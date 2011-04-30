В США число жертв торнадо достигло 329 человек

Число жертв торнадо на юге США достигло 329 человек, из них 238 - в штате Алабама.

Как передает РИА «Новости», прошедший в среду и четверг ураган стал самым разрушительным для страны с 1932 года, когда от торнадо в штате Алабама погибли 332 человека.

Число раненых при торнадо в настоящее время точно не установлено - и СМИ, и официальные власти говорят, что их счет идет на тысячи.

В Алабаме без электроснабжения по-прежнему остаются от 500 тыс. до миллиона жителей. На ликвидацию последствий стихийного бедствия мобилизован весь состав экстренных служб и ведомств США, в зону бедствия направлены дополнительно две тысячи военнослужащих национальной гвардии.