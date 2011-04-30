Активисты «налогового Майдана» просят суд вернуть их дело на дополнительное расследование

6 активистов «налогового Майдана», которые обвиняются в повреждении гранитной плитки центральной площади столицы, просят суд вернуть дело на дополнительное расследование.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством вчера во время предварительного рассмотрения дела в Шевченковском районном суде выступил бывший комендант палаточного городка «налогового Майдана» Сергей МЕЛЬНИЧЕНКО.

В своем ходатайстве он обратил внимание суда на то, что во время досудебного следствия были грубо нарушены многочисленные нормы Уголовно-процессуального кодекса, нарушены права обвиняемых на адвоката. Кроме того, органы прокуратуры не реагировали на жалобы обвиняемых относительно противоправных действий органов дознания и следствия, на информацию о фальсификации материалов дела, применения незаконных методов дознания и т. п.

Кроме того, другой обвиняемый Роман ФЕДЧУК попросил суд отложить предварительное слушание дела в связи с тем, что сегодня в судебном заседании должна быть рассмотрена его жалоба на постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Через почти два часа после того, как судья Евгений СИДОРОВ удалился в совещательную комнату, присутствующим в зале судебного заседания секретарем судьи было объявлено, что решение по ходатайствам будет зачитано не ранее чем в 12.50.

После этого всех попросили оставить зал судебных заседаний, поскольку в нем должно состояться другое судебное слушание.

Следует отметить также, что в начале судебного заседания оно было поставлено под угрозу срыва, поскольку в судебный зал не явился прокурор, в связи с чем судья был вынужден выяснять, будет ли присутствовать представитель обвинения, поскольку при предварительном рассмотрении дела его присутствие обязательно.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Киева 1 апреля передала в суд уголовное дело по обвинению шести лиц в повреждении плитки покрытия и металлического ограждения Майдана Незалежности столицы и перекрытия участниками акции протеста проезжей части улиц Крещатик и Институтская, что привело к существенному нарушению работы транспорта.

Уголовное дело было возбуждено согласно ч.1 ст.194 Уголовного кодекса Украины. Его расследовало ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Дело для рассмотрения по существу направлено в Шевченковский районный суд г. Киева.