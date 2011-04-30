Новый законопроект об азартных играх узаконит произвол на игорном рынке - эксперт

Законопроект «Об азартных играх» №8401, зарегистрированный в Верховной Раде 18 апреля, несет угрозу появления коррупционных схем в сфере контроля за организацией игорного бизнеса в Украине.

Об этом пишет эксперт по вопросам регулирования игорного бизнеса, юрист Данил ГЕТМАНЦЕВ в статье «Процедура двойного лицензирования обеспечит абсолютную власть над игорным рынком», опубликованной в последнем номере «Зеркала недели» .

Наибольшую обеспокоенность эксперта вызывает предполагаемое законопроектом создание Национального организатора азартных игр - предприятия со 100-процентной государственной собственностью, призванного выполнять посреднические функции между государством в лице Минфина и операторами азартных игр. «В большинстве европейских стран государство проводит азартные игры как самостоятельно, так и через уполномоченных агентов. Однако нигде модель организации рынка не предусматривает создания Национального организатора азартных игр, осуществляющего управление рынком одновременно с органом управления - Министерством финансов, дублирующего его функции. Фактически оператор азартной игры по предложенной схеме получает две лицензии: одна - Минфина и другая - договор с Национальным организатором, который непосредственно регулирует процесс проведения игры и условия ее проведения», - поясняет Д.ГЕТМАНЦЕВ.

При этом, по его мнению, «единственно объяснимой задачей, стоящей перед подобной моделью организации игорного рынка, является реализация в ее рамках коррупционной схемы, позволяющей просто и безболезненно получить абсолютную власть над игорным рынком и в короткий промежуток времени конвертировать ее в соответствующий доход, к которому государство будет иметь весьма опосредованное отношение».

Д.ГЕТМАНЦЕВ убежден, что создание Национального организатора азартных игр позволит установить многоуровневую систему поборов с организаторов азартных игр, которым, в случае принятия законопроекта, кроме непосредственно платы за получение лицензии, необходимо будет согласовывать с национальным организатором все свои действия, начиная от правил игр и заканчивая игорным оборудованием. Эксперт также отмечает, что в случае принятия законопроекта будет создан наблюдательный совет Национального организатора. «Именно за наблюдательным советом законопроект закрепляет основные функции по управлению отраслью, освобождая при этом его членов от какой-либо ответственности и фактически узаконивая произвол на игорном рынке», - пишет Д.ГЕТМАНЦЕВ.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля народный депутат Сергей ОСЫКА (внефракционный, бывший член фракции БЮТ) внес на рассмотрение Верховной Рады проекта закона “Об азартных играх”, в котором предлагается отменить запрет на игорный бизнес в Украине.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что запрещение азартных игр в Украине привело к переходу их “в глубокую «тень». По данным депутата, “невзирая на существующий запрет, по оценкам самих представителей игорного бизнеса, в эту сферу вовлечено около 20% взрослого населения Украины, которое тратит на азартные игры более 2 млрд. долларов в год, и при этом государство не получает в бюджет ни копейки из этих средств в виде налогов с игорного бизнеса”.

Данным законопроектом предлагается установить государственную монополию на организацию государственных денежных лотерей и других азартных игр. Кроме того, предусматривается, что государственные денежные лотереи и азартные игры в казино может проводить Национальный организатор азартных игр или другие юридические лица, которые приобрели соответствующую лицензию в объеме, предусмотренном соглашением с Национальным организатором азартных игр.

Законопроектом также предусмотрено, что казино разрешается размещать исключительно на территории единственной территориальной специальной игровой зоны для размещения казино и объектных зон проведения азартных игр. При этом отмечается, что территорией таких специальных игровых зон считаются: - территория трех-, пятизвездочных гостиниц с количеством номеров не менее 60 в Автономной Республике Крым (кроме г. Севастополя) и территория курортов: г. Буковель, г. Трускавец, г. Моршин, г. Мукачево и пгт Славское в их географических границах, установленных законодательством Украины.