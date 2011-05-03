Янукович отмечает, что всегда будет отстаивать независимость СМИ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что отстаивает и всегда будет отстаивать независимость украинских СМИ, поддерживать свободных журналистов и делать все, чтобы расследование дела о гибели журналиста Георгия Гонгадзе было доведено до конца, а виновные были наказаны.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом говорится в приветствии В.ЯНУКОВИЧА по случаю Международного дня свободы прессы.

“Мы должны добиться завершения расследования дел, связанных с исчезновением журналистов. Власть будет создавать условия для того, чтобы журналисты чувствовали себя свободно в нашей стране. Независимая Украина невозможна без независимой прессы”, - убежден В.ЯНУКОВИЧ.