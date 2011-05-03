Руководству ВР не следовало бы игнорировать ассамблею EURONEST – депутат Европарламента

Брюссель. Депутат Европарламента, глава делегации по связям с Украиной Павел КОВАЛЬ (группа Европейских консерваторов и реформистов, Польша) считает, что руководству украинского парламента не следовало бы игнорировать учредительное заседание Парламентской ассамблеи EURONEST (ЕС – страны-участницы «Восточного партнерства»).

Такое мнение он выразил в разговоре с корреспондентом УНИАН в Брюсселе, комментируя тот факт, что украинскую делегацию на сегодняшнем заседании возглавит председатель Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК.

«Борис ТАРАСЮК является лицом движения по становлению EURONEST. Но я думаю, что будут возникать вопросы, почему нет ни председателя парламента, ни его заместителей здесь в течение этого заседания», - сказал П.КОВАЛЬ.

Депутат Европарламента отметил, что в последнее время Украина очень однозначно декларирует путь в Европейский Союз своей целью.

«Думаю, особенно в контексте окончания переговоров по соглашению об ассоциации, лучше было бы дать такой сигнал, что для всех государственных институтов Украины одинаково важно идти по этому пути. Это был бы хороший сигнал для Европарламента, который в контексте европейских институтов чувствует себя очень важным и влиятельным, особенно после принятия Лиссабонского соглашения», - подчеркнул П.КОВАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 мая, в Брюсселе состоится учредительное заседание Парламентской ассамблеи EURONEST. В заседании примут участие Президент Европарламента Ежи БУЗЕК, Верховный представитель по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности ЕС Кэтрин ЭШТОН, руководители парламентов Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы. Украинский парламент не будет представлен на уровне руководства.