Землетрясение магнитудой 6,1 произошло близ побережья Панамы

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло сегодня в районе юго-западного побережья Панамы.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 178 километрах к югу от города Давид - административного центра провинции Чирики, очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение было зафиксировано в 03.19 по местному времени.

Оперативной информации со стороны панамских властей о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.

Землетрясение магнитудой 6 и выше считается сильным и может привести к разрушениям инфраструктуры и человеческим жертвам, отмечают сейсмологи.