерна является условием для гарантирования продовольственной безопасности государства. Наращивание экспортного потенциала Украины в этой сфере и обеспечение ее функционирования на принципах сочетания свободной конкуренции и государственного регулирования с целью сбалансирования интересов субъектов хозяйствования и государства.

По его мнению, указанные процедуры должны применяться исключительно на равноправной основе и в соответствии с международными обязательствами Украины относительно устранения нетарифных барьеров во внешней торговле. В частности, такой механизм предусмотрен в принятом в первом чтении проекте Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на некоторые виды зерновых культур» (реестр. №8321), внесенном правительством.

Промышленность

Электролизное производство первичного алюминия на ОАО «Запорожский алюминиевый комбинат» (ЗАлК) полностью остановлено 26 апреля. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

По данным пресс-службы ЗАлКа, последняя, четвертая серия электролизного производства была остановлена 26 апреля т.г., тогда как первые три серии были остановлены еще в 2009 году в связи с непредоставлением предприятию дифференцированного тарифа на электроэнергию. «Мы не просто отключили электролизное производство, мы его законсервировали, сохранив возможность повторного пуска в случае возобновления действия в отношении предприятия дифтарифа на электроэнергию», - отметила пресс-секретарь ЗАлКа Виктория ПЕЛЕШКО.

При этом на ЗАлКе категорически опровергают слухи о демонтаже оборудования и полной ликвидации комбината. «Мы продолжаем надеяться, что правительство найдет возможность предоставить предприятию экономически обоснованный тариф на электроэнергию», - сказала В.ПЕЛЕШКО.

Что касается сокращений трудового коллектива комбината, то, по ее словам, руководство предприятия делает все возможное, чтобы его работники не остались один на один с проблемой трудоустройства. «Предприятие продолжает производить алюминиевый прокат из российского сырья и, в связи с изменением технологии после остановки электролиза, на производстве проката потребовались дополнительные работники. Кроме того, с июля на предприятии будет восстановлено производство кремния, в котором также будет задействована часть освободившихся рабочих. Мы также предлагаем нашим электролизникам трудоустройство на российских предприятиях РУСАЛА. Но естественно, только на добровольных началах, и часть сотрудников согласилась переехать в Россию», - сообщила В.ПЕЛЕШКО.

(УНИАН)